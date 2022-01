¿Buscando una web de citas que te ofrezca algo distinto? Liruch es una app muy completa para conocer gente mientras estás pasando un buen rato. Dejando atrás esos sitios fríos en los que parece que las personas no tienen interés en el usuario con el que están manteniendo una conversación, nos encontramos con un sitio que sí que merece la pena.

Nacida en plena pandemia, con la idea de hacer mucho más llevaderos los meses de confinamiento, pasado el tiempo vemos que sigue funcionando y cumpliendo con los objetivos principales. Hoy, con la posibilidad de quedar físicamente con aquellos que has conocido, la red se hace mucho más completa.

¿Qué necesito para entrar en Liruch?

Para formar parte de esta web solo necesitas una dirección de correo y muchas ganas de divertirte. Liruch - Mejor Web Entretenimiento, de citas y contactos del confinamiento busca que los usuarios se sientan como en casa, que tengan conversaciones agradables y conozcan personas que les ayuden a desconectar.

Sin tener que pagar nada por tu registro, pronto comenzarás a chatear con gente que tiene tus mismos gustos o que simplemente busca conversar sobre algo agradable después de tantas horas en el trabajo. Esto, que es parte del atractivo de la app, no te lo ofrecen en todos los sitios actualmente.

Liruch, que ha crecido de manera exponencial en los últimos meses, no te cobrará por más años que estés haciendo uso del perfil u horas te pases tratando de conocer a alguien especial, alguien con quien quizás compartas buena parte de tu vida. Con todo a su favor, parece que tenemos nueva red social por la que apostar.

Facilidad de uso, el gancho de Liruch

¿Pensabas que esta plataforma iba a ser demasiado tecnológica? Los desarrolladores de Liruch saben que lo que se hace para entretener al usuario no tiene por qué ser difícil de ejecutar y es que no vamos a perder el tiempo con cosas no tangibles. Dispuesta de una manera sencilla, cualquiera que quiera conocer gente la puede manipular.

Como web de entretenimiento está hecha para que no te compliques con los botones o no sepas qué opción es la que tienes que coger. Así, desde el principio verás que hay diferentes iconos con los que te puedes hacer para que esas personas con las que ya chateas sepan quién eres.

El saludo, que es la manera de verificar un perfil, es el primer paso que se da en Liruch y, a partir de aquí, solo tendrás que buscar a esos usuarios que gustan de lo mismo que tú y que también han venido para pasar un buen rato conversando. Confirmando que eres un individuo real, ¿quién no se va a acercar a ti?

¿Para quién está hecha Liruch?

Liruch está diseñada para cualquier persona que la quiera usar. La finalidad de esta aplicación es que puedas conocer gente con tus mismas aficiones y, de entre todos esos con los que andas chateando, igual encuentras a alguien especial. Así, aunque la mayor parte de los usuarios son jóvenes, también hay individuos de mayor edad.

Completamente gay friendly, la Comunidad LGTBI también tiene su espacio aquí puesto que cuando entras en la plataforma para registrarte ya puedes escoger entre hombres que quieren conocer hombres o mujeres que quieren conocer mujeres. De esta manera, sean cuales sean tus preferencias localizas tu sitio.

Por otra parte, los usuarios también serán libres de escoger qué es lo que quieren. En el apartado entre “relación seria” o “casual” ya estamos diciendo al otro qué es lo que buscamos para que, de alguna forma, no pierda el tiempo si no desea lo mismo. Con todo tan pensado, ¿qué es lo que puede fallar?

En definitiva, si buscas pasar un rato agradable o charlar con alguien sobre un tema concreto, Liruch te presenta una manera cómoda, sencilla y muy divertida de hacerlo desde casa y sin que te cueste dinero. Marcando la diferencia desde el principio, seguro que cuando entres ya no querrás salir.

¡No te lo pienses! Son muchas las personas que han conectado con otras similares gracias a lo bien que funciona esta app y la cantidad de opiniones positivas que hay en Internet sobre la misma. Así, si llevabas tiempo buscando una web en la que pudieras confiar de pleno, ¿qué te parece esta?

www.liruch.com

