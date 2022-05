La cuarta edición de los International Hairdressing Awards® ha entregado sus galardones durante una espectacular gala celebrada en Madrid • La ceremonia de entrega de premios se ha intercalado con un show de pasarela en el que algunos de los equipos de peluquería más destacados del mundo han presentado sus colecciones Dos mil profesionales de 30 países diferentes del mundo han acudido en Madrid a la gran noche de la industria de la peluquería internacional, la 4ª edición de los International Hairdressing Awards, que suponen una consolidación indiscutible del certamen tras la pandemia. Los International Hairdressing Awards se han celebrado en el hotel Marriott Auditorium, en Madrid, el 16 de mayo en una ceremonia con retransmisión en directo a través de internet que ha sido conducida por Mikel Luzea, director y fundador de los premios, y Sergi Bancells, embajador global.

La gran noche de la peluquería mundial ha reunido en Madrid a los mejores peluqueros de todo el mundo, convirtiendo de nuevo a la ciudad española en la capital mundial de la peluquería. La noche ha transcurrido al estilo de los grandes premios, con alfombra morada (la alfombra roja de la industria de la peluquería), desfile con los principales equipos de peluquería del mundo presentando sus colecciones y una glamurosa entrega de premios. El célebre peluquero Robert Lobetta ha recibido el premio de honor International Hair Legend 2022, por su trayectoria en la profesión y por ser un referente indiscutible para profesionales de todo el mundo, además de un icono mediático. También se ha entregado el premio International Hair Influencer of the Year al peluquero turco afincado en los EEUU Mustafa Avci, por su alcance y repercusión positiva en redes sociales.

En esta edición excepcionalmente, los ganadores de las diferentes categorías del certamen se dieron a conocer durante la gira mundial que los International Hairdressing Awards realizaron en marzo. Los ganadores fueron revelados personalmente y por sorpresa por Mikel Luzea, director y fundador, y Sergi Bancells, embajador global de los premios, que viajaron por todo el mundo junto con su equipo de producción para anunciar personalmente los premios a los ganadores. El metraje grabado durante la gira mundial se utilizará para la realización de un docu-reality para plataformas de televisión.

De este modo, los peluqueros madrileños Marcos y David Siero han resultado ganadores de la categoría comercial masculina (Best International Men’s Commercial Collection), mientras que la femenina (Best International Women’s Commercial Collection) ha ido a parar a la peluquera sudafricana Candice McKay. En la categoría de colección de vanguardia (Best International Avant-garde Collection, el ganador ha sido el francés afincado en Reino Unido Sylvestre Finold. Los madrileños X-presion han conseguido el premio International Artistic Team of the Year por tercer año consecutivo y, por último, el británico Cos Sakkas ha ganado en la categoría reina del certamen, International Hairdresser of the Year.

La ceremonia de entrega de galardones se ha acompañado con un desfile a cargo de algunos de los equipos de peluquería más destacados del mundo: los británicos Trevor Sorbie Art Team y Toni&Guy, el francés Pierre Ginsburg, el italiano Danilo Giangreco, y los equipos españoles X-presion y No Name. Además, algunos de los iconos de la peluquería mundial, como Tony Rizzo, Anthony Mascolo o Errol Douglas, han asistido como invitados vip.

La cuarta edición

En el cuarto año, la participación ha registrado grandes cifras: casi 500 colecciones de 38 países diferentes han entrado a participar con su obra fotográfica en las cinco categorías del concurso. Además, dos peluqueros escogidos por el comité de organización de los International Hairdressing Awards han recibido los premios honoríficos International Hair Legend of the Year, a la trayectoria, y International Hair Influencer of the Year, a la proyección e impacto positivo en redes sociales.

La organización

Los International Hairdressing Awards son una organización de belleza independiente, impulsada por peluqueros, que ha sido apoyada desde sus inicios por un patrocinador principal de relevancia internacional que cree en el mensaje y la misión de estos premios: Revlon Professional. Salón Look Madrid-Ifema y The Hair MBA actúan como patrocinadores y Estetica Magazine como media partner global, con 24 ediciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.ihawards.com.

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.