La firma automovilística Lexus ha presentado esta mañana la exposición ‘Destellos del Mañana’ (‘Sparks of Tomorrow’, en inglés), en el marco de la Semana del Diseño de Milán, en la que albergarán diferentes exploraciones de diseño inspiradas en las personas y orientado al futuro de la marca y la movilidad sostenible.

En esta muestra, los visitantes podrán observar hasta el 12 de junio una instalación inmersiva creada por el arquitecto y diseñador estadounidense Germane Barnes, junto con el estudio de iluminación Aqua Creations, que está elaborada a partir de alambres suspendidos por encima de un suelo reflectante.

Esta instalación recibe el nombre de ‘ON/’ y, según sus creadores, representa una visión del futuro de la movilidad a través de la estructura a tamaño real del Lexus RZ -primer modelo 100 % eléctrico de la compañía- iluminado por una colección de lámparas de colores también suspendidas en el aire.

“En la exposición ON/ original aparecía el LF-Z, un prototipo que representaba un paso hacia la neutralidad en carbono. Ahora hemos explorado la evolución desde el prototipo a la realidad, y hemos colaborado con Aqua Creations para crear un ambiente infundido con una mayor sensación de materialidad”, ha explicado Barnes.

El diseñador, ganador en 2021 del premio Wheelwright de la Universidad de Harvard y del premio de la Academia Americana de Arquitectura en Roma, ha explicado a la prensa que cuando le propusieron trabajar en Italia pensó en dar valor a conceptos unidos al país como “la elegancia y el diseño”.

De esta forma, mediante los farolillos de seda busca transmitir “ligereza”, una idea que, en su opinión, también está conectada con la sostenibilidad, puesto que a menor peso, menor consumo y contaminación.

Barnes ha matizado que los colores, las luces y los reflejos de su instalación también evocan “una sensación de diversión”.

Por su parte, el responsable de Marketing de Lexus, Brian Bolain, ha valorado positivamente participar de nuevo en este evento en la metrópoli italiana junto a este arquitecto, con quien quieren representar el camino hacia “un futuro de neutralidad en carbono, a través de la tecnología, el trabajo artesano y la innovación”.

Además, en el espacio de la marca están expuestos los seis prototipos de la décima edición del Premio Lexus Design Awads 2022, que han sido desarrollados durante tres meses hasta transformar sus propuestas originales en prototipos reales.

La creadora de Singapur, Poh Yun Ru, fue la ganadora con el proyecto ‘Rewind’, un dispositivo que recrea la sensación de actividades cotidianas como preparar una taza de té para que personas con demencia puedan recordar mediante el sentido del tacto.

Por último, los alumnos del Royal College of Arts de Londres han creado varios prototipos de transporte de lujo “radicalmente innovadores”, dentro del programa creativo encargado por Lexus, “2040: The Soul of Future Premium”.

En él, han participado estudiantes de posgrado del Centro de Diseño de Movilidad Inteligente (IMDC) de la escuela londinense, bajo el asesoramiento de Ian Cartabiano y Lance Scott, presidente y senior manager, respectivamente, del Estudio Europeo de Diseño ED2 de Lexus.

Richard Newman ha diseñado ‘Alto’, proyecto con el que ha imaginado un vehículo vertical que “despeje la congestión del sueño” y que simula el habitáculo de un submarino que se puede acoplar a otras estructuras.

La Semana del Diseño de Milán (norte de Italia), es uno de los eventos del sector más importantes del mundo, en la que empresas y estudios de todo el mundo expondrán durante dos semanas sus novedades y su propio estilo. EFE

