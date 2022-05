12 may. 2022

¿Estás pensando en hacer un viaje en solitario? No importa si será una gran aventura al otro lado del mundo o una escapada de fin de semana, viajar en solitario es una gran decisión que te permitirá vivir una experiencia inolvidable. Sentirás una verdadera sensación de libertad, donde cada compañero de viaje que conozcas se convertirá en un amigo y podrás explorar donde y como quieras sin tener en cuenta el deseo de viajar de nadie más que el tuyo. Y es que cada vez más en nuestra sociedad está arraigando la tendencia de descubrir el mundo en solitario, pero es una tendencia que entre el público femenino aún no tiene muchas seguidoras.

Así pues, para ayudar a cambiar esta tendencia y que cada vez más mujeres se atrevan a explorar el mundo solas, desde Holidu, el buscador de alquileres vacacionales hemos averiguado qué ciudades son las más seguras para la gente que decide viajar sola.

1. Montreal, Canada

En el primer puesto se encuentra la segunda ciudad más poblada de Canadá, Montreal. Aunque no es el lugar más barato para visitar, la ciudad se ha llevado la corona como la ciudad más segura para visitar como viajera en solitario.

¿Por qué? Pues porque Montreal ha obtenido una gran puntuación en todos los aspectos, especialmente en lo que respecta a la luminosidad nocturna y a la seguridad que sienten las mujeres cuando caminan solas por la noche. La ciudad se situó en el puesto 12 de todas las ciudades en cuanto a niveles de luminosidad, lo que significa que muchas de sus calles suelen estar iluminadas por la noche y, por tanto, son más seguras para caminar por la noche. Además, a pesar de ser una de las ciudades más grandes de Canadá, Montreal tiene uno de los índices de criminalidad más bajos del país: una situación en la que las mujeres viajeras salen ganando.

2. Colombo, Sri Lanka

En el segundo lugar de la clasificación general, pero en el primero para quien se plantee viajar a Asia, está la capital de Sri Lanka, Colombo. Mucho más económica para el bolsillo de las viajeras en solitario, los taxis en la ciudad cuestan alrededor de 20 céntimos por kilómetro, lo que supone el quinto más barato del estudio, y un apartamento de una habitación cuesta tan solo 13 euros por noche de media.

De nuestro ranking, Colombo es el país que mejor ha gestionado la pandemia del Covid-19, y Sri Lanka ocupa el puesto 14 en la clasificación a nivel mundial. El único elemento en el que Colombo ha caído es en sus niveles de luminosidad, lo que significa que la ciudad no está especialmente iluminada por la noche. Sin embargo, la capital de Sri Lanka se situó en el sexto lugar en cuanto al porcentaje de mujeres que se sienten seguras caminando solas por la noche, con más de tres de cada cuatro mujeres (77%) que revelaron que lo hacían.

3. Liubliana, Eslovenia

Es Liubliana, en Eslovenia, la que se lleva la medalla de bronce en general, pero el primer puesto en Europa. Uno de los factores en los que la capital eslovena obtuvo una alta puntuación fue la baja tasa de violencia en la vida de las mujeres, ya que el porcentaje de mujeres que la sufren es mucho menor que el de la mayoría de los demás países. Su puntuación del 13%, que es más de un 10% inferior a la media del 23,5%.

Una vez más, Liubliana no es ni mucho menos la ciudad más luminosa de la noche, pero al igual que Sri Lanka, Eslovenia se considera un lugar muy seguro para que las mujeres paseen solas por la noche, ya que el 76% de las mujeres dicen sentirse seguras al hacerlo. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya que tomar algunas precauciones, como ceñirse a las carreteras bien iluminadas y evitar las zonas desiertas.

4. Ottawa, Canada

En cuarta posición se encuentra la capital de Canadá, Ottawa, que también ocupa el segundo lugar de las tres ciudades del país que se encuentran entre las cinco primeras. Sin embargo, ser la capital tiene un precio, ya que Ottawa es la más cara de las cinco primeras ciudades en cuanto a apartamentos de una habitación, con una media de 37 euros por noche.

Un factor por el que Ottawa, y sus homólogos canadienses destacan es la tasa de violencia en la vida de las mujeres. Sólo el 1,9% de las mujeres declararon haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que indica una tolerancia increíblemente baja del abuso de género entre la sociedad y es definitivamente tranquilizador para las viajeras solitarias.

5. Edmonton, Canada

Completando los cinco primeros puestos se encuentra otra ciudad canadiense, pero esta vez en la costa este: ¡la seguridad se extiende claramente por todo el país! Aunque ocupa un lugar destacado por la seguridad que sienten las mujeres al caminar solas por la noche y por la escasa tolerancia a la violencia de género, cabe señalar que Edmonton, al igual que otras ciudades canadienses, ha experimentado un aumento significativo de la delincuencia general en los últimos tres años.

Por lo tanto, aunque este delito no está dirigido a las mujeres, en particular, es importante, como viajero en solitario, mantenerse alerta. Asegúrese de tomar las precauciones normales de seguridad en los viajes, como vigilar el entorno, ser educado y respetuoso con los demás y saber con quién ponerse en contacto en caso de emergencia. Pero, en general, Edmonton sigue siendo una opción segura para las mujeres que viajan solas.

Resultados que nos interesan especialmente

¿El país que las mujeres perciben como más seguro por la noche?

Singapur. El país logró el mayor porcentaje de mujeres que se sienten seguras cuando caminan solas al anochecer, con un asombroso 88% que dice que sí.

¿La ciudad más iluminada por la noche?

Chicago. La ciudad del viento también es increíblemente luminosa, con un nivel de luminosidad de más de 90.000 cd. y brillando muy por encima del nivel medio de 23.920 cd.

¿La ciudad con el menor aumento de la delincuencia en los últimos tres años?

Vilna. La capital lituana es la que menos ha aumentado la delincuencia en los últimos tres años, con una puntuación de 31,41 frente a la media de 59,7.

¿La ciudad con el apartamento de un dormitorio más barato?

Agra. Sede del Taj Mahal, tiene de media los apartamentos de una habitación más baratos y ofrece a los viajeros en solitario precios desde 4 euros por noche.