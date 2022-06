Manuel Hernández, director general de Finetwork, explicó en el ‘Foro EFE Sport Business Days Patrocinio deportivo' el crecimiento de la compañía de telecomunicaciones creada en 2019 y que vieron “en el deporte” una forma de hacerse “un hueco rápido” en el su sector.

“En el deporte vimos una forma de hacernos un hueco rápido y ligarnos con el deporte que tiene unos valores como ambición, valentía e inconformismo, como nuestra compañía. Además, nos permite sobreactuar para generar ese efecto de confianza en dos años, que otros han tardado diez. No es fácil, no es barato, pero quién no apuesta no gana”, dijo el directivo durante el foro organizado por EFE y Best Option Media.

“Para la gente que nos gusta el deporte, tener la oportunidad de sumar para que el deporte siga siendo lo que es, te da un retorno a nivel emociones muy importante, y si nos da a nivel números pues más aún. Te sientes orgulloso de poner tu granito de arena para, con la que nos está cayendo, contribuir a que el deporte siga dando alegrías”, completó el ‘CEO’ de Finetwork, patrocinador del ‘Foro EFE Sport Business Days Patrocinio deportivo' celebrado en Madrid.

El patrocinio como lanzadera de reconocimiento

“Hemos crecido con mucho valor. Nosotros somos una marca muy joven, nacimos en verano de 2019 y en un sector muy grande como son las telecomunicaciones. Conseguimos hacernos un espacio donde se nos reconoce y somos capaces de generar la confianza que todo el mundo necesita tener en su proveedor de telecomunicaciones. Hay que dar un buen precio y que confíen en que das un servicio de calidad”, añadió.

Un Manuel Hernández que explicó su relación cercana con el Betis en su sentimiento verdiblanco y en los números.

“Justo el año que patrocino al Betis pasa lo que está pasando. Si te digo que he llorado diez veces esta temporada, me quedo corto”, comenzó bromeando.

Finetwork y su papel en el derbi Betis-Sevilla

“Este año es la marca de fútbol que más ha crecido en valoración. Tengo la creencia de que algo he aportado (ríe). Con el Betis, no te voy a engañar, el corazón me pudo un poquito, pero también había números que lo sustentaban. El Betis es un equipo bastante querido en toda España. Nos sentimos muy identificados con sus valores. Luego, hemos tenido la suerte de que hemos acertado con el año en el que el Betis se ha salido”, completó.

Además, Finetwork cuenta con Joaquín Sánchez como embajador: “Es una persona con la que nos sentimos muy identificados, sencilla y humilde. Se entrega a la gente y en lo deportivo no deja nada en el esfuerzo; siempre quiere ir a más. Desde el punto de vista de negocio puro, la campaña que hemos hecho de ‘juackeado’ ha estado cinco semanas seguidas en ’trending topic’ en España, algo que nunca había pasado”, dijo.

Y es que su relación con Andalucía es especial: “Para nosotros es una comunidad que tiene muchísimo potencial por el número de habitantes y por el mensaje que transmitimos. Antes de empezar a patrocinar ya teníamos los mejores números en Andalucía. Pero en el País Vasco es donde peores teníamos y fuimos a la Real Sociedad”, valoró.

Una simbiosis con el Betis que no le afecta negativamente por la rivalidad con el Sevilla: “Tenía cierta preocupación en su momento, pero no hemos notado absolutamente nada. Depende de lo respetuoso que eres con el otro equipo, y para nosotros es divertido que estén los dos. No hemos nada negativo nunca que venga de Sevilla”, explicó.

Consolidación en el sector de las telecomunicaciones

Una empresa de telecomunicaciones como Finetwork que ha pasado de emergente a consolidada en su sector tras una gran inversión en patrocinio deportivo.

“Hemos invertido mucho. Somos la empresa de telecomunicaciones con mayor intención de compras de España a pesar de que somos los más jóvenes. Todos esos valores que buscábamos en el deporte se terminan traduciendo”, desveló. EFE