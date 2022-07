La Fundación Mapfre Guanarteme ha hecho entrega de las credenciales de beca de los programas de Posgrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Dirección y Administración de Empresas (ADE), Posgrado en Música e internacionalización y Prácticas Profesionales con una inversión de 312.000 euros.

Estas becas para el curso académico 2022/2023, que han sido entregadas a 11 jóvenes canarios, están destinadas a realizar estudios de posgrado en materias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la administración de empresas, la música y para la realización de prácticas profesionales en Estados Unidos.

Las credenciales forman parte de los distintos programas de becas de excelencia, posgrado, investigación y premios de la Fundación, a los que en 2022 destinará en torno a 500.000 euros, y que suponen un estímulo y reconocimiento a la capacidad y valía de los jóvenes y profesionales de las islas y una muestra del compromiso de la institución canaria con el desarrollo formativo, social y cultural de la comunidad.

Esta apuesta por el talento es un apoyo que la Fundación renueva cada año, incrementando la partida en cada convocatoria, indica la compañía.

Mapfre Guanarteme invierte en jóvenes talentos

El presidente de la Fundación Mapfre Guanarteme, Ignacio Baeza, ha señalado en el acto que la pandemia “nos puso en prueba a todos” y por ello “dedicamos presupuestos extraordinarios” para hacer frente a la crisis derivada d la covid-19, que se suman a sus apuestas anuales por la formación, a la que la Fundación dedica la mitad del presupuesto.

La formación es “la mejor palanca para transformar la sociedad”, ha apuntado el presidente de la entidad, y por eso ha destacado que estas becas buscan “reconocer el talento y premiar la excelencia” en “jóvenes y no tan jóvenes” que merecen este apoyo para que “se formen y aprendan más, en un conocimiento que revierte en Canarias y en la sociedad de las islas”.

Los beneficiarios serán, de esta forma, “tractores del desarrollo de la sociedad en cada una de las especialidades escogidas”, porque como ha destacado Baeza, “los líderes empiezan con una formación excepcional y un esfuerzo que sobresale”, que es lo que estos jóvenes representan.

También ha puesto en valor las becas para jóvenes en peligro de exclusión social que buscan “transformar a jóvenes sin formación y sin empleo en peligro de exclusión en personas con oportunidades, jóvenes con formación, trabajo e integrados en la sociedad”.

“Aprovechen la oportunidad y vívanla intensamente”

Ignacio Baeza se ha declarado “orgulloso de ser parte de este progreso y aportar un granito de arena” a que ese “esfuerzo que hacen regrese a las islas multiplicado”.

Les ha pedido a los beneficiarios que “aprovechen la oportunidad y la experiencia, vívanla intensamente”, les ha dicho, porque “es un privilegio y una oportunidad, pero también la responsabilidad” como embajadores de la Fundación “ahora les toca a ustedes”, les ha dicho.

A Claudia García, que cursará un Máster in Digital Marketing en el IE Business School, le surgió la oportunidad de realizar prácticas en empresa durante la carrera y cuando terminó se lanzó a un proyecto propio “para aplicar todo lo aprendido de gestión” y crear una academia de inglés.

Además del reto de ser emprendedora y autónoma, a Claudia se le unió con el desafío del desconfinamiento y aunque fue difícil de llevar asegura que “han sido dos años muy bonitos”.

Para ella, ha sido “una experiencia completa” y quiere seguir especializándose en el máster de marketing digital que podrá financiarse con esta beca en una entidad “puntera y tecnológicamente a la última” en Madrid.

Tecnología, música o ciencia, entre las materias becadas

Isaac Martínez, que realizará un Máster de interpretación solista de Piano en Hamburgo, estudió el bachillerato de ciencias, pero después de la EBAU decidió que lo suyo era la música.

“Estoy muy contento con mi decisión, en este momento no me imagino mi vida sin la música”, ha confesado.

Él lleva ya varios años en Alemania y ahora quiere dar un paso más, formándose en música de cámara, “tiene lo mejor de los dos mundos, la exigencia de ser piano solista y poder compartir experiencias con otros músicos” que es algo “muy enriquecedor”.

Alejandro Gobierno García, que completará el segundo año del Master de investigación IDEA en la Barcelona School of Economics, ha explicado que se centrará en el lado más investigador para tratar de abordar y resolver las desigualdades que existen en la sociedad a través de los datos.

“No podré arreglar el mundo, pero sí aportar mi granito de arena a hacer un mundo más igualitario”, ha confiado.

Tras la pandemia, se ha “disparado la desigualdad social, económica, sanitaria e incluso digital” por lo que a través de algoritmos tratará de determinar los factores clave y así “estudiar quá áreas requieren inversión y redireccionar políticas públicas” para abordarlas de forma más eficaz.

Programas de la Fundación Mapfre Guanarteme

Este año en el Posgrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Dirección y Administración de Empresas (ADE) de Fundación Mapfre Guanarteme, dotado con 138.000 euros, además de Alejandro Gobierno García, y Claudia García, que cursará un Máster in Digital Marketing en el IE Business School, han resultado becados Javier Pereira, que realizará un Msc Accounting and Finance en la London School of Economics.

Dentro del programa de becas de Posgrado en Música, dotado con 46.000 euros, han obtenido una beca, además de Isaac Martínez que realizará un Máster de interpretación solista de Piano en Hamburgo; Raquel Andrea Chico, que realizará un Máster en Interpretación Solista de clarinete en el centro de Enseñanzas Superiores de Música Katarina Gurska; y Gita Vata, que realizará un Máster en interpretación solista flauta en el Conservatorium van Amsterdam.

Por último, en el Programa de Internacionalización y Prácticas Profesionales en Estados Unidos, dotado con 129.000 euros, han recibido una beca en esta edición Carlos Franco, Graduado en Ingeniería en Organización Industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Eduardo Falcón, Graduado en Business Enterprise por la Universidad de Birmingham; Miguel Ángel Melián, Grado en Relaciones Internacionales Universidad Rey Juan Carlos I; Gonzalo Santana, Bachelor of Arts – BBA, International Business Management in The University of the West of England – Bristol, United Kingdom; e Inés Cardoso, Graduada en Estudios Ingleses en la Universidad Complutense de Madrid.

El evento se ha cerrado con la violinista María López, que tras terminar sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid recibió una beca de la Fundación para continuar su especialización en el Centro Superior Katarina Gurska en Madrid.

Ha actuado como solista en la capital española y actualmente combina su proyectos de música de cámara con su trabajo como docente en la Escuela Oficial de Música Alameda.EFE

