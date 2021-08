Con orden y creatividad se pueden desarrollar espacios educativos eficientes en las viviendas y construir bienestar en las familias.

.

Ciudad de México; 25 de agosto de 2021.- La Secretaría de Educación Pública confirmó que el ciclo escolar 2021-2022 iniciará el 30 de agosto próximo y culminará el 28 de julio de 2022 en modo de clases presenciales. Por su parte, instituciones como la UNAM, la UAM, el Politécnico y escuela privadas han decidido mantener la modalidad de educación a distancia para su ciclo escolar 2021-2022 a nivel bachillerato y universidad.

Ya sea en modalidad híbrida, a distancia o presencial es preciso contar con un lugar adecuado en el hogar para desempeñar las actividades escolares, desde tomar clase hasta el espacio para hacer la tarea.

Al respecto, Ana Ximena Torres, Directora de Marhnos Hábitat, asegura que más que adaptar o construir un área de la vivienda para tomar clases en línea, se trata de diseñar y crear un espacio cómodo, creativo y agradable para el estudio y el aprendizaje en el hogar.

Por ello, Marhnos Hábitat realizó una lista con cinco recomendaciones que te ayudarán a desarrollar un espacio ideal para la educación a distancia en el hogar:

1. Disponibilidad de internet y energía eléctrica: Asegura que la conexión a internet sea rápida y estable; coloca el módem lo más cerca posible. Revisa que la instalación eléctrica esté en buenas condiciones y que cuentes con los enchufes o puntos de conexión suficientes para todos los usuarios y para los distintos recursos tecnológicos que puedas usar además de las computadoras de escritorio o portátiles, ya sean monitores extras, teléfonos inteligentes, imCon orden y creatividad se pueden desarrollar espacios educativos eficientes en las viviendas y construir bienestar en las familias.

.

Ciudad de México; 25 de agosto de 2021.- La Secretaría de Educación Pública confirmó que el ciclo escolar 2021-2022 iniciará el 30 de agosto próximo y culminará el 28 de julio de 2022 en modo de clases presenciales. Por su parte, instituciones como la UNAM, la UAM, el Politécnico y escuela privadas han decidido mantener la modalidad de educación a distancia para su ciclo escolar 2021-2022 a nivel bachillerato y universidad.

Ya sea en modalidad híbrida, a distancia o presencial es preciso contar con un lugar adecuado en el hogar para desempeñar las actividades escolares, desde tomar clase hasta el espacio para hacer la tarea.

Al respecto, Ana Ximena Torres, Directora de Marhnos Hábitat, asegura que más que adaptar o construir un área de la vivienda para tomar clases en línea, se trata de diseñar y crear un espacio cómodo, creativo y agradable para el estudio y el aprendizaje en el hogar.

Por ello, Marhnos Hábitat realizó una lista con cinco recomendaciones que te ayudarán a desarrollar un espacio ideal para la educación a distancia en el hogar:

1. Disponibilidad de internet y energía eléctrica: Asegura que la conexión a internet sea rápida y estable; coloca el módem lo más cerca posible. Revisa que la instalación eléctrica esté en buenas condiciones y que cuentes con los enchufes o puntos de conexión suficientes para todos los usuarios y para los distintos recursos tecnológicos que puedas usar además de las computadoras de escritorio o portátiles, ya sean monitores extras, teléfonos inteligentes, impresoras, reguladores de voltaje, entre otros.

2. Crea un ambiente cómodo: Procura que el lugar de estudio no esté cerca de espacios comunes como la sala o la cocina, así disminuirás el ruido y evitarás distracciones; regula la luz y la temperatura, de preferencia con iluminación y ventilación naturales, complementa con luz artificial blanca y ventiladores eléctricos. Usa sillas, mesas o escritorios que se adapten a la misma altura; las sillas deben facilitar tu postura corporal. Los muebles ergonómicos y la luz adecuada te ayudarán a ser más productivo, al tiempo que cuidas tu espalda y vista.

3. Accesorios: Si el espacio no es cerrado o es compartido, puedes usar accesorios como corchos, pizarrones o estantes para delimitar y definir tu espacio de estudio del resto de la casa. Incluye audífonos y lentes reflejantes entre tus accesorios indispensables; los audífonos son tus aliados para reducir el ruido ambiental y los lentes anti reflejantes para proteger tu vista si pasas mucho tiempo frente a la computadora.

4. Orden: Mantén el orden de todos los insumos que uses, esto te ayudará a no distraerte buscando algo cada vez que lo necesites; no satures tu mesa de trabajo y coloca sólo los elementos que necesites en ese momento. Ordena todo en cajas y guárdalas en estantes o archiveros, así también optimizarás tus espacios.

5.Planifica tus actividades y tus horarios: Establece una disciplina en los horarios para despertar, comenzar y finalizar de estudiar, lo mismo en los momentos de comida, ocio o ejercicio físico; no olvides tomar descansos breves entre tareas o clases. Combina las nuevas tecnologías con métodos tradicionales para organizarte; puedes usar aplicaciones para gestionar proyectos y tareas; escribe en una agenda todas tus actividades por fecha y prioridad; coloca un calendario en los corchos o pizarrones y destaca con rotuladores las fechas relevantes de videoconferencias, exámenes, entregas de tareas, etc.

Como especialista en desarrollo de proyectos habitacionales, Ana Ximena Torres asegura que, un espacio adecuado para la educación en el hogar genera eficacia, comodidad, comunica un estilo propio, disminuye el estrés y ayuda a que tus actividades escolares se desarrollen con más sencillez, lo que además de beneficiar el aprendizaje contribuye a construir bienestar en el hogar.

= 0 0 0 =

Mayor Información:

Ulises Albores | ualbores@contactoenmedios.com.mx | Cel. (55) 3026 8900

Salvador Rodríguez | srodriguez@contactoenmedios.com.mx | Cel. (55) 23197192

Acerca de Marhnos Hábitat

marhnos® hábitat es la unidad de negocios de Grupo Marhnos especializada en el diseño y construcción de proyectos inmobiliarios innovadores y altamente diferenciados, ideales para el segmento residencial y residencial plus. Actualmente en la Ciudad de México opera: Blas Pascal, Livix, Vera e Inclusiv; en Guadalajara: Lúmina, Acervo y Thálatha; en el Estado de México: Vista Bosques. Para mayor información, visita sus redes sociales en Facebook , Instagram o Twitter .

presoras, reguladores de voltaje, entre otros.

2. Crea un ambiente cómodo: Procura que el lugar de estudio no esté cerca de espacios comunes como la sala o la cocina, así disminuirás el ruido y evitarás distracciones; regula la luz y la temperatura, de preferencia con iluminación y ventilación naturales, complementa con luz artificial blanca y ventiladores eléctricos. Usa sillas, mesas o escritorios que se adapten a la misma altura; las sillas deben facilitar tu postura corporal. Los muebles ergonómicos y la luz adecuada te ayudarán a ser más productivo, al tiempo que cuidas tu espalda y vista.

3. Accesorios: Si el espacio no es cerrado o es compartido, puedes usar accesorios como corchos, pizarrones o estantes para delimitar y definir tu espacio de estudio del resto de la casa. Incluye audífonos y lentes reflejantes entre tus accesorios indispensables; los audífonos son tus aliados para reducir el ruido ambiental y los lentes anti reflejantes para proteger tu vista si pasas mucho tiempo frente a la computadora.

4. Orden: Mantén el orden de todos los insumos que uses, esto te ayudará a no distraerte buscando algo cada vez que lo necesites; no satures tu mesa de trabajo y coloca sólo los elementos que necesites en ese momento. Ordena todo en cajas y guárdalas en estantes o archiveros, así también optimizarás tus espacios.

5.Planifica tus actividades y tus horarios: Establece una disciplina en los horarios para despertar, comenzar y finalizar de estudiar, lo mismo en los momentos de comida, ocio o ejercicio físico; no olvides tomar descansos breves entre tareas o clases. Combina las nuevas tecnologías con métodos tradicionales para organizarte; puedes usar aplicaciones para gestionar proyectos y tareas; escribe en una agenda todas tus actividades por fecha y prioridad; coloca un calendario en los corchos o pizarrones y destaca con rotuladores las fechas relevantes de videoconferencias, exámenes, entregas de tareas, etc.

Como especialista en desarrollo de proyectos habitacionales, Ana Ximena Torres asegura que, un espacio adecuado para la educación en el hogar genera eficacia, comodidad, comunica un estilo propio, disminuye el estrés y ayuda a que tus actividades escolares se desarrollen con más sencillez, lo que además de beneficiar el aprendizaje contribuye a construir bienestar en el hogar.

= 0 0 0 =

Mayor Información:

Ulises Albores | ualbores@contactoenmedios.com.mx | Cel. (55) 3026 8900

Salvador Rodríguez | srodriguez@contactoenmedios.com.mx | Cel. (55) 23197192

Acerca de Marhnos Hábitat

marhnos® hábitat es la unidad de negocios de Grupo Marhnos especializada en el diseño y construcción de proyectos inmobiliarios innovadores y altamente diferenciados, ideales para el segmento residencial y residencial plus. Actualmente en la Ciudad de México opera: Blas Pascal, Livix, Vera e Inclusiv; en Guadalajara: Lúmina, Acervo y Thálatha; en el Estado de México: Vista Bosques. Para mayor información, visita sus redes sociales en Facebook , Instagram o Twitter .

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.