Algunos de los primeros participantes acreditados representan a Alebrije Cine, Ánima, BTF Media, Canada, Caramel Films, CMO Producciones, GECA, Grupo Black Panther, Latido Films, Morena Films, Mrs. Greenfilm, Omdia, Parrot Analytics, Punta Fina Factoría de Contenidos, Secuoya Studios, Screen Capital, Telemundo Streaming Studios, a Division of NBCUniversal; Under the Milky Way, WarnerMedia Latin America o Wild Sheep Content.

Entre los primeros compradores confirmados están Alphaville Cinema, BF Distribution, Corus Entertainment, Direct TV, Hemisphere Media Group, Olympusat, Somos TV o Tondero Producciones.

También han confirmado su presencia con un stand en IPI Plaza las empresas: Aragón TV, GloboTV, Latido Films, RTVE e instituciones como Acción Cultural Española, ECAM, FIACINE, ICEX, IBERMEDIA, Media o Villanueva Showing.

Madrid – 4 de agosto de 2021 – A dos meses de su celebración, la convocatoria de la primera edición de Iberseries Platino Industria congrega ya a más de 40 expositores y 400 profesionales del gremio acreditados que podrán conocer y estudiar los más de 210 proyectos presentados actualmente. El plazo para participar en alguno de los programas de este evento sigue abierto, hasta el 9 de agosto en el caso de IPI Pitch, el 20 de agosto para IPI Plaza y el 3 de septiembre para concertar reuniones con los fondos privados.

Entre los nombres que han confirmado su presencia como ponentes en la mayor cita del audiovisual iberoamericano están Mónica Lozano de Alebrije Cine y Video y Presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (México), Fernando de Fuentes de Ánima (México), Francisco E. Cordero de BTF Media (EE.UU), Alba Barneda Saiz de Canada (España), Enrique González Kühn de Caramel Films (España), Ana Piñeres de CMO Producciones y Presidenta de Egeda (Colombia), Gloria Saló de GECA (España), Ignacio R. De Medina de Grupo Black Panther (España), Beatriz Navas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (España), Antonio Saura de Latido Films (España), Pilar de Benito de Morena Films (España), Sandra Magro Ruiz de Mrs. Greenfilm (España), Lucas Figueroa de Mr. Monkey CP y CEO de New Frequency (España), María Rua Aguete de Omdia (Reino Unido), Alejandro Rojas de Parrot Analytics (EE.UU.), Elena Vilardell de Programa Ibermedia (España) José Manuel Pacheco de Secuoya Studios (España), Joyce Zylberger de Screen Capital (Chile), Carlos Quintanilla de Telemundo Streaming Studios, a Division of NBCUniversal (EE.UU.); Claudia Fernández de WarnerMedia Latin America (México), Erik Barmack de Wild Sheep Content (EE.UU.), así como los guionistas Curro Royo, Juana Uribe y Alba Lucio.

También asistirán a este gran encuentro compradores como Juan Crespo de 3CFilms (Argentina), Alfonso López de Alphaville Cinema (México), Juliana Jacobsen de BF Distribution (Chile), Leyla Formoso de Corus Entertainment (Canadá), Francisco Giménez de Hemisphere Media Group (EE.UU.), Leopoldo Jiménez de Nueva Era Films (México), José Ramón Ganchegui de SomosTV (EE.UU.) o Cecilia Gómez de la Torre de Tondero Producciones (Perú).

Los acreditados en esta cita audiovisual participarán en las actividades programadas en torno a Iberseries Platino Industria (IPI Pitch, IPI Lab e IPI Plaza), cuya meta es dar lugar a la formación y acercar proyectos audiovisuales en desarrollo o terminados a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de contenido, ofreciendo a su vez un espacio para el encuentro entre quienes buscan y ofrecen, entre quienes compran y venden, entre el talento y el mercado.

La inscripción se realiza a través del enlace habilitado en el área privada profesional de www.iberseriesplatinoindustria.com, a la que se accede con el usuario y la contraseña recibidos, tras formalizar el proceso de acreditación en Iberseries Platino Industria.

Iberseries Platino Industria es una iniciativa de EGEDA y Fundación Secuoya, que busca aportar visibilidad a los largometrajes y series de ficción de ámbito o temática iberoamericana, potenciar el talento de los creadores y fomentar la coproducción internacional como fórmula clave para afianzar proyectos.

La primera edición de Iberseries Platino Industria reunirá del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 a creadores, ejecutivos, plataformas, televisiones y agentes más relevantes del sector audiovisual en español y portugués, con actividades profesionales donde habrá lugar para la exhibición de estrenos mundiales, propuestas de formación, conferencias de alto nivel, sesiones de pitching y espacios de networking.

El encuentro ofrecerá proyecciones, charlas, talleres y otras actividades dirigidas a los diferentes sectores de la industria cinematográfica y de las series, con el objetivo de tender puentes, fomentar el diálogo y establecer nexos culturales y económicos que impulsen el presente y dibujen el futuro del audiovisual iberoamericano.

La acreditación profesional en Iberseries Platino Industria permitirá disfrutar de la exclusiva programación presencial de Actividades PRO.

Además, esta misma acreditación, en su modalidad presencial o virtual, dará acceso a IPI ON, un área de negocio online que posibilitará programar reuniones presenciales y virtuales, generar una agenda personalizada de actividades y contactos, así como y acceder a las conferencias y contenidos exclusivos en streaming disponibles hasta el 15 de octubre.

