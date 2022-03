A Mercadona anunciou que vai investir 150 milhões de euros em Portugal durante 2022 para abrir dez novos supermercados no país, onde conta já com 29 estabelecimentos.

Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela companhia espanhola, o investimento possibilitará a criação de 650 novos postos de trabalho em Portugal ao longo do ano, que se vão juntar aos 2.500 funcionários que a Mercadona conta atualmente em território português.

O primeiro dos dez supermercados que a cadeia vai inaugurar este ano será em Guimarães no próximo dia 5 de abril.

O plano de expansão da Mercadona durante o ano ficará completo com a abertura de duas novas lojas no norte do país (Braga e Porto) e nas regiões de Centro e Lisboa (Aveiro, Santarém, Setúbal, Montijo, Viseu, Caldas da Rainha e Oeiras).

A companhia espanhola vai ainda reforçar a sua rede logística com a construção de um Bloco Logístico na zona de Santarém (no centro do país) com um investimento de 24,5 milhões de euros.

Em 2021, a Mercadona investiu em Portugal 110 milhões de euros, abriu nove lojas e faturou 415 milhões, para além de ter dedicado 500 milhões a compras.

Além disso, no último ano aumentou a quantidade de doações destinadas a serviços sociais, pelo que distribuiu por todo o território português e através de diferentes entidades com fins solidários um total 1.400 toneladas de bens essenciais.