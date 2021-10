En los últimos meses el sector de las bodas ha sufrido un parón muy grande que ahora empieza a ver la luz.

Unas 100.000 bodas están pendientes de celebrarse hasta final de año.

73.50% de las parejas entrevistadas aseguraron que finalmente podrán realizar la boda en la fecha que tenían prevista, de los cuales un 38% ya había pospuesto al menos una vez la fecha de su celebración.

Más del 60% de las parejas se adaptan y deciden incluir medidas especiales en sus celebraciones para garantizar la seguridad de la pareja y todos sus invitados.

Un 34% afirma que escogió el destino de Luna de Miel teniendo en cuenta que fuera un lugar tranquilo sin grandes aglomeraciones.

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2021 - Ha pasado ya la mayor parte del 2021 y, aunque seguimos teniendo idas y venidas de color de semáforo según las regiones, las bodas siguen sucediendo, integrando las medidas sanitarias de forma cada vez más natural.

Tras haber superado la primera etapa de aplazamientos de bodas a inicios de 2020, la tendencia ha ido cambiando y está previsto que en el último trimestre del 2021 se celebrarán alrededor de unas 100,000 celebraciones.

En la última encuesta realizada por Bodas.com.mx a las parejas que están organizando su boda para 2021 y 2022, un 74% aseguró que podrían realizar la boda en la fecha que tenían prevista, dato muy alentador, ya que en encuestas anteriores esta cifra era mucho menor debido a la alta incidencia de la pandemia en el país. De hecho, de estos 74%, un 38% ya había pospuesto al menos una vez la fecha de su celebración.

¿Qué medidas toman las parejas mexicanas?

Además de las categorías que involucran la organización de una boda de toda la vida, ahora, más del 60% de las parejas entrevistadas se asegurarán de implementar diversas acciones que respeten las normas de seguridad sanitaria como:

Tomar la temperatura de los asistentes.

Pedir el uso de cubrebocas.

Mantener los 1.5 metros de distancia mínima entre personas que no habitan vivan en el mismo hogar.

Considerar el aforo máximo, lo que involucra limitar el número de invitados.

Ofrecer facilidades de limpieza como gel antibacterial.

Asegurarse que todo el personal tenga cubrebocas y utilice gel antibacterial.

Estas medidas son comunicadas a los invitados principalmente por Whatsapp (51%), en la invitación (62%) y mediante la web de boda (26%) o redes sociales (26%).

Muchas de las decisiones de las bodas han sido influenciadas por las precauciones, haciendo incluso que ciertas tendencias en las bodas de este año cambien. Por ejemplo, que la celebración sea en un lugar al aire libre, siguiendo la recomendación de celebrar en espacios abiertos para favorecer la ventilación. El 56% de los entrevistados eligen los jardines y locaciones exteriores como su preferencia para celebrar la boda durante el 2021.



Otra categoría que se ha visto influenciada es el banquete, ya que el 34% de las parejas ha modificado el servicio de alimentos y bebidas evitando buffet o corners de comida. E incluso, durante este periodo una de cada 5 parejas (21%*), han llegado a solicitar a los invitados hacer una prueba rápida de antígenos Covid para asistir a la boda.

Cómo viven el gran dia

El sitio web Bodas.com.mx cuenta con muchas parejas que, a pesar de organizar su boda durante la pandemia, reconocen haber vivido un día único y especial. Es el caso de Sara, que celebró su boda este 14 de agosto, después de haber pospuesto 4 veces la fecha para la celebración de su enlace:

“Planeábamos nuestra boda a inicios de la pandemia, nadie sabía que duraría tanto. Se suspendió la primera vez en noviembre, pero aún así decidimos casarnos solos él y yo en compañía de nuestras mamás y el pastor. Esperamos otra fecha en febrero, después marzo y hasta agosto finalmente pudimos realizarla”

Sara y Andrick, reconocen haber tenido que recortar el número de invitados y también tuvieron que optar por tomar otras medidas en la fiesta como quitar el baile:

“Nosotros decidimos que no habría baile ni bebidas alcohólicas, eso ayudó mucho a controlar a la gente bajo las normas de higiene y seguridad. Pero todos se divirtieron igual y les encantó a pesar de no tener baile. Lo importante fue estar con nosotros, platicar con quienes no habían visto y convivir”

En esta época tan incierta, muchas son las parejas que están decidiendo adaptarse y centrarse en disfrutar de todo lo que sí se puede en este momento.

¿Y qué pasa con las lunas de miel?

De todas las bodas que se celebrarán en el próximo periodo, un 34% afirma que escogió el destino teniendo en cuenta que fuera un lugar tranquilo sin grandes aglomeraciones, un 25% pensando que es un destino que consideran de bajo riesgo y un 31% porque el alojamiento les inspira confianza debido a sus medidas de higiene o porque tienen alguna certificación COVID.

La situación cambia constantemente. Sin embargo, estos datos demuestran que México está volviendo a decir sí quiero a celebrar de manera segura tanto para parejas como para invitados. Lo que es una gran noticia y comienza a dar un poco de oxígeno al sector nupcial y de los eventos que ha sido duramente golpeado durante esta pandemia.

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, es el portal nupcial líder en México, pensado para ayudar a los novios a organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700,000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot WorldWide opera en 15 países a través de diferentes dominios como son Bodas.com.mx, TheKnot.com, WeddingWire.com, WeddingWire.ca, Bodas.net, Matrimonio.com, Mariages.net, Hitched.co.uk, Casamentos.pt, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Casamiento.com.uy y WeddingWire.in.

Más información:

Daniela Arreola De la Fuente

darreola@bodas.com.mx

Whatsapp: +34 657 353 312

www.Bodas.com.mx

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.