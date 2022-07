2nd Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit.

Según el ex Gobernador del Banco de España, “el desmontaje de la protección de los depósitos bancarios será irremediable y no se está estudiando debidamente cómo diseñar un proceso de transición”; además “las stablecoin deberán tener un 100% de respaldo de dinero digital, para garantizar la estabilidad y libre competencia del sistema de pagos”.

La intervención de Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha puesto el cierre a la primera jornada del 2nd Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit.

En su intervención, Fernández Ordóñez ha destacado que “entre los bancos centrales ya se admite que las CBDC (Central Bank Digital Coin) deben ser la pieza central de la reforma del sistema monetario, porque son un activo sin riesgo y ello garantiza la estabilidad que requiere el dinero. Actualmente, el sistema es mixto, dado que se usan los depósitos bancarios como activos sin riesgo, algo que sólo es posible gracias a ayudas del Estado. La tecnología va a hacer que todo cambie y ahora se están estudiando diversas fórmulas. Hay mucha cooperación internacional, pero no cabe esperar una respuesta global homogénea, sino distintas propuestas de envergadura en materia de dinero digital”.

En esta misma línea, ha añadido: “hay que aspirar a tener mayor estabilidad y competencia que con el sistema actual y para ello, evitar que se repitan los mismos problemas que con los depósitos bancarios, es decir, que no puedan devolver lo que se les presta. En este sentido, y ante la evidencia de que las monedas tipo bitcoin no son ni van a ser dinero por su alta volatilidad, es imprescindible que las stablecoins tengan un 100% de respaldo de dinero digital. Así el sistema de pagos será del todo estable, y se podrán ofrecer distintas opciones y servicios en libre competencia”.

Respecto al papel del Estado ante el nuevo contexto financiero, el ex Gobernador del Banco de España ha reflexionado: “el Estado democrático no puede quedar al margen de la economía, pues tiene que regular, proteger a los ciudadanos, exigir transparencia, buen gobierno, realizar auditorías…. Lo que no debe hacer es restringir la libre competencia con protecciones y privilegios. Sólo hay innovación con competencia. La selección natural permite escoger las mejores soluciones, y así deberían llegar las futuras monedas digitales”.

El 2nd Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit 2022 es la cumbre pionera en nuestro país en torno al debate sobre las divisas digitales, criptoactivos y nuevo sistema financiero, con todo lo que representan en cuanto a innovación, tecnología, regulación, seguridad y supervisión. El Summit, cuyo Comisario es Aldo Olcese, cuenta con un panel de más de 30 expertos. Está coorganizado por Fibes y el Ayuntamiento de Sevilla y tiene como socios globales a Bankinter, Evo Banco, Bit2Me, Unicaja Banco, Fundación Cajasol y Minsait, una compañía de Indra.

El evento impulsa el debate y el análisis sobre innovación, tecnología, legislación, finanzas y supervisión, imprescindible en esta nueva época monetaria. Asimismo, da relevancia a las recientes convulsiones del mercado de las criptomonedas y a todo el nuevo ecosistema vinculado a la moneda digital, donde España debe posicionarse

Con este Summit, Sevilla continúa consolidándose como sede del debate sobre la nueva economía, tal y como ya hizo en 2020 y 2021 acogiendo las dos ediciones del Space & Industrial Economy 5.0 Sevilla Virtual Summit, y también con el Summit4Oceans Sevilla Blue Economy Virtual Event (2021) y el Climate Action Sevilla Summit Green & Blue Economy (2022), entre otros.

