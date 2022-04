En plena crisis del cine y de las galas de premios, tras el puñetazo de Will Smith en los pasados Oscar, Miguel Ángel Muñoz promete que la novena edición de los Premios Platino, que presentará el 1 de mayo en Madrid junto a la argentina Lali Espósito, tendrá un tono amable y celebrará el talento latino.

"Mi tono al enfrentarme a un evento como este es amable, no me interesa incomodar a nadie, ni siquiera de manera cómica, no es mi papel", dice en una entrevista con Efe el actor, también nominado a los Platino en la categoría de mejor documental por "100 días con la Tata", su debut como director.

"El tono de una gala va con la persona que la conduce y si está Chris Rock sabes por donde va a ir, no te imaginas a Aitana (Sánchez Gijón, con quien presentó los 26 Premios Forqué) o a mi haciendo ese tipo de bromas (...), nosotros somos amables y hablamos de cine, de series y del talento de muchos países".

Aquellos Forqué que condujo en enero de 2021, en plena pandemia y con la nevada de Filomena, fueron una de las situaciones con más imprevistos que ha vivido, asegura, y ahora que está representando en los Teatros del Canal la obra "El síndrome del copiloto" sigue entrenando el músculo de la improvisación.

"El otro día nos explotó un foco en plena función, tienes que hacerle frente y continuar... espero que en los Platino los imprevistos sean anécdotas de las que nos podamos reír".

Además de lidiar con la responsabilidad de presentar la gala, Muñoz tendrá que dominar los nervios de estar nominado al Platino a mejor documental por "100 días con la Tata", una película rodada en parte durante el confinamiento en el piso de Luisa Cantero, su Tata, la mujer que lo cuidó desde pequeño y a quien ahora, a sus 97 años, cuida él.

Estrenada a finales de diciembre en salas de cine, Muñoz no puede estar más contento por la respuesta que ha tenido por parte del público, pese a la caída generalizada de la asistencia a las salas de cine desde que comenzó la pandemia.

"La película estaba concebida para estrenarse en cines, pero jamás pensé que un documental pudiera estar en 140 salas en España y 10 semanas en cartelera, además de todas las nominaciones, el premio Forqué, la Medalla CEC o esta candidatura a los Platino", subraya.

La entrevista tiene lugar en la sede de Paciencia Films, su propia productora en plena Gran Vía madrileña, con la que ha lanzado su opera prima y con la que espera seguir alumbrando proyectos propios y ajenos, de ficción y entretenimiento, ha confirmado.

Sobre su posible participación en el regreso de la serie que lo lanzó a la fama, "UPA Dance", ha dicho que aún no hay una decisión tomada y que de momento sigue "leyendo guiones".

"Si quieren contar conmigo para apadrinar a nuevos jóvenes con talento será un honor, pero habrá que ver cómo se hace y qué se quiere contar porque tengo mucho respeto a lo que hicimos, no sólo por el éxito que fue sino por lo que significó para mi", afirma.

"A lo mejor sería maravilloso que mi personaje estuviera ahí pero hay que leer y si es que sí lo confirmaré y también la productora, de manera oficial", zanja.

Los IX Premios Platino, promovidos por la entidad de gestión de derechos audiovisuales EGEDA y la federación iberoamericana de productores FIPCA, se celebrarán el 1 de mayo en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid y la gala será retransmitida por televisiones de toda Iberoamérica.

Si la salud se lo permite, su Tata estará viéndolo en directo, junto a los nominados e invitados que protagonizarán la noche, desde Carmen Maura, que recibirá el Platino de Honor, a los elencos de las películas y series nominadas.

Este año el cine español acapara buena parte de las nominaciones, con "El buen patrón" de Fernando León de Aranoa, "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar y "Maixabel" de Icíar Bollaín compitiendo por el Platino a mejor película de ficción junto a la mexicana "Noche de fuego" de Tatiana Huezo.

En cuanto a series, las finalistas son la argentina "El reino", de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, la chilena "Isabel", de Rodrigo Bazaes y las mexicanas "Luis Miguel: La serie", de Daniel Krauze, y "Narcos: México", de Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miró. EFE

