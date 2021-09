-Un nuevo portal cuyo objetivo es dar apoyo de manera holística a pacientes con patologías como la diabetes mellitus tipo 2, la fibrilación auricular y una de sus complicaciones más frecuentes, la enfermedad renal crónica.

-Esta página web dispone de secciones independientes para pacientes y profesionales sanitarios y ofrece información y recursos de calidad en torno a las patologías cardiovasculares y metabólicas.

-Con ello, Boehringer Ingelheim, reafirma su compromiso con los pacientes crónicos y da respuesta a necesidades de información no cubiertas.

La diabetes mellitus tipo 2, la fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica son patologías estrechamente relacionadas que pueden coexistir en un mismo paciente . Por ello, y ante el reto urgente de seguir ofreciendo recursos de utilidad por y para los pacientes con estas patologías, así como a los profesionales sanitarios que las abordan, Boehringer Ingelheim presenta Cardiorrenal.es.

Fruto de la unión entre Alianzaporladiabetes.es y anticoagulante.es, surge Cardiorrenal.es. Se trata de una iniciativa en la que Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN), profesionales de enfermería, Atención Primaria y médicos especialistas han formado parte en la fase de creación con Boehringer Ingelheim.

Un solo espacio, una única misión: abordar las carencias informativas en torno a diferentes patologías crónicas

Se trata de un portal, en el que tanto profesionales sanitarios como pacientes pueden encontrar una amplia variedad de recursos e información de calidad en torno a problemas de salud pública globales, como la Diabetes o la Fibrilación Auricular, entre otros. El portal consta de dos secciones: una en abierto para pacientes, cuidadores y público general y otra, bajo previo registro, destinada a profesionales sanitarios. Este espacio aborda de manera integral aspectos sobre sintomatología, complicaciones, preguntas frecuentes y otros aspectos sobre las distintas patologías.

Cardiorrenal.es es un portal web de utilidad e intuitivo para la sociedad española, que nace como parte de la labor de Boehringer Ingelheim por ayudar a la educación en salud de enfermedades de alta prevalencia entre la población española y, con ello, contribuir a mejorar la salud de los pacientes. Miembros de Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) y expertos profesionales sanitarios, de la mano de la compañía farmacéutica, han llevado a cabo un importante trabajo de identificación y análisis de las necesidades de información no cubiertas de los pacientes anticoagulados con fibrilación auricular. Por su lado, Federación Española de Diabetes (FEDE) ha realizado una encuesta a 867 pacientes para conocer los aspectos claves a tener en cuenta en el manejo de diabetes. Gracias a los conclusiones obtenidas, el nuevo portal dará respuesta sobre las siguientes patologías:

-Diabetes. Qué es, qué tipos de diabetes existen o sus posibles complicaciones son algunas de las preguntas que resuelve este nuevo espacio para afrontar una realidad que se estima afecta en España a más de 4,5 millones de personas que sufren diabetes tipo 2 (2) .

-Fibrilación Auricular. Se trata del tipo más común de arritmia causada por un problema en el sistema eléctrico del corazón (3) y una patología desconocida para el 60% de los españoles (4). Por ello, y para dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean en torno a la FA, Cardiorrenal.es cuenta con una sección especifica que analiza y ofrece claves en torno a la misma.

-Enfermedad renal crónica: es una comorbilidad común en pacientes con DM2 y ambas condiciones están aumentando en prevalencia (5). Se estima que hasta un 40% de las personas con diabetes pueden desarrollar enfermedad renal crónica y su presencia y gravedad influye de manera notable en el pronóstico de la enfermedad (6). Asimismo, entre un 15-20% de los pacientes con ERC tienen fibrilación auricular (7).

-Ictus. Tipologías, causas o consecuencias son algunos de los aspectos que se abordan en Cardiorrenal.es sobre el ictus, considerada la primera causa de muerte en la mujer en España (fallecen más del doble de mujeres por ictus que por cáncer de mama y unas 14 veces más que por accidentes de tráfico (8)).

-Enfermedad tromboembólica venosa (ETV). Asimismo, Cardiorrenal aborda los síntomas y consecuencias de todas las patologías consecuentes de la ETV, en las que existe la presencia de un trombo (coágulo) en el interior del sistema venoso profundo que puede crecer o fragmentarse, interrumpiendo la circulación normal de la sangre y causando diversas alteraciones.

Por su parte, los profesionales sanitarios encontrarán información de interés para su práctica clínica. Desde información técnica, hasta las últimas actualizaciones del sector, congresos y eventos o recursos para pacientes entre otros que pueden ayudarles a mejorar el manejo de estas patologías.

Alianzas estratégicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes

Gracias a la colaboración y sinergias en las que se co-crea junto a entidades como la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN), Boehringer Ingelheim sigue apostando por la identificación y búsqueda de necesidades no cubiertas de los pacientes, de cara a poder seguir ofreciendo respuestas a éstas. Un ejemplo de ello es #GeneraciónINVICTUS, una de las campañas co-creadas junto a esta misma federación, en la que en sus distintas ediciones han participado diversos rostros de personajes conocidos del panorama español. Su misión,concienciar sobre los ictus en personas mayores, así como sobre la importancia de detectar los síntomas de forma rápida y actuar con inmediatez ante su aparición para reducir las secuelas del ictus.

Rafael Martínez, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) establece que “en FEASAN estamos plenamente convencidos de que un paciente informado es un paciente capacitado para el cuidado de su salud. Iniciativas como Cardiorrenal.es ayudan al paciente a conocer más sobre su enfermedad y controlar mejor su manejo y, en nuestro caso, la importancia de cómo lo gestionamos y el cumplimiento de las pautas que nos prescribe el médico nos salva la vida”.

Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), destaca que “la falta de formación en diabetes pone en riesgo la salud y la calidad de vida de los pacientes con esta patología, al aumentar las tasas de abandono del tratamiento y el riesgo de complicaciones. En este sentido, es de destacar la importancia de la labor de educación diabetológica que realizan las asociaciones de pacientes para mejorar la adherencia y reducir costes al sistema sanitario, y más aún durante la pandemia de la COVID-19, cuando los pacientes se vieron muy afectados por la desinformación y la falta de seguimiento que sufrieron los pacientes. Es por ello que iniciativas como el portal Cardiorrenal.es sean clave para reducir esta falta de formación que, junto con la desinformación, son dos de los principales motivos del abandono o del inadecuado seguimiento del tratamiento de la diabetes”.

“Desde Boehringer Ingelheim ponemos a disposición de la sociedad herramientas y recursos que optimicen los modelos asistenciales actuales de atención al paciente. La creación de este nuevo portal web nace con un único propósito; mantener nuestro compromiso con los pacientes con patologías cardiovasculares, renales y metabólicas; así como con los profesionales sanitarios que los atienden. Todo ello siempre con el Tn de mejorar la calidad de vida de los pacientes”, afirma la Dra Elena Gobartt, gerente de Medicina en Boehringer Ingelheim España.

Sobre Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim trabaja en terapias innovadoras que mejoren la vida de los humanos y los animales. Como empresa biofarmacéutica líder en investigación, crea valor a través de la innovación en áreas de alta necesidad médica insatisfecha. Fundada en 1885 y, desde entonces, de propiedad familiar, Boehringer Ingelheim tiene una perspectiva a largo plazo. Alrededor de 52.000 empleados atienden a más de 130 mercados en las tres áreas de negocios: salud humana, salud animal y producción biofarmacéutica. Más información sobre Boehringer Ingelheim en www.boehringer-ingelheim.es y en nuestro Informe de actividad anual: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Para solicitar información y concertar entrevistas contacte con:

LEWIS Communications

Sara Pérez / Alicia Alonso

919 266 280

cardiorenal@teamlewis.com

Referencias

1. Cepeda JM, et al. Rev Esp Cardiol Supl. 2020;20(A):39-45.

2. Soriguer, F., Goday, A., Bosch-Comas, A., Bordiú, E., Calle-Pascual, A., Carmena, R., … Vendrell, J. (2012). Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain: The Di@bet.es Study. Diabetologia, 55(1), 88–93. https://doi.org/10.1007/s00125-011-2336-9

3. MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Fibrilación Auricular, Introducción. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/atrial5brillation.html

4. Encuesta realizada para Boehringer Ingelheim España por IPSOS. Junio de 2020. Base: Total (n=1000)

5. Thomas, Cooper and Zimmet. Changing epidemiology of type 2 diabetes mellitus and associated chronic kidney disease. Nat Rev Nephrol.2016

6. Diabetes – A Major Risk Factor for Kidney Disease | National Kidney Foundation. Disponible en https://www.kidney.org/atoz/content/diabetes .Último acceso: 17/06/2021

7. Hart RG, Eikelboom JW, Brimble KS, et al. Stroke prevention in atrial Tbrillation patients with chronic kidney disease. The Canadian journal of cardiology. 2013;29(7 Suppl):S71-8.

8.w. INE. Defunciones según la Causa de Muerte http://www.ine.es/prensa/edcm_2016.pdf

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.