El acuerdo entre ambos grupos prevé también la explotación de algunos establecimientos turísticos con la marca OK Hotels.

El holding empresarial OK Group y el grupo hotelero Smy Hotels unen fuerzas y crean la sociedad OKLogi Hotels para gestionar de forma conjunta a nivel internacional esta cadena hotelera.

Se trata de un proyecto estratégico que gracias al know how de ambos grupos empresariales va a permitir por un lado introducir a OK Group en el sector hotelero, y por otro, que Smy Hotels potencie su crecimiento y estrategia como gestora multimarca. El acuerdo prevé además la explotación por parte de la nueva sociedad, de algunos establecimientos turísticos de la marca OK Hotels.

En la actualidad Smy Hotels gestiona un total de 10 hoteles en España, Italia, Portugal y Grecia. Países donde OK Mobility, filial de movilidad del holding empresarial OK Group ya está actualmente presente, además de otros países europeos como Francia, Alemania y Malta.

El Presidente y Fundador de OK Group, Othman Ktiri, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y ha destacado que “aunque esta entrada se debe a una inversión de diversificación por parte del holding OK Group, las sinergias existentes entre la actividad hotelera y la movilidad son múltiples”. Ktiri ha querido hacer hincapié que “la movilidad seguirá siendo mi prioridad absoluta, pero los 20 años que llevo residiendo en Mallorca y mi experiencia profesional en el alquiler vacacional de vehículos desde hace poco más de una década, me han llevado naturalmente a caer en la tentación de introducirme, con mucha humildad y respeto, en el mundo hotelero. Hacerlo de la mano de un profesional como es Ovidio Andrés, con una mente tan brillante y tecnológica, es personalmente muy enriquecedor”.

Por su parte el Presidente de Smy Hotels, Ovidio Andrés ha asegurado que “Smy Hotels es un proyecto integrador, un proyecto que busca sumar fortalezas para cumplir la misión de nuestro grupo que no es otra que poner en valor a los partners que confían en nosotros y ponen a nuestra disposición sus hoteles ya sea para vender, alquilar o gestionar. Primero fue Wyndham y ahora el holding OK Group, un grupo dinámico, con gran capacidad financiera y sobre todo con enormes ganas de seguir creciendo e innovando. Conversar con Othman, además de un placer personal, es un lujo profesional. Es un gran emprendedor que siempre está pensando en crecer, en dar un valor diferencial a sus clientes. Compartimos una forma similar de desarrollo de negocios que nos ha llevado a la creación de esta nueva empresa”.

El acuerdo alcanzado entre ambos grupos va a permitir acelerar el ritmo de crecimiento y expansión de la cadena a través de su marca actual Smy Hotels, a través de OK Hotels o a través de terceros. En este sentido, ambos presidentes han coincido en resaltar que dicho crecimiento se realizará “siempre de una manera sostenible y rentable en un momento clave para el sector turístico”.

