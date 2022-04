El 15 de abril es el Día Mundial del Arte por la UNESCO y para celebrarlo, Grupo Social ONCE y Play-Doh se han unido para organizar un taller en el que participan niños con discapacidad visual. IMAGEN CEDIDA/SOLO USO EDITORIAL PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA.

Niños con discapacidad visual participan en un taller en la ONCE por el Día Mundial del Arte

El próximo 15 de abril es el Día Mundial del Arte por la UNESCO y para celebrarlo, Grupo Social ONCE y Play-Doh se han unido para que todos los niños sean artistas por un día.

Ambas entidades han realizado una actividad creativa en la que los más pequeños han creado con sus manos y su imaginación pequeñas obras de arte con plastilina. Un taller en el que participan niños con discapacidad visual y potencian todos los sentidos más allá de cualquier límite.

El taller educativo lleva por título “moldeando la imaginación”, y en el se han dado cita más de 30 niños con discapacidad visual y sus familias para celebrar el Día Mundial del Arte.

Este taller fomenta la práctica del arte desde edad temprana y ayuda a los niños a aumentar la concentración, desarrollar estructuras de pensamiento más complejas, fomentar la creatividad tanto individual como en grupo, promueve la tolerancia y aumenta la confianza en nosotros mismos.

En el taller se ha creado un espacio de colaboración entre todos los participantes en el que mediante el juego han desarrollado la creatividad, la imaginación y se ha estimulado la motricidad fina que ayuda al niño en la preparación de la lectoescritura y en el aprendizaje del braille.

Este taller se ha realizado previamente en Milán y ahora llega a España, dirigido a padres y niños de entre 3 y 8 años con diferentes capacidades visuales e impartido por el equipo docente de Grupo Social ONCE.

Se han sumado a esta campaña de Grupo Social ONCE y Play-Doh más de 25 familias influencers que publicarán en sus redes sociales sus obras de arte realizadas en familia con motivo del Día Mundial del Arte que se celebra el próximo 15 de abril y que conmemora el nacimiento de uno de los mayores artistas de la humanidad, Leonardo Da Vinci.

Acerca de HASBRO

Hasbro es una empresa global de juegos y entretenimiento, comprometida con la creación de las mejores experiencias de juego y entretenimiento del mundo. Comercializa juguetes, juegos y productos de consumo, incluida televisión, películas, juegos digitales, acción en vivo, música y experiencias de realidad virtual.

Las marcas icónicas de Hasbro son NERF, PLAY-DOH, MONOPOLY, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, BABY ALIVE, POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como otras marcas asociadas de primer nivel. A través de su estudio de entretenimiento global Hasbro construye sus marcas a nivel mundial, a través de excelentes historias y contenido en todas las pantallas.

Hasbro se compromete a hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños y todas las familias, a través de la responsabilidad social corporativa y la filantropía. Hasbro se clasificó

entre los 100 Mejores Ciudadanos Corporativos de 2020 por 3BL Media y ha sido nombrada una de las Compañías Más Éticas del Mundo® por el Instituto Ethisphere durante los últimos nueve años.

Acerca de Grupo Social ONCE

El Grupo Social ONCE es la suma de ONCE, Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales, Ilunion. Constituye el mayor empleador y prestador de servicios para personas ciegas o con discapacidad del mundo. Trabaja para alcanzar la autonomía personal y la plena inclusión social de personas ciegas o con discapacidad a través de la formación, el empleo y las acciones de accesibilidad universal.

