NIVEA ha llegado a un acuerdo con la asociación Oceánidas para colaborar en su proyecto Red de Vigilantes Marinos, con el fin de unir fuerzas en la conservación y protección de las playas y los fondos marinos de nuestro país.

A lo largo de este año, NIVEA, bajo su marca NIVEA SUN y su lema “Mucho más que protección solar”, participará en diferentes acciones que se lleven a cabo desde la asociación, con el fin de reducir la acumulación de residuos que inundan nuestras costas, y contribuir así a mitigar su impacto medioambiental.

Asimismo, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de proteger tanto nuestra piel como el medio marino al que se expone, NIVEA SUN ha desarrollado el espacio digital www.nivea.es/destacados/nivea-sun-sostenibilidad para impulsar la conciencia medioambiental e invitar a los usuarios a participar de forma activa.

En el marco del Día Mundial de los Océanos, NIVEA, bajo su marca NIVEA SUN y su lema “Mucho más que protección solar”, hace pública su colaboración con Oceánidas, organización sin ánimo de lucro encaminada al estudio, defensa, promoción y difusión del medio marino desde 2005. Durante todo este año, NIVEA SUN trabajará junto a Oceánidas en su proyecto Red de Vigilantes Marinos, una red de voluntarios formada por más de 2.000 personas de toda España que coordina limpiezas de fondos marinos, así como de playas, en numerosos puntos de nuestro litoral.

NIVEA SUN, en su compromiso por el gran reto mundial de la lucha contra el cambio climático y la reducción de su impacto en el medio ambiente, los ecosistemas y los habitantes de estos, colaborará con Oceánidas en distintas acciones de limpieza y conservación de los entornos marinos, con el objetivo de unir esfuerzos para frenar la contaminación de las aguas y contribuir a la protección de sus ecosistemas.

En este sentido, NIVEA SUN y la Asociación Oceánidas ya han colaborado el pasado 1 de mayo en la limpieza de la playa y el entorno marino de Las Teresitas, en Tenerife. Ese día, los submarinistas de los clubes Terramare y EcoOcéanos, junto a los jóvenes del grupo Scout 6 Ucanca y voluntarios de NIVEA SUN, retiraron conjuntamente más de 250 kilos de basura tanto en el fondo marino como en el entorno de la playa, demostrando la importancia de estas limpiezas, tanto para la conservación de estos lugares como para la concienciación de la población en torno a este problema.

Desde Oceánidas afirman que más del 80% de los residuos que se generan en tierra llegan al mar, por ello, “si tenemos en cuenta que más del 80% de la basura marina procede de tierra firme, todo el mundo es responsable". Además, aseguran que son 12 millones las toneladas de basura los que se vierten al mar cada año, alrededor de 400 kilos por segundo. De ellos, el 70% se desplaza al fondo marino y el resto permanece flotando. Es preocupante también que el Mediterráneo esté igualando las proporciones de residuos de los grandes vertederos del Pacífico.

Por todo ello es tan importante la labor de recuperación de los entornos marinos como, también, la de concienciación. Gracias a ello, en 2020 fue posible recoger un total de 180.273 kilos de residuos de los fondos marinos españoles, casi un 20% más que el año anterior. Pese a ello, España representa el segundo país que más plástico vierte al mar: 126 toneladas cada día.

Para seguir trabajando en la conservación de nuestras costas y entornos marinos, NIVEA SUN colaborará próximamente en otras tres limpiezas con Oceánidas y su red de voluntarios, así como con otros voluntarios que quieran sumarse a estas acciones.

Con este fin y coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, la marca ha publicado el espacio digital www.nivea.es/destacados/nivea-sun-sostenibilidad para impulsar la conciencia medioambiental entre los ciudadanos y para involucrarlos a participar de forma activa en reducir la huella medioambiental en nuestras costas.

De este modo, los usuarios podrán votar por las zonas en las cuales tendrá lugar la limpieza de tres playas junto a Oceánidas y su red de Vigilantes Marinos e incluso dar un paso más y participar activamente como voluntarios en la retirada de sus residuos*.

NIVEA SUN ya ha participado con anterioridad en otras iniciativas de concienciación sobre la importancia de cuidar los ecosistemas marinos, como la colaboración en 2019 con la Fundación Mar, organización dedicada a la conservación de la biodiversidad marina, con la que produjo y difundió un interesante documental sobre la necesidad de preservar la vida marina de nuestras costas.

NIVEA SUN, compromiso con la sostenibilidad de los mares y océanos del planeta

Como líder mundial en protección solar**, NIVEA SUN no solo se esfuerza en ofrecer la mejor protección posible para la piel, sino también en minimizar el impacto medioambiental de sus productos. Por ello, las nuevas fórmulas de su gama NIVEA SUN PROTEGE & HIDRATA se han mejorado para ser aún más sostenibles, y no solo cumplen con la ley del arrecife de coral de Hawái, sino que son respetuosas con los mares y océanos, ya que son altamente biodegradables y no incluyen los filtros solares octinoxato, oxibenzona, octocrileno ni tampoco microplásticos.

Además, NIVEA SUN ha mejorado los envases de todos sus sprays de 200 ml para que incluyan un 95% de plástico reciclado en sus botellas y cerca de un 48% en sus tapones y bombas difusoras, alcanzando un 70% de material reciclado en el envase total. Gracias a ello, NIVEA SUN ha sido capaz de reducir alrededor de 229 toneladas de plástico virgen al año***.

Estas acciones son algunos ejemplos de las iniciativas que NIVEA está llevando a cabo para dar paso a un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente sin comprometer la eficacia y la conveniencia de sus productos. Todas las iniciativas de sostenibilidad que se están llevando a cabo por la marca y por Beiersdorf, su empresa propietaria, tienen como objetivo reducir su huella medioambiental y las emisiones de CO2, para contribuir en el importante reto de la lucha contra el cambio climático.

* Sujeto a las medidas COVID vigentes en las CCAA en el momento de la limpieza

** Fuente: Euromonitor International Limited; NIVEA en la categoría de Cuidado Solar, incl. Protección Solar, After Sun y Autobronceadores; en términos de precio al por menor 2020

*** Cifra basada en la estimación de producción y venta 2021

Acerca de Beiersdorf AG

Beiersdorf AG es un proveedor líder de productos innovadores y de alta calidad para el cuidado de la piel y cuenta más de 135 años de experiencia en este mercado. La empresa con sede en Hamburgo tiene cerca de 20.000 empleados en todo el mundo y cotiza en el DAX, el índice bursátil alemán de referencia. Beiersdorf generó ventas de 7.025 millones de euros en el año fiscal 2020. Su cartera de productos incluye importantes marcas líderes internacionales de cuidado de la piel y cuidado personal, incluyendo NIVEA, la mayor marca de cuidado de la piel en el mundo*, Eucerin, Hansaplast y La Prairie. Millones de personas en todo el mundo eligen cada día sus productos innovadores y de alta calidad. Otras marcas de renombre como Labello (en España Liposan), Aquaphor, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Maestro y Coppertone completan su extensa cartera. La filial tesa SE, de entera propiedad de Beiersdorf, es otro fabricante líder a nivel mundial en su ámbito, y suministra productos autoadhesivos y soluciones para la industria, empresas de artesanía y consumidores.

* Fuente: Euromonitor International Limited; NIVEA según clasificación por nombre de marca paraguas en las categorías Cuidado Corporal, Cuidado Facial y Cuidado de Manos; en términos de valor al por menor 2019.

Sobre Oceánidas

Oceánidas es una asociación cultural, apolítica y sin ánimo de lucro cuyas inquietudes van encaminadas al estudio, defensa, promoción y difusión del medio marino, así como a cualquier otra actividad medioambiental o social con la que sus integrantes se sientan comprometidos. Dentro de su actividad, se encuentra el proyecto Red de Vigilantes Marinos, una iniciativa conjunta con submarinistas voluntarios de toda España que aúnan la práctica de su actividad deportiva favorita (el buceo recreativo) con la posibilidad de participar en la conservación, la protección, la divulgación y la investigación del medio marino.

Para más información:

Gabinete de Prensa de Beiersdorf SA

Equipo NIVEA

Tfno.: +34 91 914 29 33

equipo.nivea@omnicomprgroup.com

