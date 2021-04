Se estima que 23% de todas las muertes tienen relación con “riesgos ambientales”

En 2020, la contaminación del aire causó 6.67 millones de muertes a nivel mundial

Ciudad de México, 21 abril 2021. En el mundo, nueve de cada diez personas respiran aire con altos niveles de contaminantes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con el organismo, se estima que 23% de todas las muertes están relacionadas con “riesgos ambientales” como la contaminación del aire, del agua y la exposición a sustancias químicas.

En conmemoración del Día Mundial de la Tierra, Ecolab, empresa líder en soluciones y servicios de agua, y tecnología para entornos limpios y seguros, promueve acciones que ayuden a mitigar la contaminación, reduzcan el desperdicio de agua y la generación de residuos en toda la industria.

Recientemente, la empresa con más de 45 mil colaboradores a nivel mundial y con presencia en más de 170 países anunció sus Objetivos de Impacto 2030 con la finalidad de apoyar las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asegurar la prosperidad inclusiva y sostenible de todos, y ayudar a las compañías a abordar de manera responsable la creciente demanda de recursos naturales en el mundo, mientras aceleran sus esfuerzos de manufactura y operación para sus clientes y las comunidades.

De acuerdo con expertos, la exposición a contaminantes de manera constante puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias agudas en los seres vivos, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón.

En el informe Estado Global del Aire 2020 de la organización State of Global Air se dio a conocer que la contaminación del aire causó 6.67 millones de muertes a nivel mundial, además que provocó el fallecimiento de cerca de 500,000 bebés en su primer mes de vida durante 2019 en el planeta.

Si bien las restricciones causadas por la pandemia de coronavirus (COVID-19) ayudaron a la reducción de concentraciones de contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2) en el mundo, esto fue temporal, ya que, al concluir las restricciones a la movilidad, las emisiones de gases nocivas para el ambiente incrementaron rápidamente.

Ecolab, comprometida por brindar soluciones y experiencia que ayuden a mitigar el riesgo de contaminación en la industria, cuenta con eROIsm , una herramienta que ayuda a medir las emisiones de sustancias nocivas en el medio ambiente. Su función es cuantificar indicadores de sustentabilidad en distintas industrias a través de la conservación del agua y la optimización de su calidad y el ahorro de energía al establecer operaciones más eficientes o al producir más energía; además, del manejo de emisiones de efecto invernadero y el mejoramiento de la calidad de aire en interiores y exteriores.

Entre las metas propuestas por Ecolab se encuentra reducir 4.5 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono provenientes de sus operaciones, lo que contribuiría a los esfuerzos globales para prevenir 7.3 millones de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire a nivel internacional.

Como parte de las acciones de concientización y labores a favor del cuidado de la Tierra, Ecolab se enfocará en reducir a la mitad las emisiones de carbono y buscar energías renovables, además de promover prácticas entre sus asociados para trabajar de manera segura.

En 2019, la empresa se incorporó a la campaña de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conocida como “Business Ambition for 1,5°C: Our Only Future” (Ambición empresarial para los 1,5°C: Nuestro único futuro) y también el programa Water Resilience Coalition.

