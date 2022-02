Productos que cuidan a las personas y al Planeta , la gran demanda del mercado, alimentos accesibles las 24 horas del día los 365 días del año en un click

Nutripeople ha sido seleccionado por Calidad Pascual para ofrecer su producto Fruit Mix en la plataforma de productos saludables "The Goods", un market place que ofrece deliciosos productos alimenticios naturales y saludables, con precios justos y gran calidad.

Ambas compañías son conscientes de que, cada vez más, la sociedad demanda alimentación saludable que provenga de fuentes naturales y que sea respetuosa con el medio ambiente. Por otra parte, los consumidores también buscan alimentarse cómodamente y en cualquier lugar, y se atreven a probar productos más novedosos.

El propósito de "The Goods" es convertirse en un lineal on líne de referencia que reúne todos aquellos productos saludables, naturales, sostenibles e innovadores, www.thegoods.es . Dónde el consumidor rápidamente localiza lo que necesita y recibe los alimentos en su hogar o allá donde los requiera.

Nutripeople, en línea con los valores de Calidad Pascual, es la empresa de alimentación murciana que aprovecha las frutas descartadas para la gran industria por su aspecto o tamaño, frutas deliciosas que siguen teniendo sus magníficas propiedades intactas para hacer snacks cremosos de frutas.

Un modelo de producción basado en la economía circular para aprovechar la fruta excedentaria, así como, en la investigación continua del equipo de I+D+i que han permitido impulsar el desarrollo de formulaciones nuevas que no existían en el mercado, envasadas, además, en un pouch seguro y más responsable, sin cánula ni tapón.

Fruit Mix es la alternativa para disfrutar de toda la energía y el sabor de la fruta sin colorantes, sin conservantes y sin azúcares añadidos. Un snack murciano sano "on the go" para que "los fuera de serie" puedan disfrutar en cualquier momento y lugar, a un precio muy asequible, sin necesidad de refrigeración y, a partir de ahora, presente en la nueva plataforma de alimentación "The Goods"

https://thegoods.es/search?type=article%2Cpage%2Cproduct&q=nutripeople*

