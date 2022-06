A instituição assinou um acordo histórico de patrocínio com as competições de League of Legends na Europa, América Latina e Brasil até 2025

O Banco Santander deu um passo gigantesco em seu firme compromisso com a inovação e a digitalização, assinando um acordo de patrocínio de três anos com as competições de LOL na Europa (LEC), América Latina (LLA) e Brasil (CBLOL). Esta é uma assinatura histórica com a Riot Games, a desenvolvedora do LOL, onde o quarto maior banco da Europa, e o 16º maior do mundo, se conecta de forma decisiva com um ecossistema em constante crescimento e que, há muito tempo, pôs fim ao mito do jovem solitário, que não faz nada além de jogar através de uma tela, sem sair de seu quarto.

Com um público que cresce cerca de 10% a cada ano, abarcando todas as faixas etárias e com uma participação feminina cada vez maior, o League of Legends tem algo singular, capaz de unir diversas gerações que jogam, observam e seguem fervorosamente aqueles que vivem as incríveis aventuras que acontecem em entornos de ficção.

Nessas terras fictícias, foi realizado o Campeonato Mundial LOL em 2019, com números incríveis: 100 milhões de espectadores únicos, um máximo de 44 milhões assistindo simultaneamente e uns prêmios de, pelo menos, 2,5 milhões de dólares. Ainda em pandemia, a edição de 2021 superou todas as previsões com picos de 73 milhões de telespectadores.

O Banco Santander está patrocinando esta competição por conta dos muitos aspectos positivos que fazem parte do ecossistema eSports: o trabalho em equipe e o clima de rivalidade saudável em que a competição se realiza são alguns deles. Mas o patrocínio vai além, apostando na capacidade tecnológica que esta competição representa. Em um ambiente no qual os perfis STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) são alguns dos mais procurados pelas empresas, qualidades como habilidade e imaginação são altamente valorizadas por qualquer empregador.

A instituição financeira está comprometida com essa geração única e autodidata que acredita em ídolos próximos, com os quais interage diariamente, mas também comprometida com o futuro, com a igualdade, com o consumo responsável e com o meio ambiente; uma geração de milhões de pessoas criativas, empreendedoras e cheias de essa força necessária para transformar a sociedade e construir um futuro melhor.

O acordo de patrocínio do Banco Santander com os Riot Games foi apresentado em um evento multitudinário, que contou com vários dos streamers mais populares, milhões de pessoas conectadas de todos os cantos do mundo e freestylers com milhões de seguidores, em uma a atmosfera especial de entretenimento.

Aaron “Medic” Chamberlain, um dos melhores músicos de LOL do continente europeu, foi o mestre de cerimônias de um evento que também contou com Cristinini, a rainha de Twitch na Espanha, que conta mais de 3 milhões de seguidores; Inspired, o melhor jogador polonês da atualidade, o brasileiro e o mexicano Alan Q. Tudo isso acompanhado das três estrelas de música freestyle, os espanhóis Sara Socas Chuty, e a argentina Nicki Nicole, uma das artistas mais ouvidas no Spotify. Uma festa em estilo para receber um acordo que mudará uma geração inteira.

