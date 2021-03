(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Coexistiran dues modalitats d’acreditació i cobertura de la Cimera per part dels mitjans de comunicació: presencial i virtual.

El Govern d’Andorra ha obert el termini per a l’acreditació de periodistes i mitjans de comunicació que desitgin cobrir de manera presencial o virtual la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc el proper 21 d’abril.

Els periodistes o mitjans que vulguin acreditar-se per realitzar una cobertura presencial de la Cimera Iberoamericana desplaçant-se a Andorra hauran de fer-ho a través de l’ enllaç següent, fent especial atenció a la documentació necessària per accedir a Andorra, així com als requisits sanitaris relacionats amb la COVID-19.

Els periodistes o mitjans que, per contra, vulguin realitzar la cobertura de la XXVII Cimera Iberoamericana de forma virtual, han de registrar-se aquí .

Qui s’acrediti (tant en la modalitat presencial com en la virtual) disposarà de continguts útils per a la cobertura periodística, accedirà a les transmissions i als recursos multimèdia, rebrà alertes de tots els esdeveniments estiguin inclosos o no a l’agenda, i podran formular preguntes durant les rodes de premsa.

El període d’acreditacions per a mitjans de comunicació i premsa serà entre el 18 de març i el 12 d’abril.

La XXVII Cimera Iberoamericana serà la primera ocasió en què els 22 Caps d’Estat i de Govern de la regió es reuniran des que va iniciar-se la pandèmia de la COVID-19 amb la finalitat d’articular solucions concretes per a la recuperació en els àmbits econòmic, social i mediambiental.

El lema que Andorra ha triat per la Cimera és “Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica enfront al repte del coronavirus”.

MÉS INFORMACIÓ:

Serveis de comunicació i premsa de la XXVII Cimera Iberoamericana – Andorra 2020

Fundació Cimera Iberoamericana

prensa@ciba2020.ad

(+376) 691600 / (+376) 821600

www.cumbreiberoamericana2020.ad

#Andorra2020

#CaminoAlaCumbre"

