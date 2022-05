18 may. 2022

Celebración del primer Foro Iberia Objetivo 2050: Retos y oportunidades de la industria alimentaria, organizado por Tetra Pak.

En este encuentro los representantes del sector público y privado han concluido que la colaboración público – privada es esencial para crear un sistema alimentario europeo resiliente y sostenible.

En la primera edición del Foro Iberia Objetivo 2050: Retos y oportunidades de la industria alimentaria, el Director General de Tetra Pak, Ramiro Ortiz, ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un sistema alimentario europeo sostenible acorde con los objetivos del Green Deal Europeo y de la estrategia de la granja a la mesa.

El foro, celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España, ha sido un punto de encuentro de representantes del Gobierno de España y empresas del sector agroalimentario para analizar tanto el enfoque de la sostenibilidad dentro de los objetivos europeos del 2050 como la protección de los alimentos para que sean seguros y estén disponibles, en todas partes.

El foro Iberia ha contado con la presencia de Lucas González Ojeda, Director Adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España; Judith Arnal, Directora de Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno; Esperanza Orellana, Directora General de Producciones y Mercados Agrarios; Helena Calvo, Directora de Proyectos de Impacto de Too Good to Go; Elena Montero, Head de Yara y José Armando Tellado, Director General de CAPSA FOOD. El moderador del evento ha sido Germán Granda, Director General de Forética. Además, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Eurodiputado PPE y Vicecoordinador - Agricultura y Desarrollo Rural ha sido el encargado de dar el discurso de clausura.

En este foro, Ramiro Ortiz, Director General de Tetra Pak en Iberia, ha centrado su mensaje en la importancia de crear soluciones innovadoras y sostenibles, en el proceso de envasado de alimentos en las cadenas de suministrospara que estas sean resilientes a la volatilidad del contexto internacional actual. Por ello, desde Tetra Pak se ha puesto en marcha un programa de inversión ambicioso que cuenta con más de 100 millones de euros al año durante los próximos 10 años para mejorar la sostenibilidad de sus envases a la vez que asegura un sistema alimentario europeo sostenible.

Ramiro Ortiz afirma que “el envase es fundamental. Es clave para reducir el desperdicio y, fundamentalmente, para proteger el alimento. Queremos garantizar la seguridad alimentaria, que va desde las granjas hasta la industria, donde el elemento es transformado y puesto en envase. Queremos que sea muy ligero, que utilice el mínimo de materiales y proteja el producto. Estamos transformando toda la parte de materiales, pero no podemos comprometernos con la sostenibilidad sin tener en cuenta la seguridad alimentaria y ese es nuestro objetivo: lograr un envase sostenible que pueda albergar los productos de la mejor manera”.

Tetra Pak considera que estas inversiones son necesarias para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en las cadenas de valor a la vez que se cumplen los objetivos ambiciosos de la agenda climática del Green Deal Europeo.

Por ello, en el foro se ha debatido la importancia de que la agenda política debe equilibrar la seguridad alimentaria con la política climática. Actualmente existe cierto desequilibro de iniciativas en ambos sectores y deberían ir de la mano.

En ese sentido, Ramiro Ortiz ha destacado que “lo principal es la colaboración. Es fundamental trabajar día a día con los clientes, transformando la cadena de valor. Es muy importante que la política alimentaria esté alineada con la política climática. Es fundamental que se vincule la sostenibilidad y el cambio climático con la seguridad alimentaria”.

A través de innovadoras soluciones de proceso y envasado, Tetra Pak puede apoyar la construcción de una cadena alimentaria más resistente y sostenible y contribuir a una transición más rápida hacia una economía climáticamente neutra. Por ello, Tetra Pak apuesta por un nuevo enfoque a la hora de plantear la forma de alimentar al planeta, desde el modo en el que se producen los alimentos, los materiales utilizados para envasarlos, hasta su transporte. Una transformación alimentaria global hacia la descarbonización, dietas más saludables y sistemas alimentarios sostenibles.

Ramiro Ortiz ha asegurado que “seguimos apostando por innovaciones en término de sostenibilidad ambiental. Tetra Pak Iberia es la puerta a estos cambios. Lo que tenemos que hacer es vender la marca España como producto natural sostenible. Tenemos que valorarlo mucho más, sabemos la calidad de productos que tenemos y tenemos que defenderla mucho más. Tenemos un papel fundamental para dar al consumidor un alimento seguro, un producto sostenible con un impacto mínimo al medioambiente”.

