La empresa de movilidad global acompañará al equipo vasco en la lucha por su regreso a Primera División.

OK Mobility se convierte en nuevo patrocinador oficial del Deportivo Alavés S.A.D., que esta temporada compite en LaLiga SmartBank, después de llegar a un acuerdo con el club vasco. De esta manera, OK Mobility acompañará al club albiazul y moverá jugadores y staff cubriendo sus desplazamientos.

La empresa de movilidad global suma este patrocinio a la lista de clubes de fútbol a los que viene apoyando, como son el RCD Mallorca y el Real Betis Balompié, en el caso de España; y el Grupo Desportivo Estoril Praia, en Portugal.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, asegura estar "encantado de seguir poniendo en valor nuestro compromiso con el deporte y con la sociedad de esta región. Una vez más, ponemos de manifiesto las sinergias que existen entre deporte y empresa, así como los valores que ambos representan. Valores como trabajo en equipo, esfuerzo, perseverancia, espíritu ganador y sacrificio; y que en el caso de OK los recogemos a través de nuestra OK Attitude". "Para nosotros", continúa Ktiri, "es muy satisfactorio iniciar esta relación con el Deportivo Alavés, un equipo histórico, y acompañarle en su camino de regreso a Primera División. En este sentido, el logo de OK en la manga es ya una tradición para nosotros, que espero que les brinde suerte".

Por su parte, el CEO del Grupo Baskonia-Alavés, Haritz Kerejeta, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, ya que "el Deportivo Alavés comparte con OK Mobilty una visión de futuro sostenible y un carácter innovador y de apuesta por soluciones sostenibles. Asimismo, en nuestra lucha por el regreso a Primera División, nos deseamos los mismos éxitos que los que OK Mobility ha conseguido en su sector".

Con este nuevo patrocinio, OK Mobility refuerza su presencia en la región Norte de España, donde actualmente cuenta con OK Stores en Bilbao, San Sebastian, Santander y Oviedo, y donde la compañía viene ofreciendo sus servicios de movilidad global a todos sus clientes, tanto locales como visitantes.

