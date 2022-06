Acto firma acuerdo OK Mobility y AECC Baleares Autor: OK Mobility

Las personas que forman OK Team dispondrán de un programa interno específico de información y asesoramiento en la lucha contra el cáncer por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer.

OK Mobility se convierte en la primera empresa “Activa contra el Cáncer” de Baleares, tras la firma de un acuerdo de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer de las Islas Baleares.



El principal objetivo de este acuerdo es apoyar a las personas que forman parte de la plantilla de OK Mobility en España afectadas por cáncer y a sus familiares y mejorar así el conocimiento de la enfermedad y el impacto que esta patología tiene en los pacientes que conviven con ella. En este sentido, OK Team tendrá a su disposición, según su zona geográfica, las herramientas necesarias de apoyo de las que dispone la Asociación.



Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha mostrado su satisfacción por este acuerdo alcanzado ya que “es un ejercicio de responsabilidad por parte de las empresas velar por la salud y el bienestar de sus empleados y empleadas. Desde OK, como empresa colaboradora con los diferentes proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer, queremos que nuestro compromiso vaya más allá y por eso no hemos dudado en aunar esfuerzos y firmar este acuerdo marco; y qué mejor que de la mano de esta Asociación, referente en la lucha contra esta enfermedad”.

Por su parte, José Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Illes Balears, ha querido “agradecer el compromiso de OK Mobility en la lucha contra el cáncer al incluir en su gestión la promoción de la salud y el bienestar de su equipo humano, facilitando que conozcan la labor que realizamos en la Asociación, que todos sepan cuáles son nuestros servicios y podamos ayudarles a convivir con la enfermedad, ya sea como pacientes, familiares o compañeros. Invito a otras empresas a seguir el ejemplo de OK Mobility a unirse a este proyecto de salud”.



Por otra parte, y en el marco de esta colaboración, OK Mobility ha cedido un vehículo a la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares con la finalidad de cubrir los desplazamientos de los profesionales de la entidad (atención social, médicos, psicólogos, etc.) en sus visitas a los pacientes. Un vehículo que, como ha señalado Reyes, “será un elemento informativo de los principales mensajes y campañas de sensibilización que llevamos a cabo, como la de Espacios Libres de Humo que hoy presentamos con motivo del Día Mundial Sin Tabaco”.



Esta iniciativa se suma a las numerosas acciones de Responsabilidad Social Corporativa que OK Mobility viene impulsando desde hace años con diferentes entidades como Cáritas, Proyecto Hombre, Aldeas Infantiles, Asprom o Fundación Real Mallorca, entre otras.

