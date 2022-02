Othman Ktiri, CEO OK Mobility.

La empresa de movilidad global sigue incrementando sus alternativas de vehículos para que sus clientes puedan elegir en cada momento el que mejor se adapte a sus necesidades de movilidad.

Tras más de 15 años dedicando su actividad a los coches, OK Mobility incorpora motos de 125cc a su oferta de movilidad, incrementando sus alternativas de vehículos, fiel a su objetivo de seguir potenciando una movilidad más personalizada y adaptada a las necesidades de desplazamiento de los clientes en cada momento.

Las nuevas motos, para las que se requiere el mismo permiso de circulación que el de los coches (Clase B) y que son aptas para circular en todas las carreteras y autopistas, ya están disponibles desde febrero en las OK Stores de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, y próximamente se irán incorporando al resto de Stores de la compañía.

Al respecto, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha destacado que “aunque habitualmente la moto suele asociarse más a una movilidad urbana, un servicio que ofreceremos también, en OK Mobility queremos ir un paso más allá, innovar en el mercado y que, en definitiva, moto rime con turismo. Todos nuestros clientes pueden alquilar estos nuevos vehículos, sean o no usuarios habituales de motos, ya que su permiso de conducir se lo permite. Ya sea por ocio o por trabajo, tienen ahora a su disposición una opción más con la que moverse”.

Con la introducción de estas nuevas motos, la compañía refuerza su apuesta por la movilidad global, ya sea en un entorno urbano, con las aperturas de Stores próximas a las estaciones de tren de algunas de las principales ciudades españolas de Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilla y Zaragoza, así como en destinos turísticos por excelencia, como Baleares y la Costa del Sol. De esta manera, la compañía continúa trabajando en seguir incorporando nuevas alternativas de vehículos para convertirse en un proveedor de movilidad global tanto a nivel geográfico como a nivel de tipología de vehículos.

Ya es posible reservar motos a través de la web okmobility.com, en la que se ofrecen dos de las mejores opciones entre las nuevas generaciones de scooters.

