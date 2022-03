En gran parte de los sectores, las contrataciones han alcanzado números anteriores a la pandemia, el empleo se ha relanzado, aumentando el tamaño de las plantillas. Aunque algunas ramas de actividad han mostrado menor dinamismo y fortaleza que otras, ya que han tenido más dificultades para crear empleo y crecer, en términos generales, la demanda de trabajo ha crecido en estos últimos meses, especialmente el sector IT y Telecom.

A raíz de este crecimiento del empleo, las oficinas se han visto obligadas a organizarse y planificarse mejor. La gran mayoría han tenido que expandir sus espacios con nuevas estructuras y redistribuciones que se ajusten a los nuevos requerimientos para dar cabida a todos los trabajadores.

Espacios de oficina y diferentes formas de trabajo

Muchos empleados han vuelto a la oficina después de la pandemia por COVID-19, al menos, durante algunos días de la semana en un contexto de trabajo híbrido donde también existen jornadas de teletrabajo. Sin embargo, hacer que los empleados vuelvan a sus espacios de trabajo tradicionales no es lo más adecuado.

Las formas de trabajo han cambiado y están en constante evolución Si los espacios de trabajo no satisfacen las necesidades actuales de los trabajadores y sus nuevas formas de trabajar, pedirles que se presenten en una oficina es agrandar el problema. Los empleados no harán su mejor trabajo en espacios que no funcionan para ellos, por lo que se decantarán por elegir el teletrabajo y quedarse en casa.

No todo el mundo necesita el mismo tipo de espacio en la oficina, ya que la forma de trabajar varía de una tarea a otra. La innovación requiere una combinación de enfoque y actividades colaborativas, por lo que es importante crear espacios variados dentro del entorno de trabajo, para que los empleados puedan elegir cuál se adapta mejor a sus necesidades.

Trabajo en equipo

Este tipo de espacio, al eliminar los típicos cubículos y habitaciones separadas, fomenta la comunicación y el movimiento en todo el departamento o empresa. Las empresas con una jerarquía plana, o aquellas que necesitan que todos trabajen juntos para obtener resultados rápidos, pueden beneficiarse mejor de este tipo de espacio de oficina. Para las empresas más pequeñas, es una opción económica y más sencilla debido a la falta de paredes divisorias. Por supuesto, cuando alguien necesite un cierto grado de privacidad, es importante establecer algún espacio privado siempre que sea posible.

Tradicional

Los espacios de oficina tradicionales brindan a los empleados oficinas o áreas tranquilas y privadas para trabajar, contactar con clientes y manejar información confidencial. Se trata de la forma de trabajo más habitual de todas las empresas en la que el empleado se desenvuelve en un espacio en el que llevar a cabo sus tareas diarias de manera eficiente, sin sentirse distraído o desconcentrado por el ruido de sus compañeros.

Creativo

Recientemente, el espacio de oficina creativo se ha convertido en sinónimo de espacio de oficina abierto. Aunque pueden variar drásticamente en estilo, decoración y diseño, estos espacios tienden a compartir algunos rasgos comunes que enfatizan la colaboración, tanto a nivel funcional como simbólico. Con menos barreras entre departamentos y escritorios, brindan más transparencia, comunicación y colaboración entre empleados y superiores.

El tipo de oficina creativo también tiende a ser más eficiente en el espacio. En lo que respecta a los metros cuadrados asignados por persona, se puede acomodar a más empleados en mesas o filas en espacios abiertos que en cubículos individuales u oficinas privadas.

Por lo general, las nuevas empresas, las empresas de tecnología y las agencias creativas han favorecido el espacio de oficina creativo, lo que ha impulsado la tendencia del coworking. Sin embargo, las grandes empresas e incluso las instituciones financieras han comenzado a explorar esta planificación de la oficina para fomentar y facilitar la comunicación dentro y entre los equipos.

Social

Los seres humanos tienen una necesidad inherente de ser parte de una comunidad. Cuando no estamos realizando un trabajo que requiere un enfoque intenso, tendemos a disfrutar de la actividad a nuestro alrededor, incluso cuando estamos solos. Nos gusta tener la opción de unirnos a conversaciones informales, reunirnos con colegas o inspirarnos en un lugar diferente.

Dentro de los entornos de oficina, los espacios sociales permiten a las personas trabajar, reunirse, socializar o simplemente recargar energías. Un entorno social en el interior de la oficina, que disponga de muebles y mesas que también sirvan como superficies de trabajo, ayudará a que los empleados se relajen en un ambiente distendido en el que pueden colaborar y comunicarse con otros compañeros. Igualmente, si el edificio lo permite, un patio o terraza al aire libre también ofrece una gran cantidad de beneficios para el bienestar y promueve la creatividad.

En la mayoría de las empresas se combinan todas estas formas de trabajo, ya que después de las tareas invidivuales, puede ser necesario hacer una reunión de departamento, llevar a cabo tareas comunicativas o, simplemente, unos minutos de descanso. Para planificar una oficina moderna con estos enfoques, resulta imprescindible contactar con profesionales con experiencia en organización de oficinas, para que estos espacios confluyan adecuadamente y se priorice el bienestar de los empleados.

