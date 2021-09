La empresa cuenta con un sistema constructivo propio de viviendas aisladas, adosadas y plurifamiliares.

PMP Prêt-à-porter casas apuesta por la innovación, la tecnología y la transformación digital del sector para seguir avanzando hacia sistemas más eficientes y seguros.

PMP Prêt-à-porter casas, compañía líder en la industrialización de viviendas, participará como Event Planer en REBUILD (21-23 de septiembre en IFEMA, Madrid). Con más de 75 años de experiencia en el prefabricado y más de 20 desarrollando su propio sistema constructivo, la empresa presentará su porfolio de viviendas aisladas, adosadas y plurifamiliares como una apuesta segura para las promotoras del sector.

Consolidación de un sistema constructivo único para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad

La investigación y la innovación constante de PMP Prêt-à-porter casas han hecho posible la consolidación de un sistema constructivo único, basado en procesos industriales que permiten un eficiente control de costes, altos estándares de calidad y ejecución en tiempo récord.

“Empezamos en la construcción industrializada con visión de futuro y hoy la industrialización ya es presente”, afirma Oscar Martin, director de Expansión y Estrategia de PMP Prêt-à-porter casas. Y añade que esto no sería posible sin una estructura sólida con un equipo de más de 70 profesionales del sector de la ingeniería, arquitectura, interiorismo, fábrica, logística y ejecución de obra in situ, que garantizan una mejora constante no solo del producto, sino también de los procesos productivos que se inician en fábrica y finalizan en obra con la entrega del producto final. Además, el hecho de realizar gran parte del proceso productivo en factoría garantiza procesos constructivos más seguros para los trabajadores, disminuyendo notablemente los riesgos laborales.

Reducción de los tiempos de entrega a 4 meses

El hecho de tener fábrica, centro logístico y showroom propio, junto con un equipo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros, economistas y otros profesionales del sector en plantilla facilita el desarrollo de un sistema único con paredes de carga capaz de realizar luces de hasta 12 metros sin pilares.

Por otro lado, permite controlar y optimizar todos los procesos y costes para conseguir tiempos de ejecución de la envolvente de 7-9 días y de ejecución total de la vivienda de 4 meses, gracias al control minucioso de todas las fases del proyecto.

Una apuesta segura para las promotoras

Los plazos y la metodología de PMP Prêt-à-porter casas pueden beneficiar a las inmobiliarias de varias formas:

• Retorno de la inversión: Al tratarse de un método de construcción más rápido que la obra tradicional, las promotoras pueden recuperar la inversión en un tiempo menor.

• Control de la inversión: La construcción industrializada parte del control absoluto de todos los procesos, evitando la improvisación y las desviaciones de tiempo y presupuesto, con lo cual las promotoras tienen la seguridad de que no se incrementarán los costes iniciales.

• Estudios de viabilidad: Este método de construcción permite calcular la viabilidad de los proyectos, evitando riesgos e imprevistos.

• Adaptación a las demandas de los clientes: Las casas industrializadas se adaptan a las necesidades del cliente actual, sobre todo en cuanto a la eficiencia energética y los tiempos de construcción.

Las casas industrializadas son una opción muy interesante para promotoras e inmobiliarias, ya que les permite tener un control absoluto de los costes y recuperar la inversión a corto plazo.

Retos del sector de la construcción industrializada

PMP Prêt-à-porter casas apuesta por seguir al lado de la innovación, la tecnología y la transformación digital del sector para seguir avanzando hacia sistemas más eficientes, con menos consumo de agua, menos residuos, menos impacto medioambiental y más seguridad.

Desde la empresa, aseguran que la pandemia ha acelerado una tendencia que ya se anticipaba en los últimos 10 años y que es imprescindible para que el sector de la construcción pueda tener un crecimiento ético y sostenible. “Actualmente construimos viviendas aisladas, adosadas y plurifamiliares siempre con criterios de máxima eficiencia energética y dotados de la última tecnología del hogar”, añade Oscar Martin.

Sobre Prêt-à-porter casas

PMP Prêt-à-porter casas construye casas de diseño mediante un sistema industrializado que permite diseñar casas con una precisión milimétrica y entregar las llaves en solo 4 meses.

La empresa une arquitectura e ingeniería para hacer proyectos totalmente personalizados. Además, PMP Prêt-à-porter casas fabrica y acopla las casas en sus propias instalaciones, la cual cosa le permite tener un control absoluto en todo el proceso. El objetivo es que el cliente disfrute, tanto del resultado final, como el del proceso de construcción y por eso la compañía ofrece un acompañamiento individualizado durante todo el proceso y un servicio de posventa después de la entrega de llaves. El resultado son casas modernas, de diseño, sostenibles y eficientes, pensadas para las personas que las habitan.

Contacto de prensa:

Selva López

E: selva@nal3.com

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada

de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.