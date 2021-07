El informe de Forrester incluye a dunnhumby dentro del segmento de “gran escala” en cuanto a presencia de mercado, con más de $99 millones en ingresos anualizados dentro de la categoría

Retail Media será una fuente clave de ingresos adicionales para que los minoristas afronten el reto de la rentabilidad del comercio electrónico

Ciudad de México, 06 julio de 2021. La firma dunnhumby , especializada en ciencia de datos de consumidores, fue nombrada como " gran actor consolidado" en el informe Now Tech: Retail Media Solutions de Forrester, del segundo trimestre del 2021.

La solución de medios retail de dunnhumby se incluyó en dos categorías: a) en soluciones de compra de medios que apoya a marcas y anunciantes; b) las soluciones de venta de publicidad apoyando a los retailers en crear esta funcionalidad.

En el Forrester’s Now Tech Report se ofrece una visión general de 28 proveedores de soluciones de medios retail en segmentos de mercado grandes, medianos y pequeños. Los proveedores de soluciones se analizaron en función de su presencia y funcionalidad en el mercado. Los “actores consolidados” en el segmento de mercado grande se definen en parte por tener más de $99 millones de dólares en ingresos anuales dentro de la categoría.

En este informe, Forrester define las soluciones de medios retail como “Ofertas de tecnología o servicios que ayudan a los minoristas a construir una red de medios de comunicación propios para monetizar sus sitios de comercio electrónico y datos propios y/o ayudar a las marcas a comprar medios en canales del retail y aprovechar los datos del cliente de primera mano. Los autores recomiendan que los especialistas en marketing B2C utilicen este informe para comprender el valor que pueden esperar de un proveedor de soluciones de medios retail para seleccionar uno en función de su tamaño y funcionalidad".

"El comercio minorista de comestibles está cambiando rápidamente. Desde el comportamiento del cliente hasta sus expectativas y la rápida adopción del comercio electrónico, los retailers deben ser ágiles y conscientes de que entre todos estos cambios también hay una oportunidad", dijo Julie Jeancolas, Global Head of Media & Customer Engagement Solutions de dunnhumby. "En los últimos años, nuestros clientes de retail de comestibles han usado los datos que generan y han logrado un aumento promedio de 1-2 veces en ventas, un aumento del 110% en artículos vendidos y un aumento del 40% en valor del pedido implementando nuestras soluciones de Retail Media en la tienda, en el sitio, fuera del sitio y en los canales de lealtad 1 a 1".

De acuerdo con The Future of Retail Revenues Must Be Data Led , el 85% de los retailers de comestibles a nivel mundial carecen de las capacidades, tecnología, personas y procesos para utilizar la información que producen, tanto para monetizar sus datos, como para mejorar la experiencia del cliente en el retail de comestibles, un mercado mundial de $ 5,9 trillones de dólares. El informe también encontró que el 96% de los supermercados que ofrecen oportunidades de medios para proveedores de CPG en sus aplicaciones vieron un aumento en los ingresos en comparación con los 12 meses anteriores, y el 40% registró un aumento de más del 10%.

La ciencia de datos de consumidores de dunnhumby impulsa las soluciones de Retail Media de la empresa y utiliza datos transaccionales y de lealtad para mejorar la experiencia de los clientes y, al mismo tiempo, maximizar la eficacia de Retail Media. Las soluciones de Retail Media de dunnhumby crean audiencias altamente relevantes para cada marca a través de la ciencia de datos predictiva. Con Retail Media, dunnhumby ayuda a las marcas a comprender el impacto total de su actividad de marketing en las ventas tanto online como offline.

El informe "Now Tech: Retail Media Solutions”, del segundo trimestre del 2021, ya está disponible en línea para los clientes de Forrester.

Acerca de dunnhumby

dunnhumby es el líder mundial en ciencia de datos de clientes, que permite a las empresas de todo el mundo competir y desarrollarse en la economía moderna basada en datos. Siempre ponemos al cliente primero.

Nuestra misión: permitir que las empresas crezcan y se reinventen convirtiéndose en promotores y campeones de sus Consumidores. Con una gran tradición y experiencia en el comercio retail, uno de los mercados más competitivos del mundo, con una avalancha de datos multidimensionales, dunnhumby hoy permite a las empresas de todo el mundo, en todas las industrias, poner en primer lugar al cliente.

La plataforma de dunnhumby de ciencia de datos del cliente, es nuestra combinación única de tecnología, software y consultoría, que permite a las empresas aumentar los ingresos y las ganancias al brindar experiencias excepcionales para sus clientes, en la tienda física, en línea u offline. dunnhumby emplea a más de 2500 expertos en sus oficinas de Europa, Asia, África y América que trabajan para marcas transformadoras e icónicas como Tesco, Coca-Cola, Meijer, Procter & Gamble y L'Oréal. Para obtener más información, visite www.dunnhumby.com.

