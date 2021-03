El hotel Mexico City Marriott Reforma, las haciendas San Andrés y El Centenario Mundo Cuervo

y la boutique Pronovias Masaryk, entre los ganadores de los Wedding Awards 2021

Bodas.com.mx presenta los ganadores de la 8ª edición de Wedding Awards, en la cual participaron las más de 37,000 empresas registradas en el portal.

El reconocimiento llega en un momento clave para la recuperación del sector: después de un año de pandemia y cuando el semáforo amarillo se empieza a consolidar en el mapa del país.

Los Wedding Awards son un sello de confianza para la industria y los futuros novios, ya que se basan en las recomendaciones de las parejas que ya celebraron su boda.

Ciudad de México, 18 de marzo de 2021.— Salones y espacios que se rediseñaron para celebrar de forma segura, wedding planners que reinventaron de pies a cabeza sus negocios, vestidos de novia pendientes de los últimos ajustes e invitaciones de boda que tuvieron que cambiar de fecha, varias veces en algunos casos. Esto es solo una parte del aprendizaje a marchas forzadas que tuvieron parejas y profesionales de la industria nupcial de México, a pesar de la aparente quietud del último año.

Las circunstancias han hecho que el aniversario de la emergencia por Covid en México coincida con que, después de varios meses de aperturas y cierres intermitentes de actividades, la gran mayoría del territorio mexicano ya esté en semáforo amarillo. Junto con el plan de vacunación, este nuevo mapa sin estados en rojo acrecienta la esperanza en la recuperación sanitaria y económica.

En este contexto, Bodas.com.mx, líder en el sector digital de las bodas y parte del grupo The Knot Worldwide, presenta los Wedding Awards 2021. Los premios, que a lo largo de sus ocho ediciones han reconocido a las empresas de bodas mexicanas mejor valoradas por las parejas, sirven ahora para impulsar a los galardonados en su recuperación después de un año muy complicado.

Con ocho ediciones a sus espaldas, los Wedding Awards de Bodas.com.mx son considerados los premios más prestigiosos de la industria, ya que se otorgan en base a las valoraciones que las parejas casadas hacen de los servicios que contrataron para su boda.

Una edición especial para una situación excepcional

Debido a que la pandemia por Covid alteró los planes de cientos de miles de parejas mexicanas en 2020 y los de sus proveedores, en esta edición del certamen se reconoce a los mejores profesionales del sector de los dos últimos años. Para ello, se tuvieron en cuenta tanto las referencias que las parejas dieron sobre sus proveedores en 2020, cuando las bodas se celebraron en condiciones muy particulares, como las opiniones de las casadas en 2019, último año completo en el que las bodas se pudieron celebrar con normalidad.

Los profesionales de la industria de las bodas llevan adaptándose a las condiciones de la pandemia desde el primer momento. Muchos de ellos ya han participado en las llamadas “bodas Covid”, acatando las restricciones y siguiendo protocolos adaptados a estas condiciones tan excepcionales. Otros, por el tipo de actividad que realizan, han tenido que esperar un poco más para reactivarse. Pero después de un año de pandemia, el escenario que se empieza a dibujar en México llena de optimismo al sector, que ve más cercana la recuperación, incluso aunque se mantengan limitaciones para la celebración de eventos.

“Sentimos que esta edición especial de nuestros premios es necesaria porque es nuestra forma de decir que las bodas no han tenido un año en blanco si hablamos de esfuerzo. Los profesionales han trabajado más que nunca en la reorganización, en los planes A, B y C de las parejas, en organizar las bodas de forma segura, en reinventarse. Por todo ello, estos premios tienen que servir para que el sector siga activo y para ayudar hoy más que nunca a que las parejas que buscan profesionales para su boda puedan encontrar a los profesionales que les generen la máxima confianza posible para su gran día”, comenta Nina Pérez, CEO de Bodas.com.mx.

Los profesionales de las bodas más valorados por las parejas

Los galardonados, repartidos en 30 estados del país, podrán lucir su Wedding Award 2021 tanto en su establecimiento físico y su web como en el escaparate online que tienen en Bodas.com.mx, donde además también se muestran las opiniones realizadas por las parejas.

La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Morelos concentran la mitad (50.5%) de los ganadores. Los siguen en número de proveedores premiados el Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Puebla y Guanajuato, importantes plazas para el turismo de romance. Estos son algunos de los ganadores de este año.

Banquete: Mexico City Marriott Reforma Hotel (CDMX), Presidente Intercontinental Polanco (CDMX), Hacienda San Andrés (Estado de México), Hacienda El Centenario Mundo Cuervo (Jalisco), Casa Pedro Loza (Jalisco), Quinta Las Jacarandas (Nuevo León), Jardín de Cortés (Morelos), Grand Palladium Riviera Maya (Quintana Roo), Hacienda del Marqués (Querétaro).

Fotografía: PhotoFlexas (CDMX), Armando y César (Jalisco), Wedding Memories (Morelos).

Wedding Planner: Me Declaro SARO (Nuevo León), Mónica Planner (CDMX), Osvaldo Martínez (Jalisco).

Catering: Banquetes Corregidor (Ciudad de México), Banquetes Lemonts (Ciudad de México).

Novia y Complementos: Pronovias Masaryk (CDMX), David’s Bridal (CDMX), Essence (CDMX), Casa Iza (Nuevo León), City Bride (Jalisco).

Novio y Complementos: D’Paul (CDMX), The Groom (CDMX), Elite Tuxedo (Jalisco).

Arreglos Florales: Flör & Flöra (CDMX), Querer Bonito (Baja California).

Joyería: Forever Us (Nuevo León), Joyería Littium (CDMX).

Luna de Miel: MSC Cruceros (CDMX), Viajes El Corte Inglés (CDMX).

Los novios son el jurado de este premio

Los Wedding Awards se dan al 5% de las empresas que obtienen el mayor número de opiniones y las mejores calificaciones de su categoría en el portal Bodas.com.mx, en el cual hay registrados más de 37,000 profesionales. En la actualidad, los Wedding Awards se basan en las más de 165 mil opiniones que las parejas comparten en el portal, una participación que va en continuo aumento.

Por esto, el galardón se ha convertido en un sello de garantía para identificar la excelencia entre las empresas del sector nupcial en el país.

Además, el esfuerzo que implica conseguir un Wedding Award también es una motivación para mantener los estándares de calidad en la industria. Especialmente en momentos tan extraordinarios en los que, más que nunca, las parejas buscan certidumbre y proveedores recomendados por otras parejas.

Los Wedding Awards tienen 18 categorías: Banquete, Fotografía, Video, Wedding Planner, Catering, Arreglos Florales, Animación, Música, Pasteles, Autos para Bodas, Novia y Complementos, Belleza y Salud, Novio y Complementos, Joyería, Invitaciones de Boda, Recuerdos de Boda, Luna de Miel y Otros.

Todos los premiados por categorías y estados se pueden consultar en:

https://www.bodas.com.mx/wedding-awards

Fotografías de Mónica Planner, Querer Bonito, Casa Pedro Loza y PhotoFlexas

Click para descargar estas y más fotos

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, es el portal nupcial líder en México, pensado para ayudar a los novios a organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700,000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot WorldWide opera en 15 países a través de diferentes dominios como son Bodas.com.mx, TheKnot.com, WeddingWire.com, WeddingWire.ca, Bodas.net, Matrimonio.com, Mariages.net, Hitched.co.uk, Casamentos.pt, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Casamiento.com.uy y WeddingWire.in.

