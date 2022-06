Con motivo de la exposición de fotografía ‘Al descubierto’ de la Greenberg Gallery, invitamos a todas las personas que visiten la muestra los días 2 y 3 de julio a hacerse un retrato a cargo de estos dos grandes fotógrafos contemporáneos

La fotógrafa Estela de Castro realizó los Retratos Oficiales de SS.MM. los Reyes en 2019.

Jesús Mandriñán realiza retratos oníricos, casi poéticos, a medio camino entre la psicología y el archivo de tipologías.

La Fundación Canal, en colaboración con PHotoESPAÑA, pone en marcha la iniciativa ¡Retrátate!, con motivo de la exposición Al descubierto. Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery. Esta actividad convertirá la Fundación Canal en el set fotográfico de los artistas Estela de Castro y Jesús Mandriñán, durante los días 2 y 3 de julio.

Todos aquellos que se acerquen a visitar la muestra durante estos días tendrán la oportunidad de ser fotografiados por estos dos grandes artistas contemporáneos de forma gratuita y personalizada.

Los participantes podrán descargar sus retratos en la página web de PHotoESPAÑA una vez finalizada la actividad.



Sobre los fotógrafos

Estela de Castro (Madrid, 1978), es una fotógrafa especializada en retrato. Entre sus proyectos más conocidos destacan la realización de los Retratos Oficiales de SS.MM. los Reyes y la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía (2019), y “Fotógrafos” (2011), en el que retrató a los grandes maestros la Fotografía Española.

De Castro también dedica gran parte de su obra a la lucha por los derechos humanos y la protección de los animales, como podemos ver en su proyecto más reciente "The Animals" (2022). Desde el 2014 tiene también una dilatada carrera como docente de fotografía y sus imágenes han sido publicadas en todo tipo de revistas y publicaciones nacionales e internacionales. https://esteladecastro.com/Portrait



Jesús Madriñán (Santiago de Compostela, 1984) es una de las figuras destacadas de la fotografía contemporánea española. Su obra se centra en la reinterpretación del retrato, entendido como un género intermedio entre la psicología y la sociología. Sus retratos son imágenes paradójicas en las que utiliza una técnica clásica y casi artesanal para realizar retratos generacionales de los jóvenes del siglo XXI, a través de los cuales ofrece una visión antropológica de nuestro tiempo.

Sus diversas series abordan aspectos de la noche festiva en grandes ciudades europeas (como Dopo Roma, 2016, y Good Night London, 2011) o en el medio rural (Boas noites, 2013), y ha participado en prestigiosos festivales y ferias tanto nacionales como internacionales, así como en diferentes exposiciones colectivas. http://www.jesusmadrinan.com/gallery/portraits/

Sobre la exposición Al descubierto.

Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery

Al descubierto. Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery, reúne 111 imágenes de 66 maestros de la fotografía como Berenice Abbott, Manuel Álvarez Bravo, Diane Arbus, Bruce Davidson, William Eggleston, Walker Evans, Robert Frank, Eugène Atget, Robert Capa, Elliott Erwitt, Helmut Newton, Vivian Maier o Man Ray, que muy pocas veces, o ninguna, han estado expuestas al público.

Visitar la exposición supone realizar un viaje en el tiempo y recorrer, a través de las imágenes, el último siglo de nuestra historia. Los fondos que la forman proceden del impresionante archivo de The Howard Greenberg Gallery de Nueva York (EE.UU.), una de las principales referencias mundiales en cuanto a fotografía del siglo XX. Howard Greenberg, su fundador, lleva cerca de 50 años dedicado en cuerpo y alma a completar su archivo y a promover grandes talentos fotográficos. En la actualidad, su galería atesora unas 30.000 imágenes firmadas por los artistas más destacados del último siglo, muchas de las cuales han permanecido dentro del circuito del coleccionismo privado y no han sido mostradas al público.

Anne Morin, comisaria de la muestra y fundadora de diChroma photography, ha tenido la oportunidad de bucear en este archivo para seleccionar las imágenes más interesantes y los tesoros ocultos de la colección de Greenberg, que ahora conforman esta exposición.

Datos prácticos

Fecha exposición “Al descubierto”: hasta el 28 de agosto

Horario ininterumpido: laborables y festivos 11:00 a 20:00h. Miércoles 11:00 a 15:00h.

Localización: Fundación Canal, Sala Mateo Inurria, 2.

Precio: gratuita

Información sobre visitas:

https://www.fundacioncanal.com/exposiciones/al-descubierto/

Fechas ¡Retrátate!: 2 y 3 de julio

Horario: sábado 2 de 11:00 a 14:00h y de 18:00 a 21:00h. Domingo 3 de 11:00 a 14:00h

Localización: Auditorio Fundación Canal, Sala Mateo Inurria, 2.

Precio: actividad gratuita



