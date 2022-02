La desinfección de áreas y superficies es clave para satisfacer las necesidades de seguridad de visitantes, colaboradores y amantes de la pizza ante virus, bacterias y patógenos.

La calidad y frescura de los insumos que Little Caesars utiliza para sus productos le ha permitido inaugurar poco más de 600 sucursales en el país.

Ciudad de México, 9 de febrero 2022.- La pizza es uno de los alimentos más deliciosos, completos y populares en todo el mundo; se estima que en México se consumen alrededor de 120 millones de pizzas al año, con variantes y versiones propias de cada región. Para celebrar a este Día Mundial de la Pizza (9 de febrero), Ecolab y Little Caesars se unen para compartir el proceso de elaboración de este manjar, mismo que cuentan con las máximas medidas de higiene y desinfección que contribuyen con la satisfacción de los comensales.

Con un evento para conmemorar la fecha, Ecolab, líder en soluciones, tecnología y servicios de agua, higiene y desinfecciones, junto con Little Caesars mostraron cómo se elaboran las pizzas con el mejor sabor y los mejores ingredientes en un entorno completamente inocuo que ofrece seguridad a comensales, colaboradores y visitantes en las más de 600 sucursales de Little Caesars a lo largo del país.

En una época donde la prevención de enfermedades e infecciones ha adquirido mayor relevancia, no sólo en temas de COVID-19, sino también en cuestión de padecimientos gastrointestinales, Juan Carlos Leyva, Líder de la División QSR de Ecolab en Latinoamérica Norte, enfatizó el compromiso de Ecolab por promover ambientes saludables, limpios y libres de virus, bacterias o agentes patógenos que pongan en riesgo la operación y/o a los consumidores de Pizza! Pizza!

Entregar una pizza de calidad, comienza por tener los mejores ingredientes y el mejor equipo de limpieza y desinfección necesarios. “En Little Caesars contamos con un modelo disruptivo y único en la industria, al ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Nuestros clientes pueden entrar a nuestras sucursales con tranquilidad, sabiendo que – incluso antes de la pandemia - tomamos las medidas de sanitización, higiene y desinfección necesarias para asegurar la calidad y frescura de nuestros productos, gracias al apoyo y conocimiento de valiosos aliados como Ecolab”, exclamó Rodolfo Castañeda, director de operaciones en Little Caesars México.

“La pizza es de los alimentos más consumidos en México y el mundo, Ecolab impulsa soluciones, programas y protocolos de seguridad alimentaria, higiene y desinfección en la preparación de los alimentos del menú de Little Caesars. Nuestra tecnología protege a las personas que trabajan en los restaurantes y quienes adquieren los alimentos, mientras reduce el consumo de agua y energía. Así, ayudamos a proteger la experiencia única que Little Caesars ofrece a sus clientes, garantizando los más altos estándares de calidad”, señaló Juan Carlos Leyva, Líder de la División QSR de Ecolab en Latinoamérica Norte.

La Organización Mundial de la Salud, subraya la importancia de los protocolos de higiene y limpieza como una de las medidas más efectivas para prevenir la transmisión de virus (incluido el de COVID-19). Para ello, en cada restaurante Little Caesars, Ecolab provee protocolos, tecnología y asesoría, como el sistema Kay QSR, que se encarga del lavado y desinfección de utensilios, superficies, la limpieza de pisos de cocina y comedor, lavado y desinfección de lavamanos e inodoros y el Programa Higiénico para Manos de Ecolab.

Los programas de higiene en cada restaurante facilitan una reducción en el consumo de agua diario al realizar labores de aseo, lo que se traduce en un ahorro anual superior a 7 millones de litros en las más de 600 tiendas en México. La solución de Ecolab para la desinfección de utensilios, por ejemplo, permite limpiar 30% más utensilios y facilita el ahorro de 10 mil litros de agua mensuales por restaurante. Otro ejemplo, son los protocolos de limpieza, higiene y desinfección dentro los restaurantes, coadyuvamos a optimizar el tiempo invertido en más de 132 mil horas con soluciones y tecnologías libres de enjuague.

Durante el evento, los directivos detallaron algunos de los procesos involucrados en la elaboración de una pizza, desde la masa fresca, preparada diariamente en cada sucursal; la salsa para pizza 100% natural, elaborada con tomates en su punto óptimo de maduración y sin conservadores; la mezcla emblemática de queso 100% de leche de vaca, sin almidones agregados; y el proceso de horneado, a una temperatura que garantiza productos inocuos para nuestros consumidores; y destacaron protocolos como el lavado de utensilios, que consiste en prelavar, lavar, enjuagar y sanitizar; o la limpieza y sanitización del comedor (área con la que está en contacto el consumidor) que se debe realizar después de su uso o cada 30 minutos. Así como la desinfección de superficies, especialmente las de más alto contacto y/o tránsito.

Ecolab (ECL), socio de confianza en casi tres millones de ubicaciones de clientes comerciales, es el líder mundial en soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones, con ventas anuales de 12,000 millones de dólares y más de 44,000 asociados. Ecolab ofrece soluciones integrales, conocimientos basados en datos con servicio personalizado para preservar la seguridad alimentaria, mantener entornos limpios y seguros, optimizar el uso del agua y la energía, y mejorar la eficiencia operativa y sustentabilidad para los clientes en los sectores de la alimentación, salud, hospitalidad y mercados industriales en más de 170 países de todo el mundo.

Little Caesars, con sede en Detroit, Michigan, fue fundada por Mike y Marian Ilitch en 1959 como un restaurante familiar. En la actualidad, Little Caesars es la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo, con restaurantes en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos y en 27 países y territorios.

Little Caesars, conocida por su pizza HOT-N-READY® y su famoso Crazy Bread®, ha recibido el premio “Best Value in America” (Mejor relación calidad-precio en Estados Unidos) durante los últimos 14 años (según una encuesta nacional a clientes de restaurantes de servicio rápido realizada por Sandelman & Associates - 2007-2020 titulada “Cadena con máxima calificación – Relación calidad-precio”). Los productos de Little Caesars son elaborados con ingredientes de calidad, como quesos mozzarella y Muenster frescos y nunca congelados, así como salsa preparada con tomates de California triturados, empacados frescos y madurados en la planta.

Little Caesars, una empresa que ha registrado un notable crecimiento y posee más de 60 años de experiencia en una industria mundial de la pizza de $ 145.000 millones, sigue buscando socios de franquicia para que se unan a nuestro equipo en mercados de todo el mundo. Además de ofrecer la oportunidad de independencia empresarial en un sistema de franquicias, Little Caesars brinda una sólida imagen de marca con uno de los nombres más reconocidos y atractivos del país, Little Caesar.

