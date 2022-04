A más de dos años del inicio de la contingencia sanitaria, conocer los efectos adversos del uso prolongado de desinfectantes resulta vital para tomar decisiones informadas que permitan mantener los hábitos de higiene, sin poner en riesgo la salud ni el medio ambiente.

Un estudio publicado en el Journal of Nano Research, la revista de la Sociedad Internacional de Nanociencia y Nanotecnología, reveló que la nano biomolécula mexicana denominada SMNP, elimina de manera efectiva y segura al SARS CoV-2.

El estudio científico, que a la fecha es el más consultado del volúmen 70 de la revista que fuera editada por el Premio Nobel Harold Kroto, compara la citotoxicidad, es decir, el daño que las sustancias generan en las células sanas; así como la efectividad contra el SARS-CoV-2, de múltiples desinfectantes comercialmente disponibles en todo el mundo, frente al desempeño de la nanopartícula SMNP.

“Retomé la función antiviral documentada de los metabolitos secundarios y desarrollé una nano bio molécula efectiva contra el SARS-CoV-2, que demostró inhibir significativamente la infectividad de este virus, al tiempo de no generar toxicidad en las células sanas del organismo, resaltando así su seguridad”, explicó Gabriela León, Ingeniera Bioquímica Industrial y Co-Fundadora de Éviter.

Y es que, a decir del Dr. Armando Mejía, Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y Biotecnólogo especialista en metabolitos secundarios, “el cloro, compuestos clorados, el glutaraldehído y la clorhexidina, que son algunos de los desinfectantes mayormente usados en el mundo, si bien muestran un adecuado efecto virucida, generan impactos significativos de tipos toxicológico, alergénico y contaminante”.

El estudio indica que la clorhexidina es la sustancia que más porcentaje de muerte de células sanas genera (79%), además del alto potencial para detonar reacciones alérgicas repentinas, generalizadas, potencialmente graves y con riesgo de muerte.

El cloro y los compuestos de cloro muestran una buena eficacia contra los virus, pero se descubrió que causan la muerte de hasta el 60% de las células sanas, adicionalmente a los efectos dermatológicos como enrojecimiento, edema, ardor, dolor, ampollas e incluso necrosis tisular, es decir, un padecimiento irreversible caracterizado por la muerte del tejido derivada de una lesión provocada, en este caso, por sustancias químicas.

Por su parte, el glutaraldehído, una sustancia muy utilizada en la desinfección hospitalaria, resultó ocasionar la muerte del 50% de las células sanas de la muestra, además de ocasionar efectos adversos previamente documentados como cambios en la coloración de la piel.

En el caso del antiséptico y desinfectante Lysol™ (sales cuartenarias de amonio más clorxilenol y cloruro de benzalconio) se descubrió que es de los más agresivos y peligrosos para las células, pues destruye completamente el cultivo celular a una concentración comercial, lo que lo convierte en una de las opciones más tóxicas y potencialmente cancerígenas de todas.

Finalmente, la nano biomolécula SMNP aún en concentraciones 25 veces superiores a las usadas en el resto de las pruebas, demostró un excelente desempeño en la neutralización del SARS-CoV-2 con una toxicidad casi nula.

UAM respalda el desarrollo en Nanofitoquímica aplicada

En un país que cuenta con tan solo 650 investigadores en nanociencia, mismos que están llevando a cabo al menos 100 trabajos en este campo, promover el desarrollo de la producción científica resulta vital en un contexto que será prontamente dominado por esta disciplina que promete modificar significativamente los diversos sectores industriales y la vida cotidiana de la humanidad.

La nano biomolécula SMNP, que mide menos de 2 nanómetros y es capaz de eliminar diversos virus como el del Sincicial respirarorio, la influenza y los tres tipos de Herpes, cuenta con la patente en más de 100 países en el mundo y posee el aval institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuya contribución ha sido permanente desde el inicio de las investigaciones.

“La UAM ha confirmado de forma exhaustiva que las investigaciones realizadas en colaboración con Éviter son apegadas a los principios de ética y buenas prácticas, lo que garantiza que los estudios cuentan con los requisitos necesarios de validez científica”, expresó el Dr. Mario Héctor Martínez, Investigador de la UAM y líder del programa de colaboración académica entre esta casa de estudios y Éviter.

Estudios realizados en conjunto con la UAM han permitido validar la efectividad y seguridad de la nano biomolécula contenida en el portafolio de productos Éviter, que permite neutralizar de manera efectiva, segura y sustentable a un amplio espectro de virus, bacterias, micobacterias, hongos y esporas.

Para conocer más información respecto al portafolio de productos Éviter, que cuidan la salud, el agua y el medio ambiente tanto en México, como en el mundo, favor de consultar www.eviter.com

---##---

Acerca de Éviter®:

Marca desarrollado con tecnología 100% mexicana, E´viter® son el sanitizante, crema y jabo´n ma´s avanzado para eliminar virus, bacterias, hongos, esporas y micobacterias, sin causar dan~o y con mayor tiempo de proteccio´n a trave´s de una poderosa nano bio molécula desarrollada tras múltiples años de investigación por la Ingeniera Bioquímica Industrial Gabriela León. Hoy, la nano biomolécula está patentada en más de 100 países y su eficacia ha sido comprobada en diferentes laboratorios nacionales e internacionales.

COMPARATIVO DE LA SEGURIDAD, EFECTIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL DE LOS DESINFECTANTES TRADICIONALES VS LAS OPCIONES BASADAS EN NANOFITOQUÍMICA (NANO BIOMOLÉCULA SMNP)

Tipo de desinfectante

Tiempo de reposo

Periodo de protección

Daños colaterales

Cloro

(hipoclorito de sodio)

5 minutos

5 minutos

(o menos si se entra en contacto de nuevo con algún patógeno)

Salud humana y animal: La liberación del gas cloro es una sustancia tóxica aguda (incluso letal) por inhalación.[1]:

Es corrosiva: Daña la piel, mucosas y superficies con las que tiene contacto.

Requiere un alto consumo de agua: Es necesaria su dilución y al ser una sustancia inestable, pierde efectividad al poco tiempo, por lo que requiere preparaciones frecuentes.[2]

Su producción genera un irreversible impacto medioambiental y social por la liberación de gases y sustancias tóxicas, que en el caso de humanos está asociado a deformaciones congénitas de desarrollo.

Sales cuaternarias de amonio

10 minutos

10 minutos

(o menos si se entra en contacto de nuevo con algún patógeno)

Salud humana: Estudios recientes indican que pueden ocasionar problemas de fertilidad, alteración endocrina y asma ocupacional.[3]

Impacto ambiental: Contaminan las vías pluviales y afectan las cadenas alimenticias del ecosistema. Genera toxicidad marina. Se sabe que este tipo de sustancias son tóxicas para el plancton.

Genera resistencia bacteriana

Alcohol

2 minutos

(sin secarlo)

Se pierde de inmediato al entrar en contacto de nuevo con algún patógeno)

Salud humana: Irritación de piel y mucosas, libera gases tóxicos.

No elimina todas las bacterias ni virus y no es efectivo contra esporas.

Se absorbe por la piel por lo que afecta la salud.

Es volátil e inflamable.

Impacto ambiental: Su efectividad real implica el lavado previo de manos. Se ha demostrado que desinfectarse las manos únicamente elimina menos del 20% de los patógenos, mientras que si se combina con lavado de manos la efectividad supera el 90%

Nano biomolécula mexicana (SMNP)

5 minutos

12 horas en piel y mucosas

72 horas en superficies

10 días en textiles

Ninguno.

Salud humana y animal: Es totalmente inocua. No genera irritación en piel y mucosas sanas ni irritadas, no es tóxica. No genera resistencia bacteriana. Es efectiva contra un amplio espectro de patógenos: virus (SARS Cov2, Herpes, VPH, entre otros), micobacterias, bacterias, hongos y esporas.

Medio ambiente: Su uso está libre de agua (no requiere dilución ni enjuague), no libera gases tóxicos por lo que no contamina el ambiente y tampoco contamina el agua. Es 100% biodegradable.

[1] https://www.gestiondelriesgo.org/hipoclorito-de-sodio-uso-domestico/

[2] https://ehs.stanford.edu/reference/sodium-hypochlorite-bleach

[3] https://www.ehn.org/quats-health-covid-disinfectant-2650608215/bacterial-resistance

[4] https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182017000200010

Datos de contacto

Giovanna Lorenzana

5543504481

[email protected]

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo