GRAF6032. CALELLA DE PALAFRUGELL (GERONA), 21/08/2021.- La bailaora más internacional del momento, Sara Baras, presenta en Cap Roig su último montaje, "Momentos", que repasa emociones, vivencias y sensaciones con nuevas coreografías y con el que la artista clausura la presente edición de un festival que es referencia musical de los veranos del sur de Europa, este sábado en Gerona. EFE/David Borrat

Spanish bailaora Sara Baras (C) presents her last performance 'Momentos' during the last day of Cap Roig festival in Gerona, Catalonia, Spain, 21 August 2021. EFE/David Borrat

Spanish bailaora Sara Baras presents her last performance 'Momentos' during the last day of Cap Roig festival in Gerona, Catalonia, Spain, 21 August 2021. EFE/David Borrat

Spanish bailaora Sara Baras presents her last performance 'Momentos' during the last day of Cap Roig festival in Gerona, Catalonia, Spain, 21 August 2021. EFE/David Borrat