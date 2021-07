Se abre el plazo de solicitud de reuniones one to one con los fondos financieros privados presentes en IPI.

Del 27 de septiembre al 1 de octubre.

Bold Finance (México), Elipsis Capital (España), Film Finances (EE. UU), Grupo Black Panther (España), Medianet Partners-Lantica Media (República Dominicana), Natixis Coficiné/Strate Fin (Francia), Screen Capital (Chile) y Stampede Ventures (EE. UU) entre los grandes fondos financieros privados para contenidos audiovisuales que han confirmado su participación en Iberseries Platino Industria.

Para participar en esta convocatoria es requisito imprescindible estar acreditado en Iberseries Platino Industria.

Del 27 de julio hasta el 3 de septiembre se pueden inscribir los proyectos de las productoras interesadas en mantener reuniones con las entidades financieras.

A estos primeros ocho fondos internacionales privados de inversión se une la Sociedad de Garantía Recíproca especializada en el sector cultural, CREA SGR (España).

Iberseries Platino Industria abre el periodo de inscripción para solicitar reuniones one to one con los grandes fondos financieros privados para contenidos audiovisuales procedentes de EE.UU, Chile, México, República Dominicana, Francia y España: Bold Finance, Elipsis Capital, Film Finances, Grupo Black Panther, Medianet Partners-Lantica Media, Natixis Coficiné/Strate Fin, Screen Capital y Stampede Ventures, a los que se sumarán otros destacados fondos privados de inversión que se anunciarán próximamente. A estas instituciones de inversión colectiva se une también CREA SGR, la Sociedad de Garantía recíproca especializada en el sector cultura en España.

Los participantes que se acrediten en IPI (Iberseries Platino Industria) y lo hagan antes del 3 de septiembre, podrán pre-agendar, desde el momento de su inscripción y solicitud de reunión, los encuentros a mantener one to one con los más destacados fondos financieros que han confirmado su asistencia al mayor evento profesional internacional de la industria audiovisual, el turismo y la educación de habla hispana y portuguesa, Iberseries Platino Industria, que se celebrará desde el 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre.

También estará presente la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR, la principal entidad financiera española encargada de prestar avales a los proyectos audiovisuales y culturales. Esta entidad, sin ánimo de lucro, ha sido una herramienta indispensable durante la época de pandemia para inyectar liquidez a las PYMES (pequeña o mediana empresa), a los autónomos (empresarios individuales), a las asociaciones, a las fundaciones, a las A.I.E (agrupaciones de interés económico) y a los festivales del sector cultural y creativo de España.

Los fondos financieros privados presentes en Iberseries Platino Industria, intervendrán en sesiones con paneles, debates y presentaciones de la mano de expertos en coproducción internacional y financiación, en los que se abordarán los nuevos modelos de negocio para la producción de contenidos audiovisuales, donde ha cobrado vital importancia la financiación privada, con la irrupción de diferentes agentes e instrumentos financieros, la actualización de los incentivos fiscales y el Venture Capital.

Sobre su participación en IPI, Ignacio R. de Medina, VP & Executive Producer del Grupo Black Panther – Entertainment & Media, ha manifestado “estamos viviendo un momento de grandes cambios en la industria, desde el punto de pista creativo, de demanda de mercado y financiero. El sector de la inversión privada está en una situación peculiar tras la crisis sanitaria vivida. Tener la oportunidad de escuchar en Iberseries Platino Industria a los principales agentes del área de inversión y financiación de nuestra industria a nivel internacional, nos va a aportar una visión de gran valor para nuestro trabajo que sin duda enriquecerá los proyectos en los que estamos inmersos”.

Joyce Zylbelberg, Managing Partner de Screen Capital, que también ha confirmado su presencia en IPI, ha expresado “nos entusiasma mucho la idea de estar en Iberseries Platino Industria, ya que como industria necesitamos volver a reencontrarnos y replantearnos. Esta cita promete ser un punto de encuentro estratégico para la industria de contenidos iberoamericana, apuntando a convertirse en un referente, tanto por las actividades programadas y eventos, como por la ubicación, los espacios pensados especialmente para el análisis, los negocios y el diseño de acciones e intercambios a todos los niveles”.

La inscripción se realiza a través del enlace habilitado en el área privada profesional de www.iberseriesplatinoindustria.com, a la que se accede con el usuario y la contraseña recibidos, tras formalizar el proceso de acreditación en Iberseries Platino Industria.

Acerca de los fondos financieros privados participantes:

BOLD FINANCE, México

A través de su vehículo de inversión, Bold Finance financia la producción de proyectos audiovisuales (largometrajes, series, miniseries y docuseries) y provee de liquidez a los proveedores de la industria, con capacidad de 30 millones de dólares al año.

Entre sus actividades de financiación figura el adelanto de flujos futuros de contratos de proyectos entregados: licencias y servicios de producción con pagos futuros de regalías y honorarios. Además, asesora en las finanzas de producción, desde la preproducción hasta la entrega final, y en la contabilidad de producción, tesorería, reporte al estudio, recuperación de impuestos, etc.

CREA SGR, España

Entidad financiera sin ánimo de lucro, sujeta a la supervisión e inspección del Banco de España. El objetivo de CREA SGR es conseguir y mejorar la financiación de las pymes de los sectores en los que opera avalando las operaciones ante las entidades financieras. De esta manera los proyectos aprobados reciben las mejores condiciones del mercado. CREA SGR tiene firmados convenios con los principales bancos del país.

ELIPSIS CAPITAL, España

Empresa líder de en financiación de proyectos de cine y espectáculos en España por número de operaciones y presupuesto. Trabaja con inversores privados e institucionales, marcas, gobiernos y los mejores productores nacionales e internacionales, aportando perspectiva financiera y los recursos necesarios para maximizar la rentabilidad de las inversiones. Desde 2014 han realizado 94 operaciones en proyectos que han alcanzado más de 300 millones de euros una vez finalizados.

FILM FINANCES, EE.UU

Líder internacional en completion contracts, cuenta con presencia en Norteamérica, Europa, Australia y Sudáfrica. Con más de 70 años de experiencia, Film Finance consigue que los proyectos lleguen a la pantalla, participando en todas las fases, desde el desarrollo hasta el control de presupuestos y supervisión de la producción. En total, han garantizado la producción de más de 6.000 películas, series de TV y documentales.

GRUPO BLACK PANTHER, España

Grupo empresarial español que abarca todas las facetas de la creación, producción e inversión audiovisual. Con más de nueve años en el sector audiovisual, el Grupo Black Panther realiza una gran inversión continua en talento creativo para desarrollar increíbles contenidos que desafíen los estándares de storytelling del mercado, industrializando su proceso creativo y teniendo uno de los mejores Time-to-Market de la industria. En 2020 ha realizado su expansión de actividad a América Latina, con presencia en México y Argentina.

MEDIANET PARTNERS-LANTICA MEDIA, República Dominicana

MediaNet es una firma de gestión de inversiones y activos, impulsados por talentos distintivos, en el sector de medios y entretenimiento dentro de la región norte de Latinoamérica, con áreas de inversión en cine y TV además de en radio, música, publicidad e internet, etc.

Lantica es una empresa del grupo que participa en la coproducción de largometrajes y series de TV internacionales en República Dominicana aportando el service y la inversión de los beneficios fiscales de la isla.

NATIXIS COFICINÉ / STRATE FIN, Francia/ España

Especializada en la inversión en Media & Entertainment, con participación activa en la financiación de proyectos de cine y televisión (scripted y unscripted). Su actividad se desarrolla tanto en el proceso de producción como en la distribución e incluso el desarrollo de las empresas del sector.

SCREEN CAPITAL, Chile

Administradora de fondos de inversión privados orientados al desarrollo y expansión de la industria audiovisual y del entretenimiento desde Latinoamérica y proyección mundial, especializada en generar retornos a través de un modelo de captación, estructuración y seguimiento a un portafolio diversificado de inversiones.

Screen One es el primer fondo (20 millones de dólares) desarrollado por Screen Capital, desde donde se invierte en contenido audiovisual para plataformas streaming, cine y televisión con perspectiva y alcance internacional, proyectos audiovisuales (scripted y unscripted).

STAMPEDE VENTURES ENTERTAINMENT, EE. UU

Empresa de Media & Entertainment situada entre Hollywood y Silicon Valley. Centrada en la creación de la nueva generación de éxitos de taquilla y franquicias en las áreas de cine, TV, producciones alternativas y desarrollo internacional.

En la actualidad cuenta con más de 150 proyectos en desarrollo para los grandes estudios, networks y plataformas. Interesados especialmente en IP europeas y españolas con proyección internacional. Los inversores de este fondo proceden de Silicon Valley, Asia y USA.

Iberseries Platino Industria es una iniciativa de EGEDA y Fundación Secuoya, que busca aportar visibilidad a los largometrajes y series de ficción de ámbito o temática iberoamericana, potenciar el talento de los creadores y fomentar la coproducción internacional como fórmula clave para afianzar proyectos.

La primera edición de Iberseries Platino Industria reunirá del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 a creadores, ejecutivos, plataformas, televisiones y agentes más relevantes del sector audiovisual en español y portugués, con actividades profesionales donde habrá lugar para la exhibición de estrenos mundiales, propuestas de formación, conferencias de alto nivel, sesiones de pitching y espacios de networking.

El encuentro ofrecerá proyecciones, charlas, talleres y otras actividades dirigidas a los diferentes sectores de la industria cinematográfica y de las series, con el objetivo de tender puentes, fomentar el diálogo y establecer nexos culturales y económicos que impulsen el presente y dibujen el futuro del audiovisual iberoamericano.

La acreditación profesional en Iberseries Platino Industria permitirá disfrutar de la exclusiva programación presencial de Actividades PRO.

Además, esta misma acreditación, en su modalidad presencial o virtual, dará acceso a IPI ON, un área de negocio online que posibilitará programar reuniones presenciales y virtuales, generar una agenda personalizada de actividades y contactos, así como y acceder a las conferencias y contenidos exclusivos en streaming disponibles hasta el 15 de octubre.

