El Summit virtual, cuyo Comisario es Aldo Olcese, será el primer foro de debate estructurado sobre innovación, tecnología, regulación, seguridad y supervisión, ante la actual evolución del sistema monetario y la emergencia de las divisas digitales y los criptoactivos, que se puede calificar de histórica.

El Digital Coin & European Financial System Madrid Virtual Summit 2021 dará relevancia a todo el nuevo ecosistema financiero, tecnológico y regulador vinculado a la moneda digital, donde España debe adoptar una posición ante este fenómeno global: desde el Banco Central Europeo a los bancos centrales, Gobierno, Economía y Hacienda, autoridades policiales, banca privada, fondos de inversión, criptomonedas, seguros, fintech, Bolsa, blockchain, medios de pago, empresas de ciberseguridad, tecnológicas, universidades y escuelas de negocios, internet, digitalización, software, grandes corporaciones, entre otros.

El encuentro, en el que participarán reguladores, supervisores y los mayores exponentes de las fuerzas del mercado, buscará respuestas a cuestiones como: ¿Qué políticas, prácticas y coaliciones se necesitan para aprovechar las oportunidades que presenta el auge de la moneda digital? ¿Van a suponer estos activos un cambio en la forma de ahorrar de los ciudadanos? ¿Se ganarán definitivamente la confianza de los inversores? ¿Cómo afectarán a la política monetaria? ¿Y a los medios de pago convencionales? ¿Son un refugio seguro? ¿Cuándo será una realidad el euro digital? ¿Están respondiendo con agilidad los bancos tradicionales a la transformación digital? ¿Cómo se aplicará la fiscalidad y el control antifraude a esta transformación?

El Summit cuenta con un Comité Organizador integrado por miembros independientes del que forman parte, entre otras personalidades, los ex Ministros Miguel Sebastián y Juan Costa; Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, Vice-Governor, Council of Europe Development Bank y anteriormente Secretaria General del Tesoro y Política Financiera; Lourdes Centeno, Ex Vicepresidenta de la CNMV; Miguel Martín Fernández, quien fuera Presidente de la AEB y Subgobernador del Banco de España; y Marceliano Gutiérrez Rodríguez, Comisario Honorario de la Policía Nacional, Ex Secretario General de la Policía Judicial y Ex Director de la Escuela de la Policía Nacional.

Los próximos días 21 y 22 de abril se celebrará la primera edición del Digital Coin & European Financial System Madrid Virtual Summit, bajo el título “¿Será la moneda digital una realidad de uso común?”. El encuentro, cuyo Comisario es Aldo Olcese, cuenta con capacidad ilimitada de asistentes online y se desarrollará a través de una serie de intervenciones, ponencias y mesas redondas que se podrán seguir online desde cualquier lugar del mundo.

El Summit impulsará el debate y el análisis sobre innovación, tecnología, legislación, finanzas y supervisión, imprescindible en esta nueva época monetaria. Asimismo, dará relevancia a todo el nuevo ecosistema vinculado a la moneda digital, donde España debe adoptar una posición ante este fenómeno global: desde el Banco Central Europeo a los bancos centrales nacionales,Gobierno, Economía y Hacienda, autoridades policiales, banca privada, fondos de inversión,criptomonedas, seguros, Fintech, Bolsa, blockchain, medios de pago, empresas de ciberseguridad, tecnológicas, Universidades y Escuelas de Negocios, internet, digitalización,software, startups y grandes corporaciones, entre otros.

Dicho nuevo ecosistema pone de relieve la capilaridad del consumo monetario, con amplia repercusión en las finanzas globales, con características como la alternativa al efectivo y los depósitos tradicionales, la capacidad de establecer sinergias con el sector de pagos o el respaldo a la digitalización de la economía europea.

La banca tradicional también se está alineando con la imparable evolución de este fenómeno de digitalización de la moneda. Cabe recordar, por ejemplo, los proyectos presentados por distintos bancos al sandbox financiero español. Por otra parte, destacar que los más de 20 millones de monedas digitales ‘minadas’ en la actualidad valen más de 1,3 billones de dólares, es decir, más del doble del valor de JP Morgan (el banco más valioso de Estados Unidos). Hoy, existen más de 2.000 criptomonedas distintas, con una verdadera eclosión y continuos récords de capitalización.

En general, todo el nuevo ecosistema financiero antes citado observa el imparable auge de los criptoactivos y el desarrollo de las divisas digitales por parte de los principales bancos centrales, ya que las criptomonedas han logrado atraer el interés de los pequeños inversores pero también de las empresas, que empiezan a aceptarlos como moneda de pago, y de las gestoras de fondos, que buscan fórmulas para incluirlos en sus carteras.

El Summit impulsará el debate en España sobre este ámbito innovador, tecnológico y global,generando además una percepción más exacta de nuestra potencialidad ante una nueva era, en que las exigencias en torno a la seguridad, la lucha contra el fraude, la problemática fiscal, el control del blanqueo de capitales, la transparencia y la digitalización marcarán las pautas a seguir en los próximos años.

Aldo Olcese, Comisario del Summit, y Comité Organizador

Olcese es doctor en Economía Financiera, miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y un destacado experto en Governance y Responsabilidad Social Corporativa (RSC), pionero en España en la defensa del capitalismo humanista, entendido como la búsqueda del bien general desde el interés privado. En 2008 SM el Rey le concedió la Gran Cruz del Mérito Civil por sus contribuciones a la buena gobernanza y la RSC.

Entre otros hitos, ha participado en las grandes reformas financieras españolas y europeas desde sus responsabilidades como Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros entre 2000 y 2006, de la que fue nombrado Patrono de Honor Vitalicio. Dirigió en su seno los trabajos sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos que formaron parte de la posición negociadora de España en el desarrollo del Tratado de Lisboa, y creó los Observatorios Nacionales de Gobierno Corporativo y de la Economía Internacional y el G8.

(Ver perfil completo en http://www.aldoolcese.es/wp-content/uploads/2021/01/Perfil-Aldo- Olcese-Santonja-enero-2021.pdf).

El Summit cuenta con un Comité Organizador de miembros independientes que contribuirán a garantizar la imparcialidad y la buena gobernanza del evento, del que forman parte, entre otras personalidades:

- Miguel Sebastián Gascón, Ministro de Industria, Turismo y Comercio (2008-2011) y Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (2004-2006).

- Juan Costa Climent, Ministro de Ciencia y Tecnología (2003-2004) y Secretario de Estado de Hacienda (1996-2000).

- Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, Vice-Governor, Council of Europe Development Bank (2016-actualidad) y Secretaria General del Tesoro y Política Financiera (2014-2016).

- Lourdes Centeno Huerta, Vicepresidenta de la CNMV (2012-2016).

- Miguel Martín Fernández, Presidente de la AEB (2006-2014) y Subgobernador del Banco de España (1992-2000).

- Marceliano Gutiérrez Rodríguez, Comisario Principal Honorario de la Policía Nacional, Secretario General de la Policía Judicial (1996-2002) y Director de la Escuela de la Policía Nacional (2012-2016).

Temario del Digital Coin & European Financial System Madrid Virtual Summit

El Summit buscará respuestas a cuestiones como: ¿Qué políticas, prácticas y coaliciones se necesitan para aprovechar las oportunidades que presenta el auge de la moneda digital? ¿Van a suponer estos activos un cambio en la forma de ahorrar de los ciudadanos? ¿Se ganarán definitivamente la confianza de los inversores? ¿Cómo afectarán a la política monetaria? ¿Y a los medios de pago convencionales? ¿Son las criptomonedas un refugio seguro? ¿Cuándo será una realidad el euro digital? ¿Están respondiendo con agilidad los bancos tradicionales a la transformación digital? ¿Cómo se aplicará la fiscalidad a esta transformación?

Los temas que se abordarán en el 1st Digital Coin & European Financial System Madrid Virtual Summit son los siguientes:

1. LA DIGITALIZACIÓN EN LA NUEVA POLÍTICA MONETARIA EUROPEA

• El impulso normativo al euro digital en los Estados miembros

• Implicación en la política monetaria y el sistema bancario

• ¿Por qué un euro digital?

2. CRIPTOMONEDAS: ¿OPORTUNIDAD O RIESGO?

• Las monedas digitales como activos de inversión

• Las criptomonedas en grandes transacciones y movimientos de capitales

• Monedas digitales y nuevos medios de pago

3. GEOPOLÍTICA Y GRANDES DIVISAS DIGITALES

• La carrera por la hegemonía: China - EE.UU. - Europa

• El papel de las criptomonedas en las finanzas globales

4.TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN MONETARIA

• Blockchain y sandbox: ventajas y oportunidades de futuro

• La nube y la inteligencia artificial en las nuevas finanzas digitales

• La irrupción de las grandes empresas tecnológicas en el sistema financiero

5. LA SEGURIDAD COMO EJE DE DESARROLLO DE LAS MONEDAS DIGITALES

• ¿Cómo pueden las monedas digitales ganar la confianza de los inversores?

• Ciberataques, phishing y otras amenazas a combatir

6. REGULACIÓN: CLAVE DE SOSTENIBILIDAD DEL NUEVO SISTEMA FINANCIERO

• Una regulación en cuatro frentes: financiero, fiscal, protección de datos y competencia

• El marco regulatorio de las monedas digitales en Europa y España

• Cómo combatir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal ante el nuevo escenario

La definición y organización del Summit virtual corre a cargo de Inspiring Events, con el soporte tecnológico de Enbex, que aporta todos los medios necesarios para que los asistentes puedan acceder a las mesas redondas, intervenciones y presentaciones de los ponentes. Asimismo, la empresa Numeral8 aportará big data y estrategia digital en la captación de participantes en nuestro país y también a nivel internacional.