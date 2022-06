A SQL Technologies Corp., uma empresa que melhora significativamente a segurança de residências e edifícios, como o estilo de vida da casa inteligente, com tecnologias de plataformas inteligentes e mais de 60 patentes emitidas globalmente, anunciou hoje que a empresa fez pedidos iniciais de produção para centenas de milhares de produtos domésticos inteligentes Sky safe - posicionando a empresa para sua comercialização inicial prevista para o segundo semestre de 2022.

A Sky Technologies está iniciando os pedidos por meio de fábricas aprovadas pela General Electric (GE) para a produção de seus produtos SkyPlug seguros e inteligentes. Segundo os responsáveis, a empresa continua no caminho certo para iniciar a pré-venda no segundo semestre de 2022.

"Estamos avançando com nosso plano de comercialização e iniciando pedidos para produzir centenas de milhares de nossos produtos avançados plug & play por meio de nossos parceiros de fabricação aprovados pela GE", disse John Campi, CEO da Sky Technologies. "Como concluímos nossa oferta pública inicial em meados de fevereiro, temos caixa suficiente e estamos ansiosos para iniciar nossa campanha de pré-venda e relações públicas no segundo semestre deste ano, com validação de vários líderes do setor que veem claramente o potencial que nosso SkyPlug inteligente e seguro tem para inúmeras indústrias." concluiu Campi.

Rani Kohen, presidente executivo da Sky Technologies, acrescentou: "Nossa próxima campanha de relações públicas para destacar os aspetos que salvam vidas, os benefícios de segurança doméstica, a poupança de custos e de tempo e os recursos inteligentes de nossos produtos reforçarão nossa mensagem para apoiar nossos lançamentos de produtos on-line, no varejo, por atacado e OEM. Estamos entusiasmados com a criação de um novo padrão global para segurança elétrica, criando valor sustentável e de longo prazo para nossos acionistas."

