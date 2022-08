PALAFRUGELL (GIRONA), 09/08/2022.- El músico británico Sting pisa de nuevo el festival de Cap Roig, esta vez con "My songs", un espectáculo que incluye las canciones que más aprecia de las que ha escrito a lo largo de una prolífica carrera que inició como integrante de The Police y durante la que ha vendido cien millones de álbumes, en Falafrugell (Girona). EFE/David Borrat

PALAFRUGELL (GIRONA), 09/08/2022.- El músico británico Sting pisa de nuevo el festival de Cap Roig, esta vez con "My songs", un espectáculo que incluye las canciones que más aprecia de las que ha escrito a lo largo de una prolífica carrera que inició como integrante de The Police y durante la que ha vendido cien millones de álbumes, en Falafrugell (Girona). EFE/David Borrat

PALAFRUGELL (GIRONA), 09/08/2022.- El músico británico Sting pisa de nuevo el festival de Cap Roig, esta vez con "My songs", un espectáculo que incluye las canciones que más aprecia de las que ha escrito a lo largo de una prolífica carrera que inició como integrante de The Police y durante la que ha vendido cien millones de álbumes, en Falafrugell (Girona). EFE/David Borrat

PALAFRUGELL (GIRONA), 09/08/2022.- El músico británico Sting pisa de nuevo el festival de Cap Roig, esta vez con "My songs", un espectáculo que incluye las canciones que más aprecia de las que ha escrito a lo largo de una prolífica carrera que inició como integrante de The Police y durante la que ha vendido cien millones de álbumes, en Falafrugell (Girona). EFE/David Borrat

El británico Sting ha vuelto al Festival de Cap Roig, por cuarta vez, con “My Songs”, un espectáculo que incluye sus canciones más queridas escritas en más de dos décadas a lo largo de su prolífica carrera tanto como cantante de The Police como en solitario.

Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido artísticamente como Sting, ha escogido su eterno “Message in a Bottle” del álbum Reggatta de Blanc (1979) The Police para abrir el concierto organizado por Clipper's Live con el impulso de CaixaBank en los jardines botánicos de Cap Roig.

El británico, que agotó las entradas para el concierto hace semanas, ha mostrado ante los 2.440 seguidores que el escenario sigue siendo un terreno en el que se siente cómodo y tras un “Bona nit” ha empezado a tocar “Englishman in New York”, con una grada que le ha seguido desde el primer instante cantando el estribillo.

Sting consigue otro lleno en Cap Roig

El artista, que en octubre cumplirá 71 años, ha interpretado también "Every Little Thing She Does Is Magic", ha espetado un “buenas noches estoy encantado de estar aquí con ustedes” y ha presentado a su banda.

Vestido de negro –como su banda- y con una chaqueta amarillo chillón, se ha sentado en un taburete en medio del escenario y con su bajo y ha pedido al público que le ayudar a silbar para interpretar “All this time”, tema al que ha seguido “If it’s love”.

Antes de cantar el siguiente tema ha apuntado: “Lamentablemente no hablo catalán, pero voy a tratar la próxima en español” y entonces lo ha intentado con “Por su amor”, una canción suya titulada “For her love”. Un público bastante contenido ha empezado a aplaudir y a cantar con el británico “Faith” y “Fields of Gold”.

Un repertorio lleno de clásicos

En “Brand New day” les ha explicado que cuando la grabó fue Stevie Wonder quien le acompañó a la armónica, esta noche le ha preguntado a un joven de 17 años de la banda si se veía capaz de igualarlo, a lo que ha respondido que sí; Sting le ha liberado de la presión y han conseguido poner en pie a la grada aplaudiendo al ritmo de la canción.

En “Shape”, además de acompañarse con la armónica, ha cantado junto a él uno de sus vocalistas que ha conseguido un fuerte aplauso del público por una brillante actuación en la que ha mostrado tanto la potencia como los diferentes colores y giros de su voz.

En uno de los momentos más álgidos de la noche con “Walking on the moon” ha hecho que la gente le contestara a sus cánticos y entonaran con él su estribillo y ya en “So lonely” los asistentes se han soltado y han bailado, cantado y aplaudido este hit del artista.

El repertorio ha seguido con unos aplaudidos “Desert Rose” con pinceladas de sones árabes y “King of pain” y ha culminado momentáneamente con todo el mundo en pie cantando y grabando con su móvil aquella que seguro es la banda sonora de la historia de amor de centenares de parejas en todo el mundo, “Every Breath you take” (1991).

Cantautor, actor y activista

En apenas un minuto el ganador de 17 premios Grammy ha vuelto al escenario, esta vez ya sin chaqueta, y ha deleitado a sus seguidores con “She’s too good”, y la mítica “Roxanne”, que ha entonado toda la grada mientras de nuevo lo inmortalizaban con sus móviles.

El cantautor, actor y activista, tras 19 temas y hora y media de concierto ha explicado al público que siempre acaba sus conciertos con temas “tranquilos y reflexivos”, y de nuevo sentado en el taburete y ha escogido “Fragile” para poner fin a la velada.

Sting, que a los largo de su carrera ha vendido cien millones de álbums con The Police y como solista, seguirá su gira en septiembre en Finlandia y en octubre en Suiza, Bélgica, Noruega, Suecia, Dinamarca, Italia y República Checa.

En los Jardines Botánicos de Cap Roig el encargado de subirse al escenario este martes será Dani Martín.EFE