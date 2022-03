• Talent.com recauda 120 millones de dólares en una ronda de financiación serie B para acelerar el crecimiento de su plataforma de búsqueda de empleo • El mercado mexicano tiene tal relevancia que la empresa planea iniciar sus operaciones en abril con una oficina física en la CDMX

Ciudad de México, 16 de marzo de 2022.- Talent.com, una de las plataformas de búsqueda de empleo con mayor crecimiento en el mundo, anuncia hoy una ronda de financiación serie B de 120 millones de dólares.

Las inversiones ascienden a 150 millones de dólares e incluyen 30 millones de dólares de financiamiento en deuda del Technology & Innovation Banking Group, perteneciente al banco canadiense BMO Financial Group.

“Estamos muy emocionados por haber alcanzado este increíble hito en la trayectoria de la empresa”, señala el cofundador y codirector ejecutivo, Lucas Martínez. “Esta nueva inversión nos permitirá contratar a los mejores talentos y aumentar la inversión en el desarrollo de productos e I+D. Esperamos fortalecer así la posición de la plataforma como referente mundial en la búsqueda de empleo”.

La inversión está liderada por Inovia Capital, y cuenta también con la participación de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), anterior inversor en la empresa. Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction y HarbourVest Partners se suman como nuevos inversores.

Esta inversión permitirá a la startup desarrollar su plataforma programática de búsqueda de empleo. Para ello, destinará los fondos a mejorar la relevancia y la eficacia de la experiencia de búsqueda de los candidatos, ya que el usuario es el eje central de la plataforma.

El capital se usará además para ampliar los equipos de todo el mundo, invertir en el desarrollo de nuevos productos, fortalecer la marca y reforzar las soluciones dirigidas a las pequeñas y medianas empresas.

Importancia de México y Latam Al cuarto trimestre de 2021, Talent.com tiene un registro de 1.1 millones de vacantes en Latinoamérica, de las cuales, alrededor de 236 mil son de México, país que ocupa el segundo lugar, al ubicarse debajo de Brasil, que tiene 621 mil ofertas laborales en la plataforma.

América Latina es un mercado con gran potencial de crecimiento para Talent.com. Las cifras de Talent.com revelan que, en 2021, la plataforma tuvo un crecimiento de 161% en facturación respecto a 2020.

“Este resultado confirma que el mercado está comenzando a entender los beneficios de utilizar programática para el reclutamiento. Hoy, para reclutar los mejores talentos no basta solo publicar el empleo y aguardar que el candidato te encuentre”, comenta Sebastián Domínguez, Vicepresidente de Talent.com en América Latina.

Es por ello que, el plan de expansión de la plataforma contempla un importante crecimiento en Latinoamérica, región en la que tiene actualmente dos oficinas, una en São Paulo y otra en Medellín, las cuales suman más de 200 empleados. No obstante, el mercado mexicano tiene tal relevancia que la empresa planea en Abril iniciar sus operaciones con una oficina física en la Ciudad de México.

En 2022, la apuesta de Talent.com en la región, se enfocará específicamente en México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile. A la par, centrará sus esfuerzos en fortalecer la marca, aumentar la cantidad de usuarios en la plataforma y el desarrollo de nuevos productos.

Talent.com la plataforma que conecta a los candidatos idóneos para cada perfil Gracias a su tecnología patentada, Talent.com conecta a los candidatos con las ofertas adecuadas a su perfil. Además, se sirve del modelo de pago por clic para ayudar a las empresas a optimizar las campañas de reclutamiento y obtener el máximo rendimiento.

La plataforma tiene más de 30 millones de ofertas de trabajo, procedentes de un millón de empresas. Está disponible en 78 países y 29 idiomas; actualmente emplea a 400 personas en todo el mundo.

En este sentido, el objetivo de la startup es desarrollar la forma en la que los candidatos y las empresas se relacionan en el mercado de trabajo. Los cofundadores Maxime Droux, Lucas Martínez y Benjamin Philion, junto con el equipo internacional de expertos del sector, han diseñado un plan estratégico para que Talent.com ofrezca todos los servicios requeridos por candidatos y reclutadores.

Cabe mencionar que la startup se clasifica con frecuencia entre las empresas de más rápido crecimiento en las listas de Financial Times, The Globe and Mail y en los premios Deloitte Technology Fast 500.

Información sobre Talent.com Talent.com es una de las plataformas de búsqueda de empleo con mayor crecimiento en el mundo. Ayudamos a las empresas a encontrar candidatos, sea cual sea su presupuesto, número de ofertas de trabajo o conocimiento tecnológico. La sede se encuentra en Montreal (Canadá) y contamos con ocho oficinas en todo el mundo. Nuestro equipo hará todo lo posible para adaptarse a los requisitos de las ofertas de trabajo de nuestros clientes y ayudarlos a crecer. Operamos en 78 países y trabajamos con una amplia red de socios. Adaptamos nuestras soluciones a las necesidades de los clientes, que van desde pequeñas empresas hasta clientes corporativos, para que todos consigan encontrar a los talentos idóneos.

Información sobre Inovia Inovia Capital es una empresa de capital de riesgo que se asocia con emprendedores audaces que buscan crear empresas tecnológicas internacionales. Acompañamos a los fundadores con un programa de mentoría de larga duración y una red global de talentos, y les ofrecemos apoyo estratégico para la expansión internacional. Inovia Capital administra más de 1 900 millones de dólares en fondos de etapa inicial y de crecimiento. La empresa tiene sedes en Montreal, Toronto, Calgary, San Francisco y Londres.

Información sobre CDPQ En la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), invertimos de manera constructiva para generar ingresos sostenibles a largo plazo. Somos un grupo de inversión global y gestionamos fondos para planes públicos de jubilación y seguros; por ello, trabajamos con nuestros socios para crear empresas que generen rendimiento y progreso. Participamos activamente en los principales mercados financieros, el capital privado, las infraestructuras, el sector inmobiliario y la deuda privada. El 31 de diciembre de 2021, el total de los activos netos de CDPQ ascendía a 419 800 millones de dólares canadienses. Para obtener más información, visita cdpq.com, síguenos en Twitter o consulta nuestras páginas de Facebook o LinkedIn.

Contacto:

Aura González

[email protected]

5514836870

