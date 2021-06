La llegada de un "buen jugador" de un país como Tailandia sería "interesante" para apuntalar la expansión internacional de LaLiga, opinó su presidente, Javier Tebas, durante el foro 'EFE Sport Business Days' de este jueves, en el que dijo que los clubes de la Superliga "nunca han dicho números reales".

Tebas consideró que los impulsores del proyecto "desconocen la industria" y habló también de la forma en la que el público más joven sigue el fútbol actualmente, "en otras ventanas y de otra forma diferente", por lo que consideró necesario "trabajar más los entornos digitales"

- Pregunta (P): ¿De qué nacionalidad le gustaría que llegase algún jugador?

- Respuesta (R): Tendría que pensarlo... Un tailandés nos gustaría, Tailandia es un sitio en el que en la emisión tenemos pago y abierto, somos muy seguidos, un buen jugador de Tailandia sería interesante en la Liga.

- P: Vuelven Espanyol y Mallorca a Primera, vuelve Wu Lei, un jugador chino, ¿qué significa, es una buena noticia para la Liga?

- R: Sí, pero también cuando estaba en LaLiga Smartbank en China se seguía al Espanyol. Eran retransmitidos en directo siempre por iQIYI Sports, la plataforma OTT con más de 100 millones de seguidores daba al Espanyol, pero es una buena noticia. El partido en el que marcó el primer gol tuvo casi el doble que el clásico en China. Algunos partidos van en televisiones provinciales, porque no vamos en la CCTV5 que es la televisión central, pero estamos hablando de 6 millones de personas que vieron los goles de Wu Lei. Cuando hay horarios en condiciones el Espanyol superaba al Real Madrid y el Barcelona.

P: Abrimos el melón de la Superliga. Fuentes desde Suiza nos cuentan que entre ocho y 14 meses tardaría en fallar en el Tribunal de Justicia Europea sobre si hay posición dominante y por tanto si el proyecto del Real Madrid, Barcelona y Juventus tiene futuro. La UEFA ha dejado claro que inscribe a los clubes españoles implicados a la espera de ese fallo. ¿Qué sensaciones tiene con esta medida?

R: Falta información. Lo que obtuvieron estos tres clubes en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid es una medida cautelarísima y tiene que personarse la UEFA todavía y ver qué fin tiene. Vamos a ver si formalmente se ha formulado bien la petición al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que yo tengo mis dudas.

Sí que les doy la razón en que hay temas de gobernanza que hay que mejorar en UEFA y FIFA, pero no que haya una posición de monopolio, esto lo tenían los clubes de la Superliga porque tenían una estructura importante en Europa de la industria. Veremos. Con lo que está pasando en Inglaterra, donde ya han dicho desde el Gobierno que no van a consentir que equipos que jueguen en una supuesta Superliga participen en la Premier League. Es muy difícil que aparezca una Superliga sin los seis clubes ingleses.

P: Habla de medidas de protección respecto a la Superliga. ¿A qué se refiere?

R: Me refiero a que tenemos un Real Decreto Ley por el cual hacemos una explotación conjunta de los derechos audiovisuales y en el que se establece un reparto. Una parte de ese reparto establece que un 25% se repartirá conforme a aquellos clubes que colaboren para el crecimiento del valor de los derechos audiovisuales. Entonces, si la Superliga supone una minusvaloración de los derechos audiovisuales, esa parte, para quien esté trabajando en crear esa competición, no tiene derecho a recibir ese importe. Tiene sentido que si estás colaborando para que disminuyan los derechos audiovisuales, no recibas la misma parte que el resto.

P: ¿Qué le dice a la gente que pueda pensar que la decisión de inscribir a los tres clubes que se mantienen en la Superliga es una victoria de estos equipos?

R: Es que no sé si es una inscripción, no estoy metido ni me interesa mucho. Respetaremos la decisión que tome UEFA en cualquier sentido. Si los han inscrito, lo respeto. Lo que tiene que saber la gente es la realidad de las cosas. La inscripción en la Champions es voluntaria de los clubes. Cuando quedas campeón o entre los cuatro primeros tienes derecho a ir a esa competición. No como en España, donde por Ley hay que competir en la Liga.

P: Se dice que la Superliga haría obtener 4.000 millones de euros de ingresos. ¿Esto le hace cambiar de opinión?

R: Bueno, es que ha habido muchos datos (ríe). Si fuesen 4.000 millones, el reparto que hacía el presidente del Real Madrid que decía que nos iba a dar al resto del fútbol y que nos iba a salvar de la ruina, como una ONG, no me llega. Ellos se iban a repartir 350 millones y son 15 equipos. Si multiplicamos no llega. ¿Iba a repartir 50 o 60 millones al resto?. Nunca han dicho números reales. Desconocen la industria. Hay hechos muy destacables como es que Amazon, Dazn o Sky no iban a comprar este proyecto y no lo iban a apoyar no por miedo a una represalia, sino porque saben que no es rentable. No es un buen negocio.

Decían que no iban contra las Ligas. Yo discutí con un CEO de uno de los dos clubes españoles y le decía que entonces debemos ser tontos los presidentes, de la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, la Liga Francesa. Todos sabemos que hace mucho daño a las Ligas y para él no.

-- "QUEDA MUY COOL DECIR QUE LOS JÓVENES NO VEN FÚTBOL, PERO NO OCURRE"

P: Usted que maneja buenos datos. ¿Qué piensa de lo que se dice de la relación de los jóvenes con el fútbol?

R: Que todo lo que se dice es muy 'cool'. El miércoles intervenía para los equipos mexicanos y tenía una conversación con el presidente de la liga mexicana. Y me daba unos datos que pensé en mandárselos al presidente del Real Madrid y a Agnelli, para que la gente oiga lo que estás diciendo. El aumento en los últimos cinco años en los entornos digitales es más de un 30%. No se consume de la misma forma primero porque es público más joven y tiene que pagar, pero ese público consume mucho más.

En España el porcentaje de los que ven fútbol de entre 16 y 24 años es el mismo que los de entre 24 y 35. Insisto, queda muy 'cool' decir que los jóvenes ya no ven fútbol, pero no ocurre. Nosotros hemos hecho LaLiga Promises en Twitch, un canal para gente de entre 12 y 22 años, y ha dado unos números extraordinarios, mejor que en la televisión tradicional. Esto te lanza el mensaje de que el fútbol se ve en otras ventanas, de forma diferente, no que se deje de ver.

Por eso hay que trabajar mucho los entornos digitales, los datos, para dar al consumidor lo que cada uno necesita. Hace seis años parecía que los 'eSports' nos iban a matar a todos y que el fútbol estaba muerto. Y más bien han salido canales de 'eSports' y los han tenido que quitar. Es verdad que se llenaban los estadios y que hay un nicho importante de gente joven consumiendo 'eSports', pero el deporte en directo, de personas de carne y hueso, verlo es histórico y no va a cambiar.

- P: ¿Se venderán los derechos de los últimos 10 minutos de los partidos?

- R: La NBA lo está haciendo y no con mucho éxito. Todo esto hay que hacerlo con datos. Habría que ver cuántos partidos en baloncesto se deciden en el último minuto. Eso no ocurre en el fútbol. Estoy seguro que estadísticamente en el baloncesto hay muchos más partidos que se definen en los últimos 10 minutos. La prueba que está haciendo la NBA puede tener más sentido.

En mi opinión, el evento deportivo es un cúmulo de emociones durante los que dura, es verdad que el final puede ser el momento más tenso si vas 1-0 y el otro te está atacando, pero si vas 4-0 me da lo mismo, no lo va a ver nadie. Son inventos, que quedan muy 'cool'. EFE