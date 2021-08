LISBOA, 27/08/2021.- Participantes del proyecto "Summer School for Female Leadership in the Digital Age", organizado por Huawei y que ha reunido a 27 jóvenes de la UE para potenciar sus conocimientos en tecnología. Carrera o familia, y si eliges lo primero, posiblemente no seas sexy. Son estereotipos que siguen afrontando las mujeres que incursionan en la tecnología, un campo en el que empieza a decirse basta. No se quiere esperar más para diseñar un futuro que incluya a la otra mitad de la humanidad. La sensación es que el debate sobre la minoritaria presencia femenina en los altos mandos de este sector se ha ido modulando, y ya no es cuestión de ir pidiendo espacio, sino de asumir que también es su sitio. EFE/Cynthia de Benito