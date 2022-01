Medidas de higiene personal y limpieza de instalaciones son clave para prevenir contagios.

Es necesario establecer horarios y calendarios de uso por departamento o familia.

Ciudad de México; 12 de enero de 2022.- México vivirá la cuarta ola de Covid-19 entre enero y marzo; además, la variante Ómicron podría entrar con más fuerza en ciudades grandes como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; sin mencionar los casos recientes donde los virus de Covid-19 conviven con el de la Influenza.

Ana Ximena Torres, directora de Marhnos Hábitat, desarrolladora líder de proyectos inmobiliarios en México, aseguró que la prevención de contagios y disminución de riesgos a la salud requiere de la planeación de acciones preventivas para el uso de espacios compartidos en condominios y unidades habitacionales, coordinadas entre los habitantes y la Administración Condominal.

Por ello, Marhnos Hábitat realizó una lista con 4 recomendaciones comunitarias y 4 familiares para el uso adecuado de áreas comunes y prevención de contagios en el hogar:

Medidas comunitarias

Calendario para Sana Distancia: Elaboren una agenda para el uso de espacios de negocios o co-working, salones de juegos, family room, roof garden, entre otros.

Higiene y Desinfección: Antes y después de su uso, limpien y desinfecten superficies y artículos de ludotecas, zonas de juegos infantiles, gimnasios, salas de ejercicio y cualquier área compartida.

Convivencia con vecinos. Eviten, en la medida de los posible, la convivencia directa con otras personas que no vivan en el mismo departamento o casa, de esta forma disminuyen el riesgo de cruces de infección entre habitantes.

Elevador por Departamento: En caso de que el condominio cuente con elevador, procuren usarlo sólo los miembros de la misma familia; eviten tocar las superficies, usen guantes o pañuelo para seleccionar su piso.

Medidas Familiares

Higiene Personal. Mantengan permanentemente el lavado de manos, antes y después de usar los espacios compartidos, así como el uso de cubrebocas o mascarillas, las N95 o KN95 brindan mayor protección.

Sana distancia. Conserven una separación de al menos dos metros con otros habitantes del condominio.

Vacunación. Se recomienda mantener el cuadro completo de vacunación contra Covid-19, en algunas ciudades, las personas mayores de 60 años ya pueden recibir la tercera dosis de vacunación anticovid. Además, también es importante recibir la vacuna contra la Influenza en adultos mayores, niños menores de 2 años y personas con problemas respiratorios.

Aislamiento Preventivo. En caso de síntomas respiratorios deben aislarse durante 10 días, ya que no se puede distinguir una gripa común del Covid-19; y, de ser posible, pueden confirmar si estás contagiado mediante una prueba de PCR.

No olviden extremar precauciones y pedir a los demás que hagan lo mismo, el cumplimiento de medidas preventivas por parte de todos los habitantes de un conjunto habitacional, será fundamental para el buen uso de espacios compartidos, la prevención de contagios y el bienestar las familias.

