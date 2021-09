The Topps Company se complace en anunciar una ampliación como socio exclusivo y oficial de coleccionables de las prestigiosas competiciones de copa de clubes de la UEFA. Además de la UEFA Champions League, la empresa mundial de cromos y cartas coleccionables se ha asegurado una vez más los derechos exclusivos de la UEFA Europa League, UEFA Women's Champions League, así como la primera UEFA Conference League de este año. Topps sigue ampliando su catálogo de productos y sigue añadiendo una nueva dimensión a la comunidad de coleccionistas y cartas coleccionables. Con las autorizaciones de propiedad intelectual de terceros requeridas, Topps también creará versiones de productos coleccionables seleccionados como NFTs (tokens no fungibles).

Topps volverá a capturar los mejores momentos, los mayores triunfos y a los mejores jugadores del mundo en sus cromos y cartas coleccionables convirtiéndolos en icónicos objetos de colección y, a partir de la próxima temporada, por primera vez como NFTs. Con una película emotiva y su lema "Momentos inolvidables", Topps sigue mostrando lo más importante para la empresa: su conexión emocional y su aprecio por los seguidores, creando recuerdos coleccionables únicos e innovadores para que los aficionados al fútbol se deleiten y los compartan en todo el mundo.

Patrick Rausch, director de marketing de Topps: "Es fantástico poder ofrecer coleccionables de los mejores jugadores y también de los mejores momentos de las próximas temporadas a nuestra comunidad y a los aficionados al fútbol de toda Europa y de todo el mundo. Como socio exclusivo de coleccionables de la UEFA, no solo estamos dando un gran paso hacia el futuro juntos, sino que también estamos llevando los coleccionables al siguiente nivel. Topps será la única empresa que ofrezca productos coleccionables físicos y digitales para la UEFA Champions League y el resto de competiciones de clubes de la UEFA a partir de la temporada 2021/2022".

Durante seis años, Topps ha sido el socio oficial de la UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Women's Champions League. El negocio de los coleccionistas está en auge y ha aumentado aún más durante la pandemia del COVID-19.

El siguiente enlace contiene imágenes y vídeos de ©Topps:

https://cloudnine.jvm.de/s/cc5zjQTG9QyAqxB

Your press contact at Jung von Matt SPORTS:

Jan-Luca Müller | +49 40 4321-1340 | jan-luca.mueller@jvm.de

PONER CONTACTO COM2BE

Sobre Topps:

Fundada en 1938, The Topps Company, Inc. es una empresa global de productos de consumo que entretiene y deleita a los consumidores a través de un catálogo de productos diversificado, atractivo y multiplataforma que incluye coleccionables físicos y digitales, cartas coleccionables, juegos de cartas coleccionables, colecciones de cromos y álbumes, recuerdos, eventos de experiencias, tarjetas de regalo y creaciones novedosas. Los productos de Topps Physical Sports & Entertainment incluyen Major League Baseball, Major League Soccer, UEFA Champions League, Bundesliga, National Hockey League, Formula 1, Star Wars, WWE, Wacky Packages®, Garbage Pail Kids®, Mars Attacks® entre otros. Topps Digital Sports & Entertainment ha conectado con personas de todo el mundo que han descargado nuestras aplicaciones, como Topps® BUNT®, TOPPS® KICK®, Star Wars™: Card Trader by Topps®, Topps® WWE SLAM™, Topps® NHL SKATE™, Marvel Collect! by Topps® y Disney Collect! by Topps®. Topps Digital Services es un procesador, distribuidor y gestor de programas de tarjetas de regalo de prepago y proveedor de servicios financieros en la nube y de soluciones de regalos electrónicos de marca blanca para negocios digitales ampliamente reconocidos como Airbnb, Deliveroo, DoorDash, Hulu, Instacart, Netflix, Nike, Twitch y Uber. Topps Confections, Bazooka Candy Brands, produce, comercializa y distribuye marcas de golosinas como Ring Pop®, Push Pop®, Baby Bottle Pop®, Juicy Drop®, Finders Keepers®, y Bazooka® bubble gum. Para más información, visita topps.com, play.toppsapps.com.

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.