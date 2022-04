The Topps Company se enorgullece de anunciar su asociación con la UEFA como socio licenciatario oficial de la UEFA EURO 2024™. A partir de 2022, Topps será el socio exclusivo: proporcionará cromos oficiales, cartas coleccionables y otros artículos coleccionables relacionados con la Eurocopa y otras competiciones de la UEFA de selecciones nacionales.

Topps, que ya era el socio oficial de la UEFA Champions League™ y de todas las demás competiciones de clubes de la UEFA, ha anunciado hoy junto a la UEFA una asociación para la UEFA EURO 2024™, la UEFA EURO 2028 y otras competiciones de la UEFA de selecciones nacionales, como las finales de la Liga de las Naciones de la UEFA y la Eurocopa Femenina 2025 de la UEFA.

Topps, que a principios de este año pasó a formar parte de Fanatics, plataforma deportiva digital líder a nivel mundial, se convertirá en el nuevo socio licenciatario oficial de la UEFA de 2022 a 2028 y lanzará al mercado cromos exclusivos, cartas coleccionables y otros artículos relacionados con la UEFA EURO 2024™ en Alemania y en los próximos eventos.

Topps también ha firmado a la leyenda del fútbol José Mourinho como embajador de la Eurocopa para que seleccione personalmente los jugadores que se incluirán en sus colecciones. En el spot de la campaña #TheSpecialSelection, Mourinho se presenta como el entrenador de cromos oficial de Topps para todas las selecciones nacionales y las colecciones Road to UEFA EURO 2024™. En el spot, Topps ayuda a Mourinho (que lo ha ganado casi todo mientras entrenaba una serie de clubes de élite de Europa) a dirigir una selección nacional, o al menos seleccionar los jugadores de selecciones nacionales que se incluirán en el álbum de cromos de Topps. Los primeros productos saldrán a la venta el verano de 2022.

Mark Catlin, director general de Entretenimiento y Deportes Internacionales de The Topps Company: "La Eurocopa es el acontecimiento futbolístico más grande y prestigioso a nivel nacional en Europa. Tiene un reconocimiento mundial y tiene su propio legado en lo que se refiere a cromos, cartas coleccionables y otros artículos. Estamos muy contentos de ser el socio oficial de la UEFA hasta 2028, nos permitirá ofrecer los principales jugadores y equipos nacionales y los mejores momentos del fútbol europeo tanto a nuestra comunidad como a los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Patrick Rausch, director de Marketing en EMEA de The Topps Company: "Hemos seleccionado nada menos que a The Special One, José Mourinho. José es una verdadera leyenda y uno de los grandes nombres del fútbol europeo. Nos enorgullece anunciar la asociación con él como un homenaje y un spot de campaña tan emblemático, que demuestra que los anuncios de las empresas de cromos pueden ser divertidos y entretenidos".

César Ignacio Rodríguez Juliá, Director de Marketing Iberia de The Topps Company: "Estamos encantados de poder trabajar en este ambicioso proyecto de la mano de la UEFA y poder ofrecer a los coleccionistas y aficionados al fútbol nuestras colecciones de cromos y cartas. Es un verdadero orgullo poder trabajar en la Eurocopa y tener a una leyenda como José Mourinho en nuestro anuncio es un sueño hecho realidad".

La agencia Jung von Matt SPORTS ha creado y producido el spot sobre la asociación entre Topps y la UEFA EURO 2024™.

