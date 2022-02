GRAFCAN698. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24/02/2022.- El presidente del Gobierno de Canarias, Angel Víctor Torres (c), y los consejeros durante la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este jueves en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma. EFE/ Elvira Urquijo A.

GRAFCAN727. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24/02/2022.- El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (c), y los consejeros de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena (i), y de Seguridad, Julio Pérez (d), conversan tras la reunión este jueves del Consejo de Gobierno en Santa Cruz de La Palma. EFE/ Elvira Urquijo A.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confesado este jueves en La Palma que le "sorprende" que se critique que "no hay consenso" en las medidas que se están adoptando para la reconstrucción de la isla y la asistencia a los afectados, cuando todas ellas han sido fruto de "decisiones compartidas".

En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en Santa Cruz de La Palma, el presidente ha lamentado que la crisis abierta por el ataque militar de Rusia contra Ucrania haya obligado a suspender la comisión mixta de reconstrucción y todos los actos programados para estos días en la isla, pero ha destacado que se sigue trabajando para atender a los afectados.

Torres ha recordado que las dimensiones de los daños que ha provocado la erupción no tienen precedentes, pero ha subrayado que se han facilitado las primeras viviendas a quienes han perdido su hogar en cuestión de semanas o pocos meses, cuando habitualmente ese ese es un proceso administrativo que "tarda años".

El jefe del Ejecutivo canario ha remarcado que son 90 los pisos facilitados a los afectados y que ahora se están implementando otras medidas "provisionales", como la de adquirir e instalar viviendas pefabricadas en madera o en contenedores.

Torres ha remarcado que estas últimas ofrecen una solución "provisional" que ha sido "consensuada" con las administraciones de La Palma, en particular el cabildo y los ayuntamientos afectados.

"Tenemos comprado un volumen importante (de viviendas provisionales). Se colocarán en cuanto nos entreguen el suelo en los Los Llanos y El Paso", ha detallado.

El presidente se ha referido implícitamente a las críticas de algunas plataformas de afectados y de algunas fuerzas políticas sobre la supuesta falta de acuerdo en las medidas para la reconstrucción y la atención a quienes han perdido sus hogares.

"Me sorprende que se diga que no hay consenso", ha confesado, para acto seguido recordar que no solo esas medidas se han pactado con las administraciones de La Palma, sino que el decreto ley que va a permitir construir en suelo rústico ha sido convalidado en el Parlamento de Canarias con el voto de todos los grupos.

En la misma línea, Torres ha recalcado que hasta la fecha se han transferido a La Palma 300 millones de euros en forma de ayudas, donaciones recaudadas, viviendas para los afectados y todo tipo de medidas para quienes han perdido su casa o su medio de vida.

Además, ha añadido, 1.057 vecinos de la isla han sido contratados en el plan especial de empleo habilitado para impulsar los trabajos de vuelta a la normalidad y ayudar a quienes han perdido sus ingresos.

Y este mismo jueves se han ratificado en el Consejo de Gobierno 5,3 millones de euros de subveniones condedidas por la Consejería de Derechos sociales para paliar los efectos de la erupción.

En concreto, durante el último trimestre del año pasado se otorgaron 2.094.935 euros en ayudas de emergencia a numerosas personas, así como a entidades sociales y a ayuntamientos de la isla, detalla el Gobierno canario en un comunicado.

El objetivo de estas ayudas ha sido financiar programas dirigidos a mejorar la capacidad de respuesta en la atención a la infancia y familia ante la situación de emergencia derivada de la erupción, los gastos derivados del programa atención a personas sin recursos en el comedor social o proyectos de apoyo a las familias, entre otros programas.

Además, durante el último trimestre se ha concedido una subvención directa de 400.000 euros al Ayuntamiento de Tazacorte para cubrir el total de los gastos derivados de su programa de emergencia.

Se ha concedido también con el mismo fin una subvención de 378.448 euros al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y otra de 400.000 euros al Ayuntamiento de El Paso. EFE

jmr/acp