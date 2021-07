Memphis, TN | 07 de julio de 2021

U.S. COTTON TRUST PROTOCOL le da la bienvenida a Levi Strauss & Co, una de las empresas de vaqueros más reconocidas en todo el mundo, y a su cartera de marcas propias Levi's®, Dockers®, Denizen® by

Levi's® y Signature by Levi Strauss & Co.™ como nuevos miembros.

Más del 90 % de los productos de Levi Strauss & Co están elaborados con algodón. La empresa se ha comprometido a abastecerse de algodón cultivado de forma 100 % más sostenible, centrándose en la disminución del uso de agua y en la reducción de las emisiones de carbono y del uso de fertilizantes y pesticidas. Este compromiso

corporativo con un abastecimiento de algodón más sostenible y resistente forma parte de una iniciativa interna más amplia diseñada para que la empresa avance hacia una estrategia de producto más sostenible y circular.

«En Levi Strauss & Co., la calidad y la sostenibilidad del algodón que utilizamos son fundamentales para nuestro negocio y muy importantes para nuestros clientes», comenta Jeffrey Hogue, director de sostenibilidad de Levi Strauss & Co. «Nuestra adhesión al U.S. Cotton Trust Protocol será un paso importante y una asociación clave en nuestros esfuerzos por abastecernos de un algodón 100 % más sostenible».

Con el fin de ayudar a Levi Strauss & Co. con estos esfuerzos, el Trust Protocol le proporcionará información verificada sobre las prácticas de sostenibilidad de los productores de algodón de Estados Unidos y acceso a los datos agregados año tras año sobre los parámetros críticos, como la utilización del agua y la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia de uso , la pérdida y el carbono del suelo. Levi Strauss & Co también participará en la fase piloto del Sistema de Gestión de Créditos del Protocolo , que proporciona a sus miembros total transparencia en la cadena de suministro mediante la utilización de la tecnología de cadena de bloques («blockchain») de TextileGenesis.

«Levi Strauss & Co. es una marca reconocida y respetada en todo el mundo y, por lo tanto, estamos orgullosos de darle la bienvenida como miembro», comenta el Dr. Gary Adams, presidente del U.S. Cotton Trust Protocol. «Durante los últimos 35 años, la industria algodonera estadounidense ha realizado importantes progresos en la reducción del impacto medioambiental y el Trust Protocol está comprometido con el cumplimiento de los objetivos nacionales de 2025 para impulsar esas mejoras. Como miembro, Levi Strauss & Co. recibirá datos a nivel de plantación que le ayudarán a progresar en sus esfuerzos de sostenibilidad y a alcanzar sus objetivos de abastecimiento sostenible de algodón».

El Trust Protocol ha recibido como miembros a más de 450 marcas, minoristas, molinos y fabricantes desde su lanzamiento en 2020. Entre ellos se incluyen Gap Inc . y su colección de marcas de estilo de vida con propósito

Old Navy, Gap, Banana Republic y Athleta, así como el fabricante internacional de ropa Gildan . El Trust Protocol también ha acogido a los minoristas británicos Tesco , B yf ord y Next Plc . Otros anuncios de miembros del Trust Protocol incluyen los primeros 10 El U.S. Cotton Trust Protocol está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU , cuenta con el reconocimiento de Textile Exchange y Forum for the Future, y forma parte de las iniciativas Sustainable Apparel Coalition , Cotton 2025 Sustainable Cotton Challenge, Cotton 2040 y Cotton Up .

Acerca de U.S. Cotton Trust Protocol

En una época en la que la cadena de suministro está cada vez más vigilada y en la que la demanda de transparencia es cada vez mayor, el programa U.S. Cotton Trust Protocol establecerá una norma para la producción de un algodón más sostenible. Esta aportará objetivos y mediciones cuantificables y verificables con respecto a la producción de algodón cultivado de forma responsable e impulsará la mejora continua de los principales parámetros de sostenibilidad.

El U.S. Cotton Trust Protocol respalda y verifica el progreso del algodón en el país mediante una sofisticada recopilación de datos y la verificación de dicho progreso por parte de terceros independientes. Elegir el algodón de U.S. Cotton Trust Protocol dará a las marcas y a los minoristas las garantías fundamentales que necesitan para poder estar seguros de que el elemento de fibra de algodón de su cadena de suministro se cultiva de la forma más sostenible y con el menor riesgo medioambiental y social posible. Las marcas y los minoristas tendrán acceso al algodón estadounidense con credenciales de sostenibilidad probadas a través de Field to Market, medidas mediante el Fieldprint Calculator y verificadas con Control Union Certifications.

El U.S. Cotton Trust Protocol está supervisado por un consejo de administración formado por representantes de marcas y minoristas, de la sociedad civil y de expertos independientes en sostenibilidad, así como por representantes de la industria algodonera, entre los que se incluyen cultivadores, desmotadores, comerciantes, mayoristas y cooperativas, molinos y manipuladores de semillas de algodón.

Acerca de Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. es una de las mayores empresas de ropa de marca del mundo y líder mundial en el sector de los pantalones vaqueros. La empresa diseña y comercializa vaqueros, ropa informal y accesorios para hombres, mujeres y niños bajo las marcas Levi's®, Dockers®, Signature by Levi Strauss & Co.™ y Denizen®. Sus productos se venden en más de 110 países de todo el mundo a través de una combinación de cadenas minoristas, grandes almacenes, tiendas en línea y una presencia global de aproximadamente 3100 tiendas minoristas y puntos de venta estilo «shop-in-shop». Los ingresos netos de Levi Strauss & Co. en 2020 fueron de 4500 millones de USD. Para obtener más información, visite http://levistrauss.com. Si desea ver noticias y anuncios de la empresa, visite http :// investors . levistrauss . com .

Información de contacto

Contacto de prensa y medios

Janice Walters

+1 571-527-9840

janice.walters@hkstrategies.com

Página web de la empresa

https :// trustuscotton . org /

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.