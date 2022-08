Una de las herramientas más comunes y habituales para retoque fotográfico es Photoshop. Si bien se trata de una herramienta profesional, cada vez son más quienes apuestas por este software para realizar prácticamente de todo con sus fotografías. Photoshop se ha convertido en el programa estrella, si bien cuenta con la dificultad de su aprendizaje. Al ser tan completo, lleva mucho tiempo poder dominarlo. Pero lo mejor de todo es que puede aplicarse en todo tipo de ámbitos, desde profesionales, académicos o simplemente, para aficionados al retoque fotográfico.



Cómo aprender a usar Photoshop gratis

Existen una gran cantidad de recursos que tienes a tu disposición para aprender desde lo más sencillo hasta dominar Photoshop. En la web de Universia tienes una recopilación de 15 cursos on line totalmente gratis que te permitirán aprender el manejo de esta herramienta sin que te cueste nada, únicamente tu tiempo. Están categorizados de tal manera que los tienes desde nivel principiante a avanzado. Dominar Photoshop puede llevar muchos años, es cierto, pero debes saber que cuanto antes te pongas manos a la obra antes podrás conseguir tus objetivos. Gracias a Photoshop podemos conseguir que nuestras fotografías queden como deseamos. Es un recurso muy utilizado ya no solo por profesionales de la imagen como fotógrafos, sino por creadores de contenido o diseñadores gráficos. Conseguir que una imagen quede perfecta es solo cuestión de echar a correr Photoshop y comenzar a experimentar. Pero está claro que si recibes formación podrás ir más rápido. Descubrir Photoshop por uno mismo no está mal, sin embargo, alargará mucho el proceso de aprendizaje. Además, corremos el riesgo de utilizar solo una parte de lo que nos ofrece.

Los videotutoriales que encontramos en YouTube se antojan como un método muy práctico, ya que cuentan con la ventaja de poder aprender más rápido. Si vemos cómo se hace algo, quizás podamos aplicarlo desde ese mismo momento, yendo paso por paso. Utilizar un tutorial de vídeo en YouTube permite que puedas conocer todos los secretos de Photoshop mucho más fácilmente, que es lo mismo que tener un tutor personal a tu lado, y todo sin que te cueste ni un céntimo.

También tienes a tu disposición una serie de extensiones que pueden hacer del curso de Photoshop algo mucho más sencillo. Entre ellas se encuentran Coolorus, que posibilita cambiar rápidamente los colores, o Noiseware , con la que puedes hacer tarea como reducir el ruido de una fotografía. Estas extensiones son muy populares y facilita mucho el acceso directo rápido a estas herramientas

¿Puedo perder los archivos en Photoshop?

Sí, conviene reseñar que Photoshop deja a veces de funcionar de manera inesperada y corremos el riesgo de perder nuestros archivos. Ten en cuenta que el software utiliza una gran cantidad de recursos del ordenador, por lo que si ya estamos ejecutando algunas acciones o nuestro equipo no está convenientemente actualizado, podemos encontrarnos con este problema. Para evitarlo, debes tener activada la función Photoshop Auto Save. Para activarla y no perder tu trabajo debes hacer esto:

Pincha en «Editar», la segunda opción del menú superior. Selecciona «Preferencias» y pincha en «Manejo de archivos».

Pincha en la casilla que está rotulada como «Guardar automáticamente la información de recuperación». Ahora solo debes seleccionar el intervalo de tiempo en el cual el software va a ir guardando automáticamente los archivos.

Para recuperar tus archivos de veras usar la siguiente ruta que te mostramos:

Para usuarios Windows

C: \ Usuarios \ \ AppData \ Roaming \ Adobe \ Adobe Photoshop \ Autorrecuperación

Para usuarios Mac

~ / Biblioteca / Soporte de aplicaciones / Adobe / Adobe Photoshop / Autorrecuperación

Sin embargo, también puedes usar una herramienta profesional como Wondershare Recoverit para recuperar archivos perdidos por accidente. Posibilita que puedas recuperar aquellos archivos que por cualquier causa si han perdido. La tasa de recuperación es bastante elevada, por lo que no debes echarte a temblar si ves que tus archivos tanto de Photoshop como de cualquier tipo que tengas almacenados en tu equipo hayan desaparecido. Actualmente, es uno de los software más solventes a la hora de recuperar archivos, pudiendo utilizarse tanto en equipos Windows como Mac.



Gracias al software de recuperación de archivos que nos ofrece Wondershare Recoverit, podemos tener la certeza de que nuestro trabajo se va a encontrar a salvo. Piensa en este tipo de producto como una inversión, nunca como un gasto. De no tenerlo, necesitarás recurrir a opciones mucho más complejas y costosas.

Conclusión

Utilizar Photoshop es una de las mejores ideas orientas tu trabajo en el mundo digital. Por otro lado, si eres un aficionado que desea sacar mayor partido a tus fotografías e imágenes, no cabe duda de que este software es el más completo que existe. Buena prueba de ello es que es utilizado a diario por millones de personas con la máxima satisfacción.

