Os Coordenadores Nacionais e Responsáveis de Cooperação e os Ministros de Negócios Exteriores ibero-americanos terminam os documentos que deveram ser aprovados no encontro de Chefes de Estado e de Governo do próximo 21 de abril.

A XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que celebrar-se-á no próximo dia 21 de abril será precedida, nos próximos dias, pelas últimas reuniões preparatórias do encontro. Assim, está previsto que os Coordenadores Nacionais e as equipas de Responsáveis de Cooperação reunir-se-ão, de maneira telemática, nos dias 13 e 14 deste mês para debater os documentos que serão elevados, em primeiro lugar, ao encontro de Ministros de Negócios Exteriores que reunir-se-ão no dia 15 de abril, e, posteriormente, no encontro de Chefes de Estado e de Governo.

Desta maneira, os dias 13 e 14 de abril os Coordenadores Nacionais e Responsáveis de Cooperação irão manter duas jornadas de trabalho nas quais definirão os documentos com por exemplo a Declaração de Chefes de Estado e de Governo; o Compromisso de Andorra sobre Inovação para o Desenvolvimento Sustentável; o Programa de Ação da Cimeira e os Documentos Especiais, ou seja, todos os acordos que conformam a mensagem política da XXVII Cimeira Ibero-Americana e agrupem os principais resultados do conjunto de reuniões preparatórias que tiveram lugar durante a presidência andorrana.

Toda esta documentação elevar-se-á, posteriormente, à reunião que os ministros ibero-americanos de Negócios Exteriores irão manter, também em formato telemático, no dia 15 de abril e que irá servir per encerrar os acordos finais que, uma vez aprovados no âmbito da Cimeira, será o roteiro para a ação da Conferência Ibero-Americana para os próximos dois anos.

Cabe recordar que durante os mais de dois anos que Andorra ostentou a Secretaria Pro Tempore levou-se a cabo doze encontros ministeriais para tratar diversas temáticas e que, entre outros, recuperou-se a ministerial de Meio Ambiente, que fazia uma década que não se celebrava. Todas as reuniões encerraram-se com acordos que hoje conformam os documentos finais a aprovar pelos 22 Chefes de Estado e de Governo dos países que conformam a Conferência Ibero-Americana.

A Cimeira do 21 de abril será a culminação do trabalho realizado durante a presidência andorrana que escolheu como divisa ‘Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América perante o desafio do coronavirus’ e adaptar desta maneira a temática escolhida para a nova situação mundial e os desafios causados pela pandemia do SARS-CoV-2.

