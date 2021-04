A prova vai acontecer nos dias 15 e 16 de abril, e os vencedores serão anunciados depois da realização da XXVIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.

O hackathon para fomentar a cooperação entre a comunidade universitária ibero-americana organizado pela Fundação Cúpula Ibero-Americana e a Universidade de Andorra (UdA) encerrou o período de inscrições com um total de 138 equipes inscritas, um número que os organizadores avaliam de maneira muito satisfatória.

Entre as nacionalidades das equipes, o destaque foi para Nicarágua, que é o país com mais participantes. Neste sentido, cabe assinalar que a Universidade Nacional Autónoma de Nicarágua (UNAN) é a que conta com mais participantes.

A média de idade dos inscritos é de 20 anos, e os cursos com mais presença são os de engenheira de sistemas. Por países, depois dos 107 grupos de Nicarágua, cabe salientar os nove do Chile; os sete da Colômbia; os cinco da Argentina; os quatro da Espanha; e os três do Peru. México e Andorra contam com uma equipe inscrita, cada.

Cabe relembrar que o hackathon acontecerá nos dias 15 e 16 de abril de 2021 em formato virtual através de uma plataforma habilitada no site da Cúpula. A temática sobre a qual transcorrerá esta prova estará centralizada em conceitos que a presidência andorrana da Conferência Ibero-Americana articulou, ou seja a inovação e a os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Desta maneira, os estudantes e professores participantes deveram expor soluções a um desafio que será revelado no momento em que começar o evento, desde uma perspectiva multidisciplinar.

Depois da Cúpula serão divulgados os vencedores, que serão eleitos por um júri composto pelo reitor da Universidade de Andorra e os das outras universidades participantes, o diretor-gerente da Fundação Cúpula Ibero-americana, a coordenadora do projeto da UDA e um membro do Conselho Interuniversitário Ibero-Americano. A melhor solução aportada será premiada com um notebook 2 em 1 para cada um dos integrantes do grupo vencedor.

Esta proposta enquadra-se na realização da XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que Andorra organizará no próximo dia 21 de abril com o tema ‘Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América perante o desafio do coronavírus’, que se adapta à nova situação mundial e aos desafios causados pela pandemia do

SARS-CoV-2.

