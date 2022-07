Alrededor de 114 candidaturas han presentado sus proyectos de sostenibilidad en la cuarta edición de los premios a la mejor práctica de Economía Circular en España, organizados por BASF y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, con EFEverde como ‘media partner’ y cuya convocatoria se ha cerrado hoy.

Según han informado los promotores, entre los candidatos se encuentran organismos de las administraciones públicas, grandes corporaciones, pymes, empresas emergentes y también organizaciones del mundo académico y del sector de la divulgación.

Los proyectos debían estar relacionados con soluciones medioambientales que hagan frente al desperdicio de los recursos naturales limitados, además de contribuir de manera efectiva a la eficiencia económica y al ahorro en materiales.

Desde BASF han señalado que la economía circular es uno de los grandes pilares en la estrategia de la multinacional química, con el foco en la investigación y la innovación.

"Estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad. Por un lado, hacemos esfuerzos para 'circularizar' nuestros propios procesos industriales y, por otro, investigamos y desarrollamos soluciones para que otros encuentren su camino hacia este modelo", ha señalado en la nota de prensa el director general de BASF España, Carles Navarro.

Ha insistido en que estos premios se enmarcan en la estrategia general de "fomentar nuevos modelos, productos y servicios que sean beneficiosos para la sociedad y el medio ambiente", para agregar después que "ahora más que nunca es importante crear química para un futuro sostenible".

El jurado de la cuarta edición dará a conocer su fallo en noviembre de este año y estará formado por expertos del ámbito empresarial, académico e institucional y con representación de los ganadores de la edición anterior.

Para evaluar los proyectos se tendrán en cuenta la visión estratégica de la economía circular, el impacto económico, social y ambiental, la perdurabilidad en el tiempo, la replicabilidad del modelo, el carácter innovador de la propuesta, el alcance del proyecto, la diseminación en la cadena de valor y la existencia de indicadores de seguimiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fue, en la tercera edición, el ganador a la mejor práctica de Economía Circular en España, gracias al proyecto 'Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular', una herramienta creada para mejorar la conexión sectorial e intersectorial mediante casos de éxito que puedan ser escalables.

Otros de los vencedores fueron el Grupo Calvo, la aplicación digital Too Good to Go, Gravity Wave, la experta en consultoría Marynes Rojas y la Universidad de Navarra con el grupo 'Green Tecnun', integrado por alumnos del centro que participan de forma voluntaria para reducir la huella ambiental del campus.

Sumadas a las candidaturas de las ediciones anteriores, desde 2019, año en el que por primera vez se convocaron estos galardones, se han presentado en total más de 450 buenas prácticas de economía circular. EFE

arp/gb