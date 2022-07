Desde Restauración Mallorca CAEB se declaran satisfechos con el resultado del acontecimiento.

Un total de 141 restaurantes han participado en la Mostra de Cuina de Mallorca celebrada del 12 de mayo al 3 de julio por toda la isla.

La Mostra de Cuina de Mallorca es un proyecto de Restauración Mallorca CAEB, con el apoyo de la Fundació Mallorca Turisme, que ha consistido en la confección de ocho rutas gastronómicas por varias zonas de la isla de Mallorca, para promocionar el sector de la restauración y el consumo de productos locales.

El presidente de Restauración Mallorca CAEB, Alfonso Robledo, ha realizado una valoración muy positiva de la Mostra de Cuina de Mallorca y ha declarado que "una vez finalizada la Mostra de Cuina de Mallorca podemos afirmar que estamos muy satisfechos con el resultado del evento". Y ha añadido que "la respuesta de los restaurantes y del público ha sido muy buena y esperamos que en próximas ediciones sea todavía mejor".

En la Ruta Palma, celebrada del 12 al 15 de mayo, los 18 restaurantes que han participado son: Arume Restaurant, Asador Bolixe, Bar Cristal, Bar Mavi, Beewi, Bruselas Steak House Asima, El Bula, Es Muntant, Il Forno Città, La Balanguera, La Lianta, Mai Mai Surf Bar, Maleva Raimundo, Sa Cuina de Mercat, Schwaiger Xinos, Ses Coves de Gènova, Shaka y Taberna La Gloria.

En la Ruta Nord, celebrada del 19 al 22 de mayo en els municipios de Alcúdia, Pollença, Sa Pobla, Muro y Santa Margalida, los 12 restaurantes que han participado son: Ca'n Blancos Grill, Ca'n Josep Ca Vostra, Can Ribera by Meel, Celler La Parra, Cosca Muro, Eu Monument, L'Enuig Vermuteria, Posidònia Restaurant, Restaurant Negre, Restaurant U Plaça, Restaurant Bar Nou y Terrae.

En la Ruta Serra Sud, celebrada del 26 al 29 de mayo en los municipios de Calvià, Andratx, Estellencs, Puigpunyent y Banyalbufar, los 22 restaurantes que han participado son: Arde la Bestia, Aromes Gastrobar, Barlovento, Bondi Beach Magaluf, Ca'n Prima, Cafeteria Vallhermos, Cook, El Bohemio, Latitud 39, Los Platos de Soto, Maristel Bistro & Bar, Miramar de Giuliano, Oceans Restaurant, Pacific Bay, Playa 5, Restaurante Ciro's, Restaurante Oliu, Restaurante Savantry Tapas, Restaurante Sumailla, Rocamar, Sa Clastra y Sa Societat de Ca Na Fornera.

En la Ruta Llevant, celebrada del 2 al 5 de junio en els municipios de Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç y Manacor, los 16 restaurantes que han participado son: 5'S, Bar Gredos, Bon Gust, Brusca Brewpub, Ca'n March, Can Lliro, Es Rebost de Ca'n Mauro, Fonoll Marí, La Alhambra, La Cabaña Bonanza, Perla del Mar, Porxada de Sa Torre, Restaurante Gayma, Sa Punta Restaurante, Thor Sushi Fusion y Trattoria Porto Bello.

En la Ruta Migjorn, celebrada del 9 al 12 de junio en los municipios de Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí y Felanitx, los 12 restaurantes que han participado son: Balcó de Cabrera, Bar Estarellas, Cafè Ca'n Vermell, Cafè La Torre, Cas Busso, Es Figueral, Es Magatzem Fat y Salat, Es Mirador de Son Sama, Laos, Restaurant Sa Canova, Ses Covetes Beach y Steakhouse Old West.

En la Ruta Serra Nord, celebrada del 16 al 19 de junio en los municipios de Escorca, Fornalutx, Sóller, Bunyola, Deià, Valldemossa y Esporles, los 22 restaurantes que han participado son: Antic Es Garrigó, Asador Romaní, Bar Molino, Ca S'Amitger, Ca'l Bisbe, Can Benet by Don Pedro, Can Costa, Can Karlito, Canet, El Guia, Es Barranc, Es Canyis, Es Turó, Insieme, Quita Penas, Restaurant Ca'n Boqueta, Restaurant Sa Mata, Restaurant Can Pedro, Restaurant Quay, Sa Cuina d'en Marc, Sa Fonda y Suculenta.

En la Ruta Pla, celebrada del 23 al 26 de juny en los municipios de Santa Eugènia, Algaida, Sencelles, Montuiri, Porreres, Lloret, Costitx, Sant Joan, Sineu, Llubí, Maria, Ariany, Petra y Vilafranca, los 16 restaurantes que han participado son: Bar Ca'n Guillem, Bar Celler Randa, Ca'l Dimoni, Can Salom Restaurant, Can Toni des Puig, Can Tronca, Celler Can Font, Celler Son Toreó, Es Pou, Hortella d'en Cotanet, Moments, Notenom Fusion Food, Restaurant Juniper, Sa Casa Mallorquina, Sa Cuina de n'Aina y Taverna Can Pieres.

Finalmente en la Ruta Raiguer, celebrada del 30 de junio al 3 de julio en los municipios de Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Inca, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria del Camí y Selva, los 23 restaurantes que han participado son: Bacán Pizzas de Autor, Bar Es Club, Bar Es Club, Bar S'Oficina, Bistro Can Guixe, Ca Na Tomé, Ca'n Jordi, Ca's Rector, Ca's Teuler, Can Barry, Celler Ca'n Marron, Celler Can Ripoll, Celler Sa Font, Es Xiringo, Foc i Caliu, Joan Marc Restaurant, La Tapa del Demonio, Restaurant Canyamel, Restaurant Menestralia, Sa Terrassa del Secretari, Suro, Tomeu Lassio Restaurant y Va d'Arròs.

Cabe destacar tambien que la web www.mostradecuinademallorca.com ha conseguido más de 80.000 visitas durante los meses que ha tenido lugar el evento.

