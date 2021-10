Upfield llama a la iniciativa privada a sumarse al apoyo deportivo de México

Con 10 mdp, Upfield invierte en programa de apoyo a Atletas Primavera®.

La delegación mexicana destacó con 22 medallas, incluyendo el oro ganado por el Atleta Primavera®, Juan Diego García (Taekowndo).

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021.- Upfield, la compañía de alimentos de origen vegetal más grande a nivel mundial, a través de su icónica marca Primavera®, realizó un reconocimiento a los medallistas paralímpicos mexicanos de Tokio 2020, quienes, con su incansable trabajo, entrenamiento y valor, pusieron el nombre de México en alto.

Dieter Holtz, CEO de Upfield para México y el Norte de Latinoamérica, comentó que “Upfield tiene una responsabilidad social de mostrar a la iniciativa privada que el apoyo a los atletas mediante un proyecto de mediano plazo es una receta para el éxito mutuo.

“Actualmente, Upfield impacta la vida de 200 millones de personas alrededor del mundo y, por ello, tenemos el compromiso institucional de promover el deporte con este reconocimiento a nuestros atletas paralímpicos que dieron lo mejor de sí para traer a México: 7 medallas de oro, 2 medallas de plata y 13 medallas de bronce”, aseguró Holtz, convencido promotor del deporte mexicano.

La titular del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), Liliana Suárez Carreón, agradeció a Dieter Holtz por el reconocimiento y afirmó que México necesita una transformación y necesita romper paradigmas, y comenzar a través de la iniciativa privada, receta que nos va a llevar al éxito.

“Nosotros comenzamos una experiencia en el ciclo paralímpico en 2016 y nuestro objetivo era muy claro: posicionar el Comité Paralímpico Mexicano; que nuestros atletas fueran conocidos y reconocidos. Y me siento muy orgullosa por ellos, porque el trabajo con todos los atletas y con todo el equipo publicitario dio la pauta para que las cosas así fueran”, afirmó Liliana Suárez, aclarando que aún falta mucho por afinar. “Si sumamos todas las voluntades, todas las instancias, podemos hacer grandes cosas. Muchísimas gracias por este reconocimiento a Primavera® y a todos los atletas olímpicos y paralímpicos”, concluyó.

El reconocimiento más emotivo, a pesar de la distancia, fue para el Atleta Primavera® Juan Diego García, medallista de oro en Tokio 2020, en la disciplina de Taekwondo, categoría K44-75 kg, quien venció en la final al iraní Mahdi Pourrahnama.

María José Alcalá, Presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados y exatleta olímpica, se dirigió a los medallistas paralímpicos asegurando una cercanía con ellos, ahora en su labor legislativa. “Necesitamos que nosotros, los diputados y la Comisión del Deporte nos acerquemos a ustedes (los atletas). Que ustedes tengan a sus diputados escuchándolos, viéndolos, porque esa es una parte fundamental”, comentó. “Y para entender lo que requiere el deporte, necesitamos escuchar a los institutos del deporte, necesitamos escuchar a los empresarios, por eso quiero felicitar a Primavera®, a través de Dieter Holtz, que está haciendo un proyecto que aporta al deporte, necesitamos escuchar esas buenas prácticas, y necesitamos escuchar este buen ejemplo”, concluyó la Diputada Alcalá.

Por su parte, Mauricio Ortíz, Director de Mercadotecnia de Upfield para México y el Norte de Latinoamérica, afirmó que “a través de una inversión de 10 millones de pesos en este programa de apoyo a atletas de alto rendimiento, margarina Primavera busca acercar el deporte a la mesa de todos los hogares mexicanos, promoviendo el ejercicio y la alimentación saludable en niños y jóvenes como los ingredientes clave de la receta para comerte al mundo, un balance personificado en nuestros campeones paralímpicos”.

Margarina Primavera® tiene presencia en México desde hace 70 años y es la marca #1 de la categoría. Así, con la misma receta del éxito, la marca refrenda su apoyo a los Atletas Primavera® y su compromiso con toda una generación que quiere hacer la diferencia en la sociedad llevando una vida y alimentación saludable.

